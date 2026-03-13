SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Todo comenzó con una broma al aire en televisión, donde un ex jugador fue timado con un celular oculto en el set, desde donde provino el sonido en directo.

    Paulo QuinterosPor 
    Paulo Quinteros
    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    En medio de la cobertura de un partido de la FA Cub, la transmisión de la BBC fue interrumpida por un sonido particular: un alaraco gemido de mujer, el cual habitualmente se envía como broma y es conocido como el “gemido de WhatsApp.

    El incidente ocurrió a gran volumen mientras el exfutbolista Gary Lineker buscaba la opinión de su excompañero de la selección inglesa, Alan Shearer, durante la cobertura previa al encuentro entre Liverpool y Wolverhampton Wanderers.

    El equipo del piso del estudio televisivo inicialmente tuvo problemas para encontrar la fuente del audio, la cual se repitió de forma insistente durante 15 minutos.

    “Alguien está enviando algo al teléfono de alguien, creo”, dijo Lineker durante el hecho. Posteriormente, ante el gol del Liverpool, Shearer bromeó que el tanto representaba “un grito eufórico... no el primero que hemos tenido durante esta noche”.

    Recomendar escuchar el siguiente video (y los otros presentes en esta nota) a un bajo volumen y no en espacios públicos, para no caer como víctima de la broma.

    Ante la situación, la BBC entregó un comunicado lamentando la situación.

    Nos disculpamos con los espectadores ofendidos durante la cobertura en vivo del fútbol esta noche. Estamos investigando cómo sucedió esto”, afirmaron.

    Posterior a la situación acontecida en pantalla, el propio Gary Lineker tuiteó una imagen de un dispositivo móvil con cinta adhesiva. “Bueno, encontramos esto pegado en la parte posterior del televisor. En cuanto al sabotaje, fue bastante divertido”, escribió el exjugador.

    En todo ese escenario, un youtuber llamado Daniel Jarvis aseguró que fue el responsable de la broma, algo que no sorprende a quienes no lo conocen ya que forma parte de un grupo llamado “Trollstation”, el cual se dedica a realizar bromas públicas.

    En el pasado, Jarvis fue arrestado tras invadir un partido de críquet y chocar con un jugador. Por el hecho, fue sentenciado a ocho semanas y se le prohibió a sistir a partidos de Inglaterra o Gales durante dos años.

    Según prometió el bromista, su actuar será el foco de un nuevo video que será publicado próximamente.

    Un gemido con mucha historia

    El sonido en cuestión es una popular broma que se ha viralizado en plataformas como WhatsApp desde hace más de seis años.

    Asimismo, su origen está claro desde hace tiempo, ya que la intérprete del gemido es una popular actriz pornográfica llamada Alexis Texas, una de las estrellas más reconocidas de la industria triple equis.

    Tal y como consta en una búsqueda de Google, sus fanáticos inclusive han logrado determinar la película y el momento exacto en que se gestó el gemido que terminó transformándose en esta broma viral que ha afectado a múltiples personalidades, incluyendo políticos.

    Por ejemplo, el senador Cássio Cunha Lima fue interrumpido en Brasil mientras impulsaba una votación para destituir a Dolma Rousseff. En tanto, durante el año 2018 el entonces diputado Gabriel Boric también cayó en la broma al abrir el audio en una sesión en el Congreso chileno.

    Finalmente, volviendo a la materia futbolística el gemido invadió al noticiario de Televisión Nacional de Chile.

    Esto luego que Manuel de Tezanos abriese un video en su celular en plena transmisión.

    Más sobre:Redes socialesGemido de WahtsappAlexis TexasWhatsappBBCDaniel JarvisWhatsAppMemesViralesBromas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast

    Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae y remite antecedentes a Fiscalía

    Renunció en junio de 2025: Aida Baldini vuelve al cargo de directora ejecutiva de Conaf

    Gepe en Lollapalooza 2026: el punto más alto en lo que va de la primera jornada

    Justicia de EE.UU. rechaza citar a presidente de la Fed y dice que causa en su contra es infundada

    Defensa de Guerra dice que fiscal Mario Carrera pidió prisión preventiva para el expersecutor por “mero capricho”

    Lo más leído

    1.
    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    2.
    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae y remite antecedentes a Fiscalía
    Chile

    Contraloría detecta millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en Famae y remite antecedentes a Fiscalía

    Renunció en junio de 2025: Aida Baldini vuelve al cargo de directora ejecutiva de Conaf

    Defensa de Guerra dice que fiscal Mario Carrera pidió prisión preventiva para el expersecutor por “mero capricho”

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast
    Negocios

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast

    Justicia de EE.UU. rechaza citar a presidente de la Fed y dice que causa en su contra es infundada

    Exasesores de Jara critican idea de “Gobierno de emergencia” y apuntan contra las medidas del nuevo ministro de Hacienda

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC
    El Deportivo

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    Crece la polémica por la Finalissima: Chiqui Tapia reacciona y busca mover la sede a Argentina

    Plazos para fichar al DT, caso Fossati y la salida de Paqui Meneghini: Manuel Mayo aborda el complejo presente de la U

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Gepe en Lollapalooza 2026: el punto más alto en lo que va de la primera jornada
    Cultura y entretención

    Gepe en Lollapalooza 2026: el punto más alto en lo que va de la primera jornada

    Gepe invita a Cancamusa en su show en Lollapalooza

    Destacando musicales: Teatro Municipal de Las Condes estrena cartelera 2026 y presenta su libro conmemorativo de 15 años

    EE.UU. aumenta despliegue en Medio Oriente con envío de 2.500 marines y un buque de asalto anfibio
    Mundo

    EE.UU. aumenta despliegue en Medio Oriente con envío de 2.500 marines y un buque de asalto anfibio

    Brasil prohíbe entrar al asesor de Trump que pretendía ver a Bolsonaro por las restricciones de visado de EE.UU.

    Jair Bolsonaro es hospitalizado en la UCI por una bronconeumonía

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”