Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

El reciente lanzamiento de Resident Evil Requiem -disponible para PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2- marca un punto de inflexión operativo y narrativo para la emblemática saga de Capcom.

Lanzado hace un par de semanas, el título dirigido por Koshi Nakanishi logra equilibrar dos filosofías de diseño que históricamente han dividido a los usuarios: la tensión del terror puro y la acción orientada al combate .

La estructura de Resident Evil Requiem se sostiene sobre un sistema que resulta efectivo para mantener la atención del jugador. Por un lado, Grace Ashcroft encarna el horror lento y opresivo de RE7, con sigilo en primera persona por un hospital infestado de zombies que retienen memorias humanas -una sirvienta limpiando, un chef cortando carne-, volviéndolos impredecibles y explotables para escapar.

Además, su arsenal de origen artesanal genera tensión en la gestión de recursos. Esta ansiedad se amplifica con cadáveres que reviven, ecos de los crimson heads originales pero pulidos a la perfección.

Por otro lado, Leon S. Kennedy revive el caos de RE4 en tercera persona, con hachas y armas zombies, de la mano de una narrativa que explora el trauma y el legado sin caer en la nostalgia vacía.

El regreso a una Raccoon City desolada y fiel al remake de RE2 funciona como telón de fondo, pero es en los números y la técnica donde Resident Evil Requiem demuestra su verdadero espesor.

¿Obra maestra?

A nivel de rendimiento comercial, el título alcanzó la marca de cinco millones de copias vendidas en sus primeros cinco días , estableciendo un nuevo récord para la franquicia.

La confirmación de un Modo Foto, un minijuego para mayo y una futura expansión narrativa aseguran un flujo de contenido (y atención mediática) a largo plazo, pero la optimización sigue siendo un desafío constante.

A message from Koshi Nakanishi, director of Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/54aKw80h8K — Resident Evil (@RE_Games) March 10, 2026

El reciente parche 1.11 desactivó parcialmente el ray tracing para la PS5 Pro buscando estabilizar la tasa de cuadros, lo que abrió un debate válido sobre el rendimiento en el hardware de mitad de generación.

La crítica especializada ha recibido muy bien el lanzamiento de Resident Evil Requiem, con un promedio de 88 en Metacritic, superando a títulos como Resident Evil 7 (86) y Village (84), aunque por debajo de los remakes de RE2 (91) y RE4 (93).

IGNy GameSpot destacan la mencionada fusión de survival horror tenso y acción explosiva mediante los dos protagonistas, Grace (sigilo y terror en primera persona) y Leon (combate en tercera). Si bien, no es una “obra maestra”, ambos medios destacan a Requiem por su gore, narrativa emotiva y homenaje a las tres décadas de una saga que entiende perfectamente su posición en el mundo de los videojuegos.