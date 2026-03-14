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    Salvador Capitano: “La U debió darle más partidos a Paqui Meneghini; lo echaron muy pronto”

    El entrenador argentino pasó por el cuadro azul en 2007, cargo del que fue destituido después de solo seis partidos. “Ni siquiera teníamos ropa para entrenar”, se defiende el rosarino, quien analiza el presente de su exclub. “Tiene un juego muy lento”, señala.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Universidad de Chile prescindió del técnico Paqui Menghini. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El técnico argentino Salvador Capitano (71 años) escribió un opaco capítulo en la historia de la U. En 2007, alcanzó a estar solo seis partidos a cargo del equipo y se fue con solo un triunfo, además de un rendimiento de 27,7%. Desde Rosario, conversa con El Deportivo para recordar su paso por los azules y comentar la actualidad.

    ¿Cómo recuerda su paso por Universidad de Chile?

    Siempre me llaman cuando le va mal a la U. El otro día recordaba lo que sucedió con ese chico Sebastián Pinto. Decía que los entrenamientos nuestros eran muy exigentes. Si me echaron por eso, el secreto está ahí.

    ¿Al jugador chileno no le gusta tanto esa exigencia?

    Mira, yo comparo al fútbol chileno con el mexicano. Dirigí en los dos lados y, más o menos, sin hablar ni bien ni mal, estoy diciendo que las características de los jugadores son parecidas. Entonces, cuando este muchacho Pinto dice que el entrenamiento que yo le daba era muy exigente, esa frase ya la escuché en México también. Y yo no veo que México gane grandes cosas. Chile ganó esas dos Copa América y no ganó nunca más tampoco. Son historias paralelas.

    ¿Usted es muy exigente?

    No, nosotros tenemos un sistema de entrenamiento con un 80% de trabajo con balón y un 20% de lo que busca el preparador físico, jamás un trabajo exagerado. Al jugador lo que más le gusta es entrenar con balón, pero tú no puedes quedarte solo en eso.

    ¿Notó que algún jugador haya conspirado contra su proceso?

    Tal vez gente que componía el cuerpo técnico, no de los míos, utileros o médicos. Por ahí hubo algún inconveniente, pero no con los jugadores, más que con este muchacho Pinto. Había problemas tremendos, no había ropa... el club estaba intervenido, en quiebra. Entonces, Sergio Vargas trajo los jugadores que podía. No me voy a olvidar de la parte buena. Si los futbolistas no juegan, el DT es un desastre; si lo hacen, es el mejor. Yo nunca ataqué a ningún jugador, pero un jugador no puede salir a declarar lo que él declaró. Acepté el trabajo sabiendo que era muy difícil levantarlo, pero bueno, no se pudo dar.

    ¿Le faltó tiempo en la U?

    Cuando me dieron tiempo, siempre fui campeón. Seis partidos era muy poco. ¿Les pagaban a los jugadores? ¿Les pagaban los departamentos donde vivían? ¿Había ropa de entrenamiento? ¿Había pelotas? No, no estaba. Aceptamos para ver si mientras se arreglaba el tema institucional, podíamos mejorar el fútbol.

    Esta semana despidieron a Francisco “Paqui” Meneghini de la U…

    No sabía. Me voy a proponer a ver si me llevan de nuevo (ríe)… Es muy poco, si pierden o empatan tres partidos, lo echan. Si se va el DT, también tiene que irse el director deportivo que lo contrató, porque le erró, incluso en la conformación del plantel. La U debería haberle dado más partidos a Paqui. Seis es muy poco; lo echaron muy pronto. Deberían haberlo esperado unos cuatro más. Nadie asegura que quien venga sea la solución.

    ¿Ha visto a la U este año?

    El otro día vi un partido Tiene un juego muy lento en el desplazamiento de la pelota, pocos jugadores con buena técnica individual. También vi algunos defectos defensivos, pero es poco lo que puedo opinar.

    ¿La cantidad de lesiones es responsabilidad del técnico?

    Eso es parte del problema del cuerpo técnico. Tal vez los jugadores no están a la altura del profesionalismo y deben cuidarse. No estoy ahí para ser más tajante.

    Usted está en Rosario, ¿qué le ha parecido el chileno Vicente Pizarro en Central?

    Muy bueno. No bueno, muy bueno. Es un jugador inteligente, maneja muy bien la pelota, pisa las dos áreas. Es un buen pasador. Dentro de la cancha corre, se mueve, se muestra. A Central le está rindiendo un montón, es una gran incorporación.

    Más sobre:FútbolSalvador CapitanoUniversidad de ChileFrancisco Paqui MeneghiniEntrevista

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