La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

En medio de la cobertura de un partido de la FA Cub, la transmisión de la BBC fue interrumpida por un sonido particular: un alaraco gemido de mujer, el cual habitualmente se envía como broma y es conocido como el “gemido de WhatsApp ” .

El incidente ocurrió a gran volumen mientras el exfutbolista Gary Lineker buscaba la opinión de su excompañero de la selección inglesa, Alan Shearer, durante la cobertura previa al encuentro entre Liverpool y Wolverhampton Wanderers.

El equipo del piso del estudio televisivo inicialmente tuvo problemas para encontrar la fuente del audio, la cual se repitió de forma insistente durante 15 minutos.

“Alguien está enviando algo al teléfono de alguien, creo”, dijo Lineker durante el hecho. Posteriormente, ante el gol del Liverpool, Shearer bromeó que el tanto representaba “un grito eufórico... no el primero que hemos tenido durante esta noche”.

Recomendar escuchar el siguiente video (y los otros presentes en esta nota) a un bajo volumen y no en espacios públicos, para no caer como víctima de la broma.

Ante la situación, la BBC entregó un comunicado lamentando la situación.

“ Nos disculpamos con los espectadores ofendidos durante la cobertura en vivo del fútbol esta noche. Estamos investigando cómo sucedió esto”, afirmaron.

Posterior a la situación acontecida en pantalla, el propio Gary Lineker tuiteó una imagen de un dispositivo móvil con cinta adhesiva. “Bueno, encontramos esto pegado en la parte posterior del televisor. En cuanto al sabotaje, fue bastante divertido”, escribió el exjugador.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker (@GaryLineker) January 17, 2023

En todo ese escenario, un youtuber llamado Daniel Jarvis aseguró que fue el responsable de la broma, algo que no sorprende a quienes no lo conocen ya que forma parte de un grupo llamado “Trollstation”, el cual se dedica a realizar bromas públicas.

En el pasado, Jarvis fue arrestado tras invadir un partido de críquet y chocar con un jugador. Por el hecho, fue sentenciado a ocho semanas y se le prohibió a sistir a partidos de Inglaterra o Gales durante dos años.

Según prometió el bromista, su actuar será el foco de un nuevo video que será publicado próximamente.

Yes, it was me that pranked the BBC Match of the Day with the sex Phone :) The video coming soon!!!! @BMWJARVO best prankster ever!!!! pic.twitter.com/0kVE1jlvAI — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) January 17, 2023

Un gemido con mucha historia

El sonido en cuestión es una popular broma que se ha viralizado en plataformas como WhatsApp desde hace más de seis años.

Asimismo, su origen está claro desde hace tiempo, ya que la intérprete del gemido es una popular actriz pornográfica llamada Alexis Texas, una de las estrellas más reconocidas de la industria triple equis .

Tal y como consta en una búsqueda de Google, sus fanáticos inclusive han logrado determinar la película y el momento exacto en que se gestó el gemido que terminó transformándose en esta broma viral que ha afectado a múltiples personalidades, incluyendo políticos.

Por ejemplo, el senador Cássio Cunha Lima fue interrumpido en Brasil mientras impulsaba una votación para destituir a Dolma Rousseff. En tanto, durante el año 2018 el entonces diputado Gabriel Boric también cayó en la broma al abrir el audio en una sesión en el Congreso chileno.

#VIDEO Gabriel Boric cayó en la broma de los gemidos en #WhatsApp en plena comisión. 😂 pic.twitter.com/VPNfWqFa2k — PatagoniaFM (@radiopatagonia) June 14, 2018

Finalmente, volviendo a la materia futbolística el gemido invadió al noticiario de Televisión Nacional de Chile.

Esto luego que Manuel de Tezanos abriese un video en su celular en plena transmisión.