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    Quilapayún invita a Los Bunkers a su show en Lollapalooza Chile

    Los emblemas de la Nueva Canción Chilena están preparando su show en el festival, que tendrá lugar el domingo 15 de marzo. Los ensayos han tenido la participación especial de Los Bunkers, que marcarán presencia en el concierto con canciones como El pueblo unido jamás vencido, entre otras.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    13.03.2026 Ensayo Quilapayun - Los Bunkers Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    La presentación de Quilapayún en Lollapalooza Chile 2026 tendrá un agregado especial: la presencia de Los Bunkers. El show de la banda de Nueva Canción Chilena será el domingo 15 de marzo en el Lotus Stage, situado en el Teatro La Cúpula, entre las 21:15 y las 22:15.

    Ambas bandas ensayaron en la noche del jueves 12 de marzo en un estudio en Ñuñoa para preparar la aparición de Los Bunkers en el espectáculo, que será uno de los puntos fuertes del show de los estandartes de la Nueva Canción Chilena. El encuentro fue relajado y distendido.

    13.03.2026 Ensayo Quilapayun - Los Bunkers Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    Ahí se reporta que tocaron La muralla, La exiliada del sur y El pueblo unido jamás será vencido, canciones que interpretarán el domingo en el Parque O’Higgins.

    Por su lado, Los Bunkers serán headliners del festival, con su concierto preparado para el sábado 14 en el Banco de Chile Stage, entre 23:30 y 1:00.

    13.03.2026 Ensayo Quilapayun - Los Bunkers Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    La colaboración alarga una extensa relación colaborativa entre las bandas que sigue vigente. Quilapayún y Los Bunkers tocaron juntos en los conciertos de 2004 Música en la Memoria: Juntos en Chile, cuanto interpretaron La exiliada del sur con Inti Illimani Histórico.

    Su segundo hito cooperativo ocurrió en 2020, durante la pandemia de COVID-19. Eduardo Carrasco (director de Quilapayún) y Fernando Julio (de Inti-Illimani Histórico) compusieron Corona Blues, un tema que reflexionaba sobre la incertidumbre de la pandemia. La canción fue grabada a distancia con celulares y contó con la participación de miembros de Quilapayún, Inti-Illimani Histórico y los hermanos Mauricio y Francisco Durán de Los Bunkers.

    13.03.2026 Ensayo Quilapayun - Los Bunkers Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    Gira de Quilapayún

    La actividad del grupo folclórico no terminará en Lollapalooza, ya que Quilapayún tiene organizadas varias fechas para conciertos durante los próximos meses.

    Próximas fechas

    • 8 de mayo – Teatro Valparaíso, Valparaíso

    • 16 de mayo – Teatro Municipal, Antofagasta

    • 29 de mayo – Teatro Municipal, Calama

    • 30 de mayo – Arica

    Además, Hernán Honores, productor de Macondo Konzerte, confirmó que ya se lanzó el pack aniversario de Quilapayún por sus 60 años, que incluye una edición especial en vinilo compuesta por cinco discos.

    13.03.2026 Ensayo Quilapayun - Los Bunkers Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

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