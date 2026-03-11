Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día. Foto: ATON.

Ya es mitad de semana y las altas temperaturas continúan siendo protagonistas en el pronóstico. El pasado martes 10, el termómetro en la Región Metropolitana llegó hasta los 33 °C en algunos sectores, por una dorsal en altura que dejó a gran parte de la zona central con una jornada de calor extremo.

En lo que queda de la semana, las temperaturas seguirán arriba de los 30 °C en gran parte de la RM, no obstante, habrá un día en el que entrará aire frío desde el sur que permitirá tener al menos un par de días más frescos .

Aunque ya queda menos para que comience el otoño astronómico —el próximo 20 de marzo— el calor no da tregua en las regiones ubicadas en la zona central. Según el último informe de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el calor sobre lo normal podría perdurar hasta mayo.

Estos son los días en los que bajará la temperatura en Santiago, al menos por un rato.

La llegada de aire frío a la Región Metropolitana

En un reciente reporte de Megatiempo, el meteorólogo Jaime Leyton aseguró que “por fin se dará un cambio, no importante, no marcado, pero sí una tendencia a la baja” de las altas temperaturas que han afectado a la Región Metropolitana y la zona central durante las últimas semanas.

Esto, por aire frío proveniente del sur del país que podría ingresar a la zona central.

Si bien el miércoles 11 y jueves 12, el termómetro se mantendrá sobre los 30 °C, el día viernes será clave, pues las temperaturas bajarán sobre ese umbral y podría sentirse menos calor en el ambiente.

Este pronóstico lo confirman también los datos de Meteochile: aunque todavía habrá sectores de la RM que perdurarán con 30 °C, algunos otros podrían bajar hasta 27 °C.

El sábado 14 se sentirá más esta caída y la llegada del aire frío, en las que las máximas en gran parte de la región rondarán entre los 26 y 28 °C . Incluso, el cielo podría estar parcialmente nublado en algunas áreas durante la mañana de esta jornada.