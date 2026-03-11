En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League
Ambos elencos se enfrentan en el Santiago Bernabéu, en Madrid, por la ida de la ronda de los 16 mejores del torneo.
Minuto a minuto
Real Madrid 0-0 Man. City
7′ No se guardan nada
Real Madrid y Manchester City acumulan llegadas. Courtois y Donnarumma ya trabajan en los arcos.
¡Arranca el partido!
Real Madrid recibe a Manchester City, por la ida de los octavos de final de la Champions League.
¡Los elegidos por Pep Guardiola!
¡Formación de Real Madrid!
El duelo se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Real Madrid y Manchester City, por la ida de los octavos de final de la Champions League.
