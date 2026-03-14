Delcy Rodríguez lidera en Caracas un reunión de alto nivel entre Colombia y Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes una reunión de trabajo junto con los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de Venezuela y Colombia, luego de que se realizaran cuatro mesas de trabajo bilaterales en las que alcanzaron nuevos acuerdos de colaboración.

Una cita que se concretó a pesar de la cancelación a última hora del encuentro entre Rodríguez y el presidente colombiano, Gustavo Petro, que estaba previsto para este mismo viernes en la frontera de ambos países.

Las autoridades venezolanas destacaron que el punto central de las conversaciones fue el fortalecimiento de la integración de ambas naciones en materia de energía e hidrocarburos, para garantizar así la estabilidad del suministro.

Previamente, tuvieron lugar los cuatro encuentros separados entre altos cargos de las carteras de Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de los dos países en el Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno venezolano en Caracas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera una reunión con altos cargos del Gobierno de Colombia. Foto: Europa Press. PRESIDENCIA DE VENEZUELA

En ellos los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela, Pedro Sánchez y Vladimir Padrino, coordinaron estrategias para la gestión de los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida .

Mientras que los responsables de Exteriores, la colombiana Rosa Villavicencio y el venezolano Yván Gil, discutieron una hoja de ruta para priorizar “la hermandad y la convivencia pacífica” entre ambos estados, según informaron las autoridades venezolanas.

Además, Rodríguez anunció el nombramiento del almirante en jefe, Orlando Maniglia, como nuevo embajador en Colombia, en un movimiento que aspira a dar continuidad a la agenda de normalización de relaciones.

“Es un problema que tenemos como países y estamos llamados a avanzar conjuntamente las coordinaciones inmediatas, la mejor articulación en intercambio de información de inteligencia”, declaró la mandataria venezolana.

Exportación de gas butano

Respecto al petróleo, la mesa de energía ratificó la alianza entre la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la también estatal colombiana Ecopetrol para el suministro de gas venezolano a Colombia, en una reunión que contó con la presencia de representantes de los sectores eléctrico y petroquímico.

En ese ámbito, Rodríguez indicó que este mismo viernes varias unidades de PDVSA comenzaron a transportar gas butano hacia el país vecino a través del puente internacional Simón Bolívar que une ambos estados latinoamericanos. “Es el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano que va para Colombia”, aseveró.

Igualmente, la presidenta de Venezuela confirmó la futura reactivación del gasoducto Ricaurte de gas metano, en un paso más en la consolidación de relaciones.

El comercio bilateral fue asimismo uno de los temas tratados sobre el que se evaluaron proyectos para potenciar el intercambio comercial y el flujo turístico durante este año.

Nueva cita en abril en Maracaibo

Las autoridades de ambos países concretaron una nueva reunión para los días 23 y 24 de abril en la ciudad venezolana de Maracaibo con el objetivo de fomentar “la integración y la paz” en la región, tras este primer encuentro calificado como “fructífero”.

La canciller colombiana destacó el compromiso de Caracas y Bogotá de avanzar en “los proyectos de orden económico y social que permitan y traigan beneficio a nuestros pueblos y en las fronteras” . “Nada ni nadie nos podrá separar como pueblos hermanos”, declaró Villavicencio tras la cita.

Por su parte, la mandataria venezolana volvió a pedir la retirada de las sanciones internacionales que pesan sobre su Gobierno para poder normalizar el intercambio de electricidad. Un alivio que durante esta jornada llegó por parte de Estados Unidos, tras la actualización de varias licencias que permitirán el comercio energético con otros países.

Los encuentros se concretaron tras el anuncio de Bogotá y Caracas de la suspensión “por motivos de fuerza mayor” del encuentro entre Rodríguez y Petro, previsto para este viernes en el Puente Internacional Atanasio Girardot, en la frontera entre ambas naciones.

Una reunión que constituiría la primera entrevista de los líderes de Miraflores y Nariño desde la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro.