SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos

    El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, confirmó que la indagatoria de alto nivel estaría a cargo de un general ajeno al CENTCOM para garantizar una mayor independencia de la misma.

    Por 
    Lya Rosen
    Escuela iraní en Minab tras el ataque del 28 de febrero. Foto Xinhua/Agencia de Noticias Mehr. Mehr News Agency

    El Ejército de Estados Unidos dijo este viernes que intensificó la investigación sobre el devastador ataque contra una escuela iraní en Minab, que ocurrió el 28 de febrero al inicio de la operación Furia Épica, después de que informes e investigaciones de diferentes medios revelaran que las fuerzas estadounidenses probablemente fueron las responsables.

    Como informó Reuters, si se confirma que EE.UU. es culpable del ataque que afectó a la escuela Shajareh Tayyebeh, dejando 180 personas fallecidas de acuerdo a las autorides locales, se situaría entre los peores incidentes con víctimas civiles en décadas de sus incursiones militares en Medio Oriente.

    Ante a la gravedad del hecho, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, evitó hacer comentarios sobre las conclusiones preliminares de la pesquisa, aunque afirmó que “no vamos a dejar que los informes nos guíen ni nos obliguen a indicar lo que sucedió”.

    Sin embargo, confirmó que la investigación de alto nivel estaría a cargo de un general ajeno al Comando Central (CENTCOM), que supervisa las operaciones contra Irán, en una medida que las fuerzas armadas estadounidense suelen tomar para garantizar una mayor independencia a los investigadores.

    Imagen @WhiteHouse en X

    “Puedo informar que el CENTCOM ha designado a un oficial investigador para que complete una investigación interna”, dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

    Para luego añadir: “La investigación interna llevará el tiempo que sea necesario para abordar todos los asuntos relacionados con este incidente”.

    Este jueves, en su primer mensaje como el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, culpó a los enemigos del país por el ataque escolar, sin decir explícitamente que Estados Unidos fuera el responsable.

    Hasta el momento el presidente Donald Trump ha declarado públicamente que él duda de la posibilidad de la participación de su país en el trágico incidente, asegurando en un momento que fue Teherán el culpable del hecho.

    “Creemos que lo hizo Irán. Porque, como saben, son muy imprecisos con sus municiones, no tienen ninguna precisión”, afirmó Trump a inicios de marzo.

    La investigación iniciada por el Pentágono

    Tres funcionarios estadounidenses, que hablaron en condición de anonimato, le informaron a Reuters que el sumario interno al que se refirió Hegseth es una investigación administrativa conocida como 15-6, que puede servir de base para medidas disciplinarias si es que procede.

    Esta, como detalló la agencia, generalmente incluye declaraciones juradas o entrevistas con los implicados y fue ordenada por el almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, la semana pasada tras la finalización de la revisión inicial. El oficial externo que fue mencionado por el jefe del Pentágono habría sido designado el jueves.

    Escuela primaria en Minab, Irán. Rescatistas y residentes intentando salvar a los heridos de escombros. Foto: Xinhua/Agencia de Noticias Mehr. Mehr News Agency

    Los hallazgos preliminares, dados a conocer por medios como la misma Reuters, The New York Times y CNN, sugieren que el Ejército estadounidense podría haber usado datos de objetivos obsoletos que no distinguían entre la escuela y la base militar iraní contigua en Minab.

    La diferentes pruebas que formaron parte de las investigaciones periodísticas sugieren que el edificio educacional fue alcanzado por un Tomahawk, un misil de crucero que pocas naciones poseen aparte de EE.UU.

    Más sobre:Estados UnidosPentágonoAtaqueEscuela iraníInvestigaciónPete HegsethCENTCOMMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delcy Rodríguez lidera en Caracas un reunión de alto nivel entre Colombia y Venezuela

    “Que lea el informe que él mismo escribió”: Ministro Quiroz vuelve a rebatir a Grau por cifras de la caja fiscal

    Tom Morello en Lollapalooza: el regreso del militante del rock and roll con homenaje a Víctor Jara y Salvador Allende

    Sabrina Carpenter en Lollapalooza: un debut digno de una showgirl pop (y con arresto internacional)

    Piden testificar a la guardia de prisión que vio con vida por última vez a Epstein antes de su suicidio

    Trump afirma que EE.UU. “aniquiló por completo” los objetivos militares en la isla de Jark, centro del imperio petrolero iraní

    Lo más leído

    1.
    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    2.
    Brasil prohíbe entrar al asesor de Trump que pretendía ver a Bolsonaro por las restricciones de visado de EE.UU.

    Brasil prohíbe entrar al asesor de Trump que pretendía ver a Bolsonaro por las restricciones de visado de EE.UU.

    3.
    Trump afirma que EE.UU. “aniquiló por completo” los objetivos militares en la isla de Jark, centro del imperio petrolero iraní

    Trump afirma que EE.UU. “aniquiló por completo” los objetivos militares en la isla de Jark, centro del imperio petrolero iraní

    4.
    Piden testificar a la guardia de prisión que vio con vida por última vez a Epstein antes de su suicidio

    Piden testificar a la guardia de prisión que vio con vida por última vez a Epstein antes de su suicidio

    5.
    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Que lea el informe que él mismo escribió”: Ministro Quiroz vuelve a rebatir a Grau por cifras de la caja fiscal
    Chile

    “Que lea el informe que él mismo escribió”: Ministro Quiroz vuelve a rebatir a Grau por cifras de la caja fiscal

    Presidente Kast designa a los nuevos delegados presidenciales provinciales de su gobierno

    Muere Claudio Spiniak, empresario condenado por delitos sexuales contra menores en caso que remeció al país

    Quiroz encabeza primera reunión con equipo que analiza efecto del alza del petróleo en el país
    Negocios

    Quiroz encabeza primera reunión con equipo que analiza efecto del alza del petróleo en el país

    Gobierno notifica a Osvaldo Macías que no sigue en la Superintendencia de Pensiones: Joaquín Cortez asumirá en su reemplazo

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    Deportes Concepción no despega: el colista pierde con Audax Italiano y Patricio Almendra deja de ser el técnico
    El Deportivo

    Deportes Concepción no despega: el colista pierde con Audax Italiano y Patricio Almendra deja de ser el técnico

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    Crece la polémica por la Finalissima: Chiqui Tapia reacciona y busca mover la sede a Argentina

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Tom Morello en Lollapalooza: el regreso del militante del rock and roll con homenaje a Víctor Jara y Salvador Allende
    Cultura y entretención

    Tom Morello en Lollapalooza: el regreso del militante del rock and roll con homenaje a Víctor Jara y Salvador Allende

    Sabrina Carpenter en Lollapalooza: un debut digno de una showgirl pop (y con arresto internacional)

    What’s up, Doechii: el triunfo del rap en Lollapalooza 2026 (con diez minutos menos)

    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos
    Mundo

    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos

    Delcy Rodríguez lidera en Caracas un reunión de alto nivel entre Colombia y Venezuela

    Piden testificar a la guardia de prisión que vio con vida por última vez a Epstein antes de su suicidio

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”