SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Delcy Rodríguez lidera en Caracas un reunión de alto nivel entre Colombia y Venezuela

    Antes de la cita, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de ambos países habían alcanzado nuevos acuerdos de colaboración en cuatro mesas de trabajo bilaterales.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Imagen @yvangil en X.

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes una reunión de trabajo junto con los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de Venezuela y Colombia, luego de que se realizaran cuatro mesas de trabajo bilaterales en las que alcanzaron nuevos acuerdos de colaboración.

    Una cita que se concretó a pesar de la cancelación a última hora del encuentro entre Rodríguez y el presidente colombiano, Gustavo Petro, que estaba previsto para este mismo viernes en la frontera de ambos países.

    Las autoridades venezolanas destacaron que el punto central de las conversaciones fue el fortalecimiento de la integración de ambas naciones en materia de energía e hidrocarburos, para garantizar así la estabilidad del suministro.

    Previamente, tuvieron lugar los cuatro encuentros separados entre altos cargos de las carteras de Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de los dos países en el Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno venezolano en Caracas.

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera una reunión con altos cargos del Gobierno de Colombia. Foto: Europa Press. PRESIDENCIA DE VENEZUELA

    En ellos los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela, Pedro Sánchez y Vladimir Padrino, coordinaron estrategias para la gestión de los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida.

    Mientras que los responsables de Exteriores, la colombiana Rosa Villavicencio y el venezolano Yván Gil, discutieron una hoja de ruta para priorizar “la hermandad y la convivencia pacífica” entre ambos estados, según informaron las autoridades venezolanas.

    Además, Rodríguez anunció el nombramiento del almirante en jefe, Orlando Maniglia, como nuevo embajador en Colombia, en un movimiento que aspira a dar continuidad a la agenda de normalización de relaciones.

    “Es un problema que tenemos como países y estamos llamados a avanzar conjuntamente las coordinaciones inmediatas, la mejor articulación en intercambio de información de inteligencia”, declaró la mandataria venezolana.

    Exportación de gas butano

    Respecto al petróleo, la mesa de energía ratificó la alianza entre la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la también estatal colombiana Ecopetrol para el suministro de gas venezolano a Colombia, en una reunión que contó con la presencia de representantes de los sectores eléctrico y petroquímico.

    En ese ámbito, Rodríguez indicó que este mismo viernes varias unidades de PDVSA comenzaron a transportar gas butano hacia el país vecino a través del puente internacional Simón Bolívar que une ambos estados latinoamericanos. “Es el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano que va para Colombia”, aseveró.

    Igualmente, la presidenta de Venezuela confirmó la futura reactivación del gasoducto Ricaurte de gas metano, en un paso más en la consolidación de relaciones.

    El comercio bilateral fue asimismo uno de los temas tratados sobre el que se evaluaron proyectos para potenciar el intercambio comercial y el flujo turístico durante este año.

    Nueva cita en abril en Maracaibo

    Las autoridades de ambos países concretaron una nueva reunión para los días 23 y 24 de abril en la ciudad venezolana de Maracaibo con el objetivo de fomentar “la integración y la paz” en la región, tras este primer encuentro calificado como “fructífero”.

    La canciller colombiana destacó el compromiso de Caracas y Bogotá de avanzar en “los proyectos de orden económico y social que permitan y traigan beneficio a nuestros pueblos y en las fronteras”. “Nada ni nadie nos podrá separar como pueblos hermanos”, declaró Villavicencio tras la cita.

    Por su parte, la mandataria venezolana volvió a pedir la retirada de las sanciones internacionales que pesan sobre su Gobierno para poder normalizar el intercambio de electricidad. Un alivio que durante esta jornada llegó por parte de Estados Unidos, tras la actualización de varias licencias que permitirán el comercio energético con otros países.

    Los encuentros se concretaron tras el anuncio de Bogotá y Caracas de la suspensión “por motivos de fuerza mayor” del encuentro entre Rodríguez y Petro, previsto para este viernes en el Puente Internacional Atanasio Girardot, en la frontera entre ambas naciones.

    Una reunión que constituiría la primera entrevista de los líderes de Miraflores y Nariño desde la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro.

    Más sobre:Delcy RodríguezReuniónCaracasColombiaVenezuelaAcuerdosGas butanoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos

    “Que lea el informe que él mismo escribió”: Ministro Quiroz vuelve a rebatir a Grau por cifras de la caja fiscal

    Tom Morello en Lollapalooza: el regreso del militante del rock and roll con homenaje a Víctor Jara y Salvador Allende

    Sabrina Carpenter en Lollapalooza: un debut digno de una showgirl pop (y con arresto internacional)

    Piden testificar a la guardia de prisión que vio con vida por última vez a Epstein antes de su suicidio

    Trump afirma que EE.UU. “aniquiló por completo” los objetivos militares en la isla de Jark, centro del imperio petrolero iraní

    Lo más leído

    1.
    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    2.
    Brasil prohíbe entrar al asesor de Trump que pretendía ver a Bolsonaro por las restricciones de visado de EE.UU.

    Brasil prohíbe entrar al asesor de Trump que pretendía ver a Bolsonaro por las restricciones de visado de EE.UU.

    3.
    Trump afirma que EE.UU. “aniquiló por completo” los objetivos militares en la isla de Jark, centro del imperio petrolero iraní

    Trump afirma que EE.UU. “aniquiló por completo” los objetivos militares en la isla de Jark, centro del imperio petrolero iraní

    4.
    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    Macron señala que la posición de Francia es “puramente defensiva” tras el “inaceptable” ataque a sus tropas

    5.
    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Que lea el informe que él mismo escribió”: Ministro Quiroz vuelve a rebatir a Grau por cifras de la caja fiscal
    Chile

    “Que lea el informe que él mismo escribió”: Ministro Quiroz vuelve a rebatir a Grau por cifras de la caja fiscal

    Presidente Kast designa a los nuevos delegados presidenciales provinciales de su gobierno

    Muere Claudio Spiniak, empresario condenado por delitos sexuales contra menores en caso que remeció al país

    Quiroz encabeza primera reunión con equipo que analiza efecto del alza del petróleo en el país
    Negocios

    Quiroz encabeza primera reunión con equipo que analiza efecto del alza del petróleo en el país

    Gobierno notifica a Osvaldo Macías que no sigue en la Superintendencia de Pensiones: Joaquín Cortez asumirá en su reemplazo

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    Deportes Concepción no despega: el colista pierde con Audax Italiano y Patricio Almendra deja de ser el técnico
    El Deportivo

    Deportes Concepción no despega: el colista pierde con Audax Italiano y Patricio Almendra deja de ser el técnico

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    Crece la polémica por la Finalissima: Chiqui Tapia reacciona y busca mover la sede a Argentina

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Tom Morello en Lollapalooza: el regreso del militante del rock and roll con homenaje a Víctor Jara y Salvador Allende
    Cultura y entretención

    Tom Morello en Lollapalooza: el regreso del militante del rock and roll con homenaje a Víctor Jara y Salvador Allende

    Sabrina Carpenter en Lollapalooza: un debut digno de una showgirl pop (y con arresto internacional)

    What’s up, Doechii: el triunfo del rap en Lollapalooza 2026 (con diez minutos menos)

    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos
    Mundo

    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos

    Delcy Rodríguez lidera en Caracas un reunión de alto nivel entre Colombia y Venezuela

    Piden testificar a la guardia de prisión que vio con vida por última vez a Epstein antes de su suicidio

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”