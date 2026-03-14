Los shows imperdibles de sábado y domingo en Lollapalooza 2026

Sábado

De Saloon

Un nombre capital en el rock chileno vuelve a Lollapalooza. El trío de Piero Duhart, Roberto “Otto” Arancibia y Ricardo Barrenechea llega al festival en un momento particular, tras publicar en 2025 su nuevo disco El sonido del misterio, luego de poco más de una década sin lanzar material en formato largaduración. El trabajo los llevó de gira por Chile, tocando en ciudades como su natal Concepción, La Serena, Talca, Rancagua, Puerto Varas, entre otras. Por ello, se espera una presentación en que repasen canciones más recientes, como Nunca nunca o Sufriendo de más, sumado a sus clásicos que han tenido rotación radial como Te mueres, Déjalo o Té. Se presentarán en el Alternative Stage a las 16:15 horas.

Candelabro

Son la banda del momento en el rock chileno. El septeto repite presencia en Lollapalooza tras debutar el año pasado. Aquella fue una temporada consagratoria, gracias al lanzamiento del álbum Deseo, carne y voluntad, destacado por Culto como el mejor disco local del año. Por ello, se espera un show concentrado en ese material con temas como Domingo de ramos, Pecado o Fracaso. Ademas, llegan con novedades; el pasado 11 de marzo, el día del cambio de mando presidencial, publicaron sendas versiones a su estilo de temas de Los Prisioneros (Ultraderecha y Latinoamérica es un pueblo al sur de EE.UU.), las que podrían sonar en el Parque O’Higgins. El grupo subirá al Cenco Malls Stage a las 16:15 horas.

18 Diciembre 2025 Banda Candelabro Fotografía Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

DJO

Lollapalooza volverá a tener entre sus shows a una estrella de Hollywood. Ya lo hizo antes con la presencia de 30 Seconds to Mars, el proyecto de Jared Leto. Esta temporada el nombre será DJO (se pronuncia “Joe”, con la “d” muda), el proyecto en solitario del actor Joe Keery, quien antes había integrado la banda Post Animal. Probablemente se volvió conocido a nivel masivo por su papel de Steve en la popular serie Stranger Things, pero la verdad es que tiene un largo camino musical. Como solista ha publicado tres discos, el más reciente fue The Crux (2025), sobre el que suele concentrar sus últimos shows. Pero sin duda sonará su mayor hit, End of Beginning, que suele tocar hacia el final de sus sets. Se presenta en el Cenco Malls a las 18:00 horas.

Katteyes

La escena urbana ha proporcionado nuevas estrellas para la música chilena. Y también ha mostrado nuevos caminos al ascenso. Es el caso de Katteyes, joven cantante chilena cuyo nombre real es Fernanda Villalobos. A los 13 años comenzó a hacerse conocida en la aplicación TikTok con el alias @iamferv, y hoy ya cuenta con más de 45 millones de seguidores. Esa visibilidad le aprovechó para potenciar una carrera musical que hoy, a los 21 años, la tiene como una fuerza en ascenso. Cantó en el Festival de Viña como invitada de Kidd Voodo y abrió uno de los shows de Bad Bunny en Chile en enero pasado. Este año tiene el hit del verano, el reggaetón ALO, junto a Sinaka, por lo que puede darse una colaboración en el escenario. Subirá a las 17:45 en el escenario Perry’s.

Lorde

La neozelandesa Lorde vuelve a Lollapalooza tras debutar en la recordada edición de 2014, una de las mejores de su historia (de hecho preguntó al publico si verían a Arcade Fire, que se presentaban ese mismo día). Por entonces era una estrella en ascenso que recién había lanzado su disco debut, Pure Heroine (2013). A su regreso llega como un rostro consolidado en el pop global, con un nuevo disco, Virgin (2025) que la reencontró con su sonido más clásico. Muy al estilo actual, sus presentaciones se arman sobre tres actos, pero concentrado en el material más reciente. Por supuesto repasa algunos de los temas ineludibles de su discografía como Royals, Green Light y Solar Power. Estará en el Banco de Chile Stage a las 21:00 horas.

8 Noviembre Concierto MTV unplugged Los Bunkers Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Tyler the creator

El californiano Tyler Gregory Okonma, más conocido por su alias artístico Tyler the creator, es el habitual número de rap de esta temporada en Lollapalooza. Es uno de los aciertos del cartle, pues uno de los nombres más interesantes de los últimos tiempos, gracias a su peculiar propuesta que lleva el rap a un terreno más alternativo, sin eludir controversias. Destaca fundamentalmente por sus últimos trabajos; Igor (2019), el celebrado Chromakopia (2024) y el más reciente, el aclamado Don’t tap the Glass (2025). Estos últimos dos trabajos articulan sus espectáculos, donde suele cantar solo con el apoyo de pistas, nada más. Su turno de subir al escenario Cenco Malls llegará a las 22:15 horas.

Los Bunkers

Los penquistas harán historia como el primer número chileno en ser headliner del Festival. Un hito pues estuvieron en la primera edición del Festival, en 2011, y se imponía un regreso en su nueva etapa en activo. De alguna forma es un también un guiño a la historia del evento. En el último tiempo han estado en la carretera con la gira acústica que lleva al escenario la propuesta que plasmaron en su MTV Unplugged, donde reinventaron varios de sus temas más clásicos, con una banda extendida que incluye a Carmen Ruiz, Martín Benavides y “Goyo” Madinagotía. Se espera que presenten una panorámica a la historia del grupo, incluyendo temas de su álbum de reunión, Noviembre. Cerrarán el evento cuando salgan a tocar al Banco de Chile Stage, a las 23:30 horas.

Domingo

Hesse Kassel

Esta temporada el cartel de Lollapalooza tiene el acierto de reunir a los nombres destacados del nuevo rock chileno. Uno de los que se imponía es el de Hesse Kassel. Se trata de un sexteto que se ha hecho notar por su peculiar propuesta musical, que reúne aventurados y extensos pasajes musicales y una propuesta vocal basada en el spoken word en lugar del canto tradicional. Su álbum debut, La Brea, tuvo un inesperado reconocimiento internacional, por lo que se esperan al menos un par de temas de ese material. Asimismo, se pueden esperar nuevas canciones, ya que el grupo grabó hace un par de meses la base de su próximo álbum a estrenarse en el segundo semestre. Abrirán el Alternative Stage, a las 13:45 horas.

Anttonias

La diversidad del nuevo rock chileno es tal que tras Hesse Kassel será el turno de otro de los nuevos proyectos en boga; el quinteto Anttonias. Se trata de un conjunto oriundo de Santiago integrado por los hermanos Diego y Felipe Sanzana (guitarra y bajo), la cantante Antonia Holzapfel, además de Óscar Concha (guitarra) y Agustín Plaza (batería). Han logrado notoriedad y seguidores gracias a canciones como Atado a tu sentimiento y Dulces corazones incluidas en su disco debut homónimo lanzado en 2025. Su sonido es deudor de múltiples influencias, aunque es clara la huella británica de agrupaciones como Oasis y The Cranberries. Han tenido la chance de abrir para Bad Bunny y tocarán en el Alternative Stage a las 14:45 horas.

03-02-2026 Entrevista a Banda Anttonias - para Culto LT- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Manuel Garcia

El destacado trovador ariqueño vuelve al festival tras una ausencia extendida desde su presentación de 2013. Esta vez arriba al Parque O’Higgins con su gira Pánico en la que ha vuelto a montar el repertorio de su primer disco de 2005, el que lo presentó como el nuevo nombre capital en la cantautoría chilena. A diferencia de esos shows, en que se presenta con la guitarra como único acompañamiento, para su show en Lollapalooza prepara una puesta en escena en que se le sumará una banda de apoyo. Ahí se podrá escuchar una relectura para temas que se volvieron clásicos como Tu ventana, Hablar de ti, El viejo comunista, entre otras. Manuel García subirá al escenario del Alternative Stage a las 16:15 horas.

Bandalos Chinos

Los argentinos comenzaron su vínculo con Chile hace algunos años, precisamente en el marco de un festival, el Ritual. Desde entonces han logrado crecer y hoy son un grupo que ha ganado una importante fanaticada local. De hecho, poco a poco han ocupado algunos espacios relevantes en el país, al tocar en escenarios como el Teatro Caupolicán o el festival Fauna. Debutan en Lollapalooza Chile con el material de su más reciente disco, Vándalos (2025), el que suele concentrar la mayor parte de sus shows en la actualidad. También se esperan algunos temas que se han vuelto clásicos del pop latino, como Departamento, Mi fiesta, Vámonos de viaje, entre otros. Tocarán en el Cenco Malls Stage a las 16:15 horas.

Quilapayún

Si el nuevo rock chileno tiene un espacio en Lollapalooza, también hay un lugar para agrupaciones con historia. En el 2014 estuvo Inti Illimani y la sección histórica alguna vez se presentó en el espacio Kidzapalooza. Estos últimos también tocaron en 2022 junto a Quilapayún, puntales de la Nueva Canción Chilena. Ahora el conjunto de las “tres barbas” llega al evento con sus clásicos ponchos negros, distintivas armonías vocales y su repertorio cargado de crítica social. Un momento que llega a tono con la celebración de sus 60 años de carrera artística, por lo que se esperan algunas sorpresas, como la presencia de Los Bunkers, tal como adelantó este medio. Estarán tocando en el Lotus Stage, el teatro La Cúpula, a las 21:15 horas.

Lewis Capaldi

Uno de los debuts destacados del cartel de Lollapalooza es el del escocés Lewis Capaldi. Llega a Sudamérica tras un reciente regreso a las presentaciones en vivo, tras pasar dos años en pausa para ocuparse de su salud mental, debido a que padece el síndrome de Tourette. Es decir, llega con algo de frescura. Con solo dos discos publicados y hits como Someone you loved, es considerado una estrella en ascenso, con shows concentrados básicamente en su capacidad como intérprete y su poderosa voz. El año pasado también publicó el EP Survive, Con ese nuevo material y renovadas fuerzas llegará a su encuentro con el público chileno en Lollapalooza 2026, donde se presentará el domingo 15 de marzo en el Cenco Malls Stage.

Chappell Roan

Probablemente uno de los nombres más atractivos de la presente edición de Lollapalooza. La oriunda de Misuri debuta en el país como una de las nuevas estrellas globales del pop, gracias al éxito de su álbum debut The Rise and Fall of a Midwest Princess, en que abraza sin complejos una sonoridad deudora del synth pop ochentero, además de una llamativa puesta en escena que incluye guiños a la estética drag. Tras abrir para Olivia Rodrigo en su Guts World Tour se ha vuelto una de las figuras del momento. Llega al país tras unas fechas en Australia con una ambiciosa puesta en escena, que traerá completa. De hecho, eso explica en parte que se hayan agrandado los escenarios. Cerrará el Cenco Malls a las 22:30 horas.