SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El calor seguirá en Santiago con máximas sobre 30 °C esta semana, pero la llegada de aire frío desde el sur provocará una baja en las temperaturas durante el fin de semana.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día. Foto: ATON.

    Ya es mitad de semana y las altas temperaturas continúan siendo protagonistas en el pronóstico. El pasado martes 10, el termómetro en la Región Metropolitana llegó hasta los 33 °C en algunos sectores, por una dorsal en altura que dejó a gran parte de la zona central con una jornada de calor extremo.

    En lo que queda de la semana, las temperaturas seguirán arriba de los 30 °C en gran parte de la RM, no obstante, habrá un día en el que entrará aire frío desde el sur que permitirá tener al menos un par de días más frescos.

    Aunque ya queda menos para que comience el otoño astronómico —el próximo 20 de marzo— el calor no da tregua en las regiones ubicadas en la zona central. Según el último informe de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el calor sobre lo normal podría perdurar hasta mayo.

    Estos son los días en los que bajará la temperatura en Santiago, al menos por un rato.

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día. Foto: ATON.

    La llegada de aire frío a la Región Metropolitana

    En un reciente reporte de Megatiempo, el meteorólogo Jaime Leyton aseguró que “por fin se dará un cambio, no importante, no marcado, pero sí una tendencia a la baja” de las altas temperaturas que han afectado a la Región Metropolitana y la zona central durante las últimas semanas.

    Esto, por aire frío proveniente del sur del país que podría ingresar a la zona central.

    Si bien el miércoles 11 y jueves 12, el termómetro se mantendrá sobre los 30 °C, el día viernes será clave, pues las temperaturas bajarán sobre ese umbral y podría sentirse menos calor en el ambiente.

    Este pronóstico lo confirman también los datos de Meteochile: aunque todavía habrá sectores de la RM que perdurarán con 30 °C, algunos otros podrían bajar hasta 27 °C.

    El sábado 14 se sentirá más esta caída y la llegada del aire frío, en las que las máximas en gran parte de la región rondarán entre los 26 y 28 °C. Incluso, el cielo podría estar parcialmente nublado en algunas áreas durante la mañana de esta jornada.

    Sector de la RMViernesSábado
    Colina30 °C28 °C
    Santiago Centro29 °C27 °C
    Santiago Norte30 °C28 °C
    Santiago Oriente29 °C27 °C
    Santiago Sur28 °C26 °C
    Santiago Poniente29 °C27 °C
    Curacaví29 °C27 °C
    Melipilla27 °C26 °C
    San José de Maipo28 °C27 °C

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoEl tiempo hoyTiempo hoyTiempo en SantiagoClimaClima hoyCalorClima en ChileNoticias de hoyMeteorologíaDMCMeteochilePronósticoPronóstico del climaRegión MetropolitanaTemperaturaPronóstico SantiagoPronóstico Región MetropolitanaLluviasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric en su última declaración como Presidente de la República en La Moneda: le deseó éxito a Kast y destacó labor de la prensa

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Lo más leído

    1.
    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    2.
    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    3.
    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio

    Cómo las personas que “crean problemas o dificultan la vida” pueden acelerar el envejecimiento, según un estudio

    4.
    ¿Tenía razón Timothée Chalamet? Editora de arte asegura que la opinión del actor no está tan alejada de la realidad

    ¿Tenía razón Timothée Chalamet? Editora de arte asegura que la opinión del actor no está tan alejada de la realidad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 11 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    Boric en su última declaración como Presidente de la República en La Moneda: le deseó éxito a Kast y destacó labor de la prensa
    Chile

    Boric en su última declaración como Presidente de la República en La Moneda: le deseó éxito a Kast y destacó labor de la prensa

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril
    Negocios

    La AIE propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para bajar precio del barril

    Petróleo vuelve a subir con fuerza en medio de bloqueo en Ormuz y debate por uso de reservas estratégicas

    Comité de Ministros de la administración Boric aprobó 34 proyectos de inversión y rechazó 5 en sus cuatro años

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente
    Tendencias

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    ¿Tenía razón Timothée Chalamet? Editora de arte asegura que la opinión del actor no está tan alejada de la realidad

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista
    El Deportivo

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Copa Libertadores: O’Higgins, un partido de tres millones de dólares y un sueño de 12 años

    Otra obra del Ingeniero: Inteligencia Artificial elige a Manuel Pellegrini como el mejor DT en la historia del Betis

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”
    Cultura y entretención

    Sinaka, la nueva estrella del reggaetón chileno: “Me siento preparado para un desafío como el Festival de Viña”

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Un proyectil daña un buque de contenedores en el estrecho de Ormuz

    Estados Unidos afirma haber destruido “casi toda” la capacidad nuclear de Irán

    Estados Unidos eleva a más de 40.000 los estadounidenses evacuados “de forma segura” desde países de Medio Oriente

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma