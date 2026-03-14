El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos

El Ejército de Estados Unidos dijo este viernes que intensificó la investigación sobre el devastador ataque contra una escuela iraní en Minab, que ocurrió el 28 de febrero al inicio de la operación Furia Épica, después de que informes e investigaciones de diferentes medios revelaran que las fuerzas estadounidenses probablemente fueron las responsables.

Como informó Reuters, si se confirma que EE.UU. es culpable del ataque que afectó a la escuela Shajareh Tayyebeh, dejando 180 personas fallecidas de acuerdo a las autorides locales, se situaría entre los peores incidentes con víctimas civiles en décadas de sus incursiones militares en Medio Oriente.

Ante a la gravedad del hecho, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, evitó hacer comentarios sobre las conclusiones preliminares de la pesquisa, aunque afirmó que “no vamos a dejar que los informes nos guíen ni nos obliguen a indicar lo que sucedió”.

Sin embargo, confirmó que la investigación de alto nivel estaría a cargo de un general ajeno al Comando Central (CENTCOM), que supervisa las operaciones contra Irán, en una medida que las fuerzas armadas estadounidense suelen tomar para garantizar una mayor independencia a los investigadores.

Imagen @WhiteHouse en X

“Puedo informar que el CENTCOM ha designado a un oficial investigador para que complete una investigación interna” , dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

Para luego añadir: “La investigación interna llevará el tiempo que sea necesario para abordar todos los asuntos relacionados con este incidente” .

Este jueves, en su primer mensaje como el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, culpó a los enemigos del país por el ataque escolar, sin decir explícitamente que Estados Unidos fuera el responsable.

Hasta el momento el presidente Donald Trump ha declarado públicamente que él duda de la posibilidad de la participación de su país en el trágico incidente, asegurando en un momento que fue Teherán el culpable del hecho.

“Creemos que lo hizo Irán. Porque, como saben, son muy imprecisos con sus municiones, no tienen ninguna precisión”, afirmó Trump a inicios de marzo.

La investigación iniciada por el Pentágono

Tres funcionarios estadounidenses, que hablaron en condición de anonimato, le informaron a Reuters que el sumario interno al que se refirió Hegseth es una investigación administrativa conocida como 15-6, que puede servir de base para medidas disciplinarias si es que procede.

Esta, como detalló la agencia, generalmente incluye declaraciones juradas o entrevistas con los implicados y fue ordenada por el almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, la semana pasada tras la finalización de la revisión inicial. El oficial externo que fue mencionado por el jefe del Pentágono habría sido designado el jueves.

Escuela primaria en Minab, Irán. Rescatistas y residentes intentando salvar a los heridos de escombros. Foto: Xinhua/Agencia de Noticias Mehr. Mehr News Agency

Los hallazgos preliminares, dados a conocer por medios como la misma Reuters, The New York Times y CNN, sugieren que el Ejército estadounidense podría haber usado datos de objetivos obsoletos que no distinguían entre la escuela y la base militar iraní contigua en Minab.

La diferentes pruebas que formaron parte de las investigaciones periodísticas sugieren que el edificio educacional fue alcanzado por un Tomahawk, un misil de crucero que pocas naciones poseen aparte de EE.UU.