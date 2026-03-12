SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Desde su debut en 1996, la saga Resident Evil ha superado los 183 millones de videojuegos vendidos en todo el mundo, consolidándose como un referente absoluto del género conocido como “terror de supervivencia”.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    El reciente lanzamiento de Resident Evil Requiem -disponible para PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2- marca un punto de inflexión operativo y narrativo para la emblemática saga de Capcom.

    Lanzado hace un par de semanas, el título dirigido por Koshi Nakanishi logra equilibrar dos filosofías de diseño que históricamente han dividido a los usuarios: la tensión del terror puro y la acción orientada al combate.

    La estructura de Resident Evil Requiem se sostiene sobre un sistema que resulta efectivo para mantener la atención del jugador. Por un lado, Grace Ashcroft encarna el horror lento y opresivo de RE7, con sigilo en primera persona por un hospital infestado de zombies que retienen memorias humanas -una sirvienta limpiando, un chef cortando carne-, volviéndolos impredecibles y explotables para escapar.

    Además, su arsenal de origen artesanal genera tensión en la gestión de recursos. Esta ansiedad se amplifica con cadáveres que reviven, ecos de los crimson heads originales pero pulidos a la perfección.

    Por otro lado, Leon S. Kennedy revive el caos de RE4 en tercera persona, con hachas y armas zombies, de la mano de una narrativa que explora el trauma y el legado sin caer en la nostalgia vacía.

    El regreso a una Raccoon City desolada y fiel al remake de RE2 funciona como telón de fondo, pero es en los números y la técnica donde Resident Evil Requiem demuestra su verdadero espesor.

    ¿Obra maestra?

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    A nivel de rendimiento comercial, el título alcanzó la marca de cinco millones de copias vendidas en sus primeros cinco días, estableciendo un nuevo récord para la franquicia.

    La confirmación de un Modo Foto, un minijuego para mayo y una futura expansión narrativa aseguran un flujo de contenido (y atención mediática) a largo plazo, pero la optimización sigue siendo un desafío constante.

    El reciente parche 1.11 desactivó parcialmente el ray tracing para la PS5 Pro buscando estabilizar la tasa de cuadros, lo que abrió un debate válido sobre el rendimiento en el hardware de mitad de generación.

    La crítica especializada ha recibido muy bien el lanzamiento de Resident Evil Requiem, con un promedio de 88 en Metacritic, superando a títulos como Resident Evil 7 (86) y Village (84), aunque por debajo de los remakes de RE2 (91) y RE4 (93).

    IGNy GameSpot destacan la mencionada fusión de survival horror tenso y acción explosiva mediante los dos protagonistas, Grace (sigilo y terror en primera persona) y Leon (combate en tercera). Si bien, no es una “obra maestra”, ambos medios destacan a Requiem por su gore, narrativa emotiva y homenaje a las tres décadas de una saga que entiende perfectamente su posición en el mundo de los videojuegos.

    Lee también:

    Más sobre:Resident Evil RequiemCapcomVideojuegosTecnologíaConsolasPlayStation 5Xbox Series SNintendo Switch 2PS5 ProRaccoon CityKoshi NakanishiGoreTerrorResident Evil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Lo más leído

    1.
    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    2.
    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    3.
    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    4.
    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast
    Chile

    Señales, gestos y simbolismos del cambio de mando entre Boric y Kast

    De vestimentas estrafalarias a pedidos de selfies: el lado B del cambio de mando

    Encuentran golpeado a exconvencional Rodrigo Rojas Vade a un costado de la Ruta 78: está en riesgo vital

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente
    Negocios

    El precio del petróleo ignora la liberación de reservas y sube en medio de renovadas tensiones en el Medio Oriente

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos
    Tendencias

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores
    El Deportivo

    “Los chilenos quisieron jugar con el reloj”: en Colombia festinan con la eliminación de O’Higgins de la Copa Liberadores

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    ¿De qué equipo es hincha el Presidente José Antonio Kast?

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”
    Cultura y entretención

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak
    Mundo

    Italia denuncia un ataque contra una de sus bases militares en el norte de Irak

    Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres