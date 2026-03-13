SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift

    En 2023, Taylor Swift anunció a Sabrina Carpenter como su telonera en The Eras Tour. Lo que comenzó con una tierna invitación con los años se tranformó en una íntima amistad, que encontró su punto más alto con su colaboración en The life of a showgirl. La cantante de Espresso será la gran estelar en la jornada de este viernes 13 de marzo en Lollapalooza Chile.

    Por 
    Daniel Cañete
    Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift

    Sabrina Carpenter es dueña de una de las carreras más seguidas en la actualidad. Millones de fanáticos, discos famosos y portadas de revistas internacionales. Pero hay victorias íntimas que no se pueden ver con números, menos en fotografías. Un ejemplo de ello es cumplir sueños.

    Para la cantante, una situación casi onírica fue el The Eras Tour, donde acompañó a su ídolo de la infancia, Taylor Swift, como su telonera oficial.

    Una de las noches del tour, la telonera no pudo cantar por el clima en Sidney, Australia. Por eso, Taylor Swift invitó a Carpenter a cantar en el escenario con ella. Un momento que fue captado en cámara y, posteriormente, publicado por la artista que este viernes 13 llega a Lollapalooza Chile 2026. “¡La Sabrina de nueve años cantando White horse nunca esperaría esto! Te amo querida Taylor, siempre lo he hecho y siempre lo haré”, comentó en el post.

    Pero lo que ahora es amistad y relación profesional, en un momento fue ilusión y fanatismo. Sabrina Carpenter ha sido seguidora de la autora de Red desde su infancia. Es más, en Youtube todavía se pueden encontrar interpretaciones de la joven cantante con canciones de Taylor Swift.

    Estos no son los únicos archivos que se pueden encontrar de Carpenter rindiéndole tributo a su artista favorita. Existen una serie de tweets antiguos donde la cantante menciona haber ido al concierto de Taylor Swift y que le gustaría algún día tener una gira como las de ella.

    El primer encuentro entre las artistas se dio cuando Sabrina tenía 17 años. Tras las bambalinas de un show, la fanática pudo conocer a Swift, quien compartía un momento con sus gatos. “Tengo hermanas mayores, así que ante cualquier cosa, se sintió como ese tipo de relación”, dijo para Who What Wear.

    En la misma entrevista, la cantante de Tears expresó que el apoyo de Taylor Swift desde ese primer encuentro ha sido vital para ella. Aunque, lo más impactante ha sido la preocupación que le ha brindado personalmente.

    The Eras Tour

    En 2023, Taylor Swift llevó a cabo una de las giras mundiales que la estableció como una de las artistas más importantes de la actualidad: The Eras Tour. El recorrido tuvo cinco etapas y realizó 152 espectáculos con más de dos mil millones de dólares de recaudación. En este contexto, la cantante hizo un anuncio que refleja la profunda amistad y respeto que tenía por Sabrina Carpenter. La eligió como su telonera oficial.

    En la respuesta al anuncio, la cantante agradeció el gesto de Taylor y expresaba el impacto que la noticia le generó. Según su relato, era difícil procesar el asunto ya que era un sueño cumplido. Además, mostró un tipo de reflexión sobre su propio camino al publicar una foto de sus antiguos tweets de fan.

    El vínculo de las cantantes se ha intensificado con el tiempo. En redes sociales han compartido varios mensajes de felicitaciones. Por ejemplo, Taylor Swift saludó a la cantante por el éxito de sus proyectos de 2024: “El verano de Sabrina y que siga por siempre”. Asimismo, Sabrina ha compartido mensajes en apoyo de los proyectos de su amiga.

    En una entrevista con el medio estadounidense Variety, se dejó claro que ya no era solamente un respeto profesional o una vínculo de fanatismo. La amistad había llevado a algo más profundo. “Ella es una de mis mejores amigas. Nosotras salimos a cenar, hablamos por mensajes de texto y salimos como lo harías con cualquiera de tus mejores amigos”, enfatizó Sabrina Carpenter.

    The life of a showgirl

    El clímax de la amistad entre las artistas llegó en 2025 con el disco The life of a showgirl. La canción homónima que finaliza el proyecto es una colaboración del dúo. Una composición de cuatro minutos que no solo es un gesto de amistad, sino una señal de respeto y reconocimiento artístico, de quien alguna vez fue una fan.

    En la canción, ambas reflexionan sobre la vida de estrella que han conseguido forjar. Una letra que habla de la posición de fanático inocente y un astro que siente que se ha vendido por una vida lujosa. Dado el contexto, también se puede ver una pequeña conversación entre una artista que está aprendiendo de la fama y otra con un ruedo de años.

    En la actualidad, no es extraño encontrar imágenes de las artistas abrazadas en premios o juntas en la calle. Incluso, en los Grammy de 2025 las cantantes posaron para las cámaras, en una foto en la que Taylor Swift le daba un tierno beso en la cabeza a Sabrina Carpenter.

    Lee también:

    Más sobre:lollapalooza2026Sabrina CarpenterTaylor SwiftThe Eras TourAmistadThe life of a showgirlMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano

    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Lo más leído

    1.
    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    2.
    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    3.
    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Automóvil fiscal de ministra Judith Marín sufre falla de frenos: instruyen sumario para investigar el incidente
    Chile

    Automóvil fiscal de ministra Judith Marín sufre falla de frenos: instruyen sumario para investigar el incidente

    La apuesta del FA por defender el legado de Boric en cita con exministros

    El segundo día de Kast en La Moneda: reunión con EE.UU. y foto con su gabinete

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales
    Negocios

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”
    Tendencias

    NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

    Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor

    Cómo es el renovado showroom de H&M en Santiago donde adelantó su colección otoño/invierno

    La era del Chacho Coudet en River Plate arranca con un triunfo y pocos minutos para Paulo Díaz
    El Deportivo

    La era del Chacho Coudet en River Plate arranca con un triunfo y pocos minutos para Paulo Díaz

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera

    Jorge Fossati entra en carrera: la U inicia el casting para encontrar al sucesor de Paqui Meneghini con varios ilustres

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming
    Cultura y entretención

    Una guía para no perderse en Lollapalooza 2026 y dónde ver el festival por streaming

    Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano
    Mundo

    Israel anuncia la muerte de varios “terroristas” de Hezbolá en una operación terrestre en el sur de Líbano

    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: Más de 130 personas fueron fiscalizadas

    Trump asegura estar “destruyendo por completo” a Irán, pero afirma tener “tiempo de sobra” para su ofensiva

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta