SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Elogios de Bielsa y admiración a Arturo Vidal: la conexión chilena de Federico Valverde, la nueva figura del Real Madrid

    El uruguayo se robó la película en la victoria de los merengues sobre el Manchester City: anotó un triplete. En la Celeste, es dirigido por el rosarino. Al Rey, el otro sudamericano que ha anotado tres veces en un duelo de Champions League, lo sigue desde hace tiempo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Federico Valverde y Arturo Vidal, en un choque entre Uruguay y Chile. (Foto: AFP) MARCELO HERNANDEZ

    Federico Valverde es, por estas horas, el centro del mundo futbolero. El volante uruguayo cumplió una actuación consagratoria en la victoria del Real Madrid sobre el Manchester City, por los octavos de final de la Champions League. El charrúa anotó un triplete, con el añadido de que lo concretó en un tiempo. Su actuación fue, sencillamente, notable.

    Fue tal el nivel de su actuación que ni Pep Guardiola, el técnico de los Ciudadanos, pudo ahorrarse los elogios. “Es un jugador fantástico. No sé cuántos roles puede desempeñar en la cancha… Es increíble”, declaró el extécnico del Barcelona. No fue el único. Thierry Henry, hoy comentarista, se sumó a las loas. "Fede Valverde siempre brilla. Lo único es que la gente no ve ese tipo de brillo. La gente no ve a los jugadores que corren", analizó el francés.

    Elogios de Bielsa y admiración a Arturo Vidal: la conexión chilena de Federico Valverde, la nueva figura del Real Madrid

    Valverde, quien no por nada porta la jineta de capitán merengue, tiene alguna conexión chilena. En Uruguay, es dirigido por Marcelo Bielsa, quien clasificó a la Roja al Mundial de Sudáfrica de 2010, y, probablemente, el primero que advirtió que cumplía con las cualidades para transformarse en un jugador de elite. "Valverde juega en un partido como lateral derecho, de wing derecho, de interior izquierdo, de interior derecho, detrás del nueve… Aunque tenga una posición original, y hay miles de ejemplos, lo vuelve polivalente al jugador por la dinámica del juego, más allá del dibujo de partida o del dibujo referencial”, dijo, respecto de la polivalencia del volante.

    Por eso el ocho es un jugador tan importante, porque juega al lado del volante central y en ocasiones defiende como él, y juega al lado del diez y ataca como el diez. Y juega por centro derecha, por centro izquierda, y también por las orillas”, graficó, respecto de la cualidad que más observa en Valverde.

    Valverde, en uno de los festejos ante el Manchester City.

    Admiración a Arturo Vidal

    El otro cable que une a Valverde con Chile es su admiración a Arturo Vidal, el otro sudamericano que ha marcado un hat-trick en la Champions. Fue en 2013, jugando por la Juventus, ante el Copenhague.

    Hace tres años, el volante charrúa reconoció su predilección por el Rey, en el marco de una respetuosa declaración respecto de la Roja. "Chile es un bueno equipo con buenos jugadores. Yo siempre he admirado a Vidal“, sostuvo.

    Me parece uno de los mejores jugadores de Sudamérica y también del mundo. Siempre he intentado verlo por la televisión y aprender muchas cosas de él. Es un volante que juega casi en mi misma posición”, declaró respecto del exvolante del Bayern Múnich y el Barcelona, quien por esos días militaba en el Athletico Paranaense.

    Más sobre:Federico ValverdeArturo VidalReal MadridUruguayFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast

    Bolsas mundiales vuelven a caer por preocupación ante alza del petróleo, pero Wall Street da señales de recuperación

    Al menos seis lesionados deja accidente entre bus y camión en la Ruta 5 Sur en Talca

    Petróleo se mantiene sobre los US$ 100 mientras la guerra entre EE.UU. e Irán se acerca a su tercera semana

    Primer ministro de India felicita a Kast por asumir como Presidente: “Espero trabajar estrechamente con él para seguir fortaleciendo las relaciones”

    Lo más leído

    1.
    Johnny Herrera revela episodio que marcó salida de Gustavo Álvarez de la U: “Hubo peleas, audios con agresiones verbales”

    Johnny Herrera revela episodio que marcó salida de Gustavo Álvarez de la U: “Hubo peleas, audios con agresiones verbales”

    2.
    La fuerte acusación de Patricio Yáñez contra el plantel de la U tras el despido de Paqui Meneghini

    La fuerte acusación de Patricio Yáñez contra el plantel de la U tras el despido de Paqui Meneghini

    3.
    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    4.
    Jorge Fossati, el primer entrevistado por la U: “Si no me interesara la opción, ni siquiera habría respondido el llamado”

    Jorge Fossati, el primer entrevistado por la U: “Si no me interesara la opción, ni siquiera habría respondido el llamado”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast
    Chile

    El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda sería el primer indultado por José Antonio Kast

    Al menos seis lesionados deja accidente entre bus y camión en la Ruta 5 Sur en Talca

    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

    Bolsas mundiales vuelven a caer por preocupación ante alza del petróleo, pero Wall Street da señales de recuperación
    Negocios

    Bolsas mundiales vuelven a caer por preocupación ante alza del petróleo, pero Wall Street da señales de recuperación

    Petróleo se mantiene sobre los US$ 100 mientras la guerra entre EE.UU. e Irán se acerca a su tercera semana

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”
    Tendencias

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno

    Fórmula 1: los motivos detrás del bochornoso comienzo de temporada de Aston Martin
    El Deportivo

    Fórmula 1: los motivos detrás del bochornoso comienzo de temporada de Aston Martin

    ¿Haaland a LaLiga? Candidatos a la presidencia del Barcelona prometen fichar a la figura del Manchester City

    Pifias, insultos y banderas en su contra: el hostil recibimiento al Dibu Martínez en Francia

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming
    Cultura y entretención

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital
    Mundo

    Jair Bolsonaro es trasladado de urgencia al hospital

    Primer ministro de India felicita a Kast por asumir como Presidente: “Espero trabajar estrechamente con él para seguir fortaleciendo las relaciones”

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta