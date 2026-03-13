Federico Valverde es, por estas horas, el centro del mundo futbolero. El volante uruguayo cumplió una actuación consagratoria en la victoria del Real Madrid sobre el Manchester City, por los octavos de final de la Champions League. El charrúa anotó un triplete, con el añadido de que lo concretó en un tiempo. Su actuación fue, sencillamente, notable.

Fue tal el nivel de su actuación que ni Pep Guardiola, el técnico de los Ciudadanos, pudo ahorrarse los elogios. “Es un jugador fantástico. No sé cuántos roles puede desempeñar en la cancha… Es increíble”, declaró el extécnico del Barcelona. No fue el único. Thierry Henry, hoy comentarista, se sumó a las loas. "Fede Valverde siempre brilla. Lo único es que la gente no ve ese tipo de brillo. La gente no ve a los jugadores que corren", analizó el francés.

Elogios de Bielsa y admiración a Arturo Vidal: la conexión chilena de Federico Valverde, la nueva figura del Real Madrid

Valverde, quien no por nada porta la jineta de capitán merengue, tiene alguna conexión chilena. En Uruguay, es dirigido por Marcelo Bielsa, quien clasificó a la Roja al Mundial de Sudáfrica de 2010, y, probablemente, el primero que advirtió que cumplía con las cualidades para transformarse en un jugador de elite. "Valverde juega en un partido como lateral derecho, de wing derecho, de interior izquierdo, de interior derecho, detrás del nueve… Aunque tenga una posición original, y hay miles de ejemplos, lo vuelve polivalente al jugador por la dinámica del juego, más allá del dibujo de partida o del dibujo referencial”, dijo, respecto de la polivalencia del volante.

“Por eso el ocho es un jugador tan importante, porque juega al lado del volante central y en ocasiones defiende como él, y juega al lado del diez y ataca como el diez. Y juega por centro derecha, por centro izquierda, y también por las orillas”, graficó, respecto de la cualidad que más observa en Valverde.

Valverde, en uno de los festejos ante el Manchester City.

Admiración a Arturo Vidal

El otro cable que une a Valverde con Chile es su admiración a Arturo Vidal, el otro sudamericano que ha marcado un hat-trick en la Champions. Fue en 2013, jugando por la Juventus, ante el Copenhague.

Hace tres años, el volante charrúa reconoció su predilección por el Rey, en el marco de una respetuosa declaración respecto de la Roja. "Chile es un bueno equipo con buenos jugadores. Yo siempre he admirado a Vidal“, sostuvo.

“Me parece uno de los mejores jugadores de Sudamérica y también del mundo. Siempre he intentado verlo por la televisión y aprender muchas cosas de él. Es un volante que juega casi en mi misma posición”, declaró respecto del exvolante del Bayern Múnich y el Barcelona, quien por esos días militaba en el Athletico Paranaense.