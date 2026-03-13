Sabrina Carpenter ya está en Chile: la historia de amistad y fanatismo que la une a Taylor Swift
En 2023, Taylor Swift anunció a Sabrina Carpenter como su telonera en The Eras Tour. Lo que comenzó con una tierna invitación con los años se tranformó en una íntima amistad, que encontró su punto más alto con su colaboración en The life of a showgirl. La cantante de Espresso será la gran estelar en la jornada de este viernes 13 de marzo en Lollapalooza Chile.
Sabrina Carpenter es dueña de una de las carreras más seguidas en la actualidad. Millones de fanáticos, discos famosos y portadas de revistas internacionales. Pero hay victorias íntimas que no se pueden ver con números, menos en fotografías. Un ejemplo de ello es cumplir sueños.
Para la cantante, una situación casi onírica fue el The Eras Tour, donde acompañó a su ídolo de la infancia, Taylor Swift, como su telonera oficial.
Una de las noches del tour, la telonera no pudo cantar por el clima en Sidney, Australia. Por eso, Taylor Swift invitó a Carpenter a cantar en el escenario con ella. Un momento que fue captado en cámara y, posteriormente, publicado por la artista que este viernes 13 llega a Lollapalooza Chile 2026. “¡La Sabrina de nueve años cantando White horse nunca esperaría esto! Te amo querida Taylor, siempre lo he hecho y siempre lo haré”, comentó en el post.
Pero lo que ahora es amistad y relación profesional, en un momento fue ilusión y fanatismo. Sabrina Carpenter ha sido seguidora de la autora de Red desde su infancia. Es más, en Youtube todavía se pueden encontrar interpretaciones de la joven cantante con canciones de Taylor Swift.
Estos no son los únicos archivos que se pueden encontrar de Carpenter rindiéndole tributo a su artista favorita. Existen una serie de tweets antiguos donde la cantante menciona haber ido al concierto de Taylor Swift y que le gustaría algún día tener una gira como las de ella.
El primer encuentro entre las artistas se dio cuando Sabrina tenía 17 años. Tras las bambalinas de un show, la fanática pudo conocer a Swift, quien compartía un momento con sus gatos. “Tengo hermanas mayores, así que ante cualquier cosa, se sintió como ese tipo de relación”, dijo para Who What Wear.
En la misma entrevista, la cantante de Tears expresó que el apoyo de Taylor Swift desde ese primer encuentro ha sido vital para ella. Aunque, lo más impactante ha sido la preocupación que le ha brindado personalmente.
The Eras Tour
En 2023, Taylor Swift llevó a cabo una de las giras mundiales que la estableció como una de las artistas más importantes de la actualidad: The Eras Tour. El recorrido tuvo cinco etapas y realizó 152 espectáculos con más de dos mil millones de dólares de recaudación. En este contexto, la cantante hizo un anuncio que refleja la profunda amistad y respeto que tenía por Sabrina Carpenter. La eligió como su telonera oficial.
En la respuesta al anuncio, la cantante agradeció el gesto de Taylor y expresaba el impacto que la noticia le generó. Según su relato, era difícil procesar el asunto ya que era un sueño cumplido. Además, mostró un tipo de reflexión sobre su propio camino al publicar una foto de sus antiguos tweets de fan.
El vínculo de las cantantes se ha intensificado con el tiempo. En redes sociales han compartido varios mensajes de felicitaciones. Por ejemplo, Taylor Swift saludó a la cantante por el éxito de sus proyectos de 2024: “El verano de Sabrina y que siga por siempre”. Asimismo, Sabrina ha compartido mensajes en apoyo de los proyectos de su amiga.
En una entrevista con el medio estadounidense Variety, se dejó claro que ya no era solamente un respeto profesional o una vínculo de fanatismo. La amistad había llevado a algo más profundo. “Ella es una de mis mejores amigas. Nosotras salimos a cenar, hablamos por mensajes de texto y salimos como lo harías con cualquiera de tus mejores amigos”, enfatizó Sabrina Carpenter.
The life of a showgirl
El clímax de la amistad entre las artistas llegó en 2025 con el disco The life of a showgirl. La canción homónima que finaliza el proyecto es una colaboración del dúo. Una composición de cuatro minutos que no solo es un gesto de amistad, sino una señal de respeto y reconocimiento artístico, de quien alguna vez fue una fan.
En la canción, ambas reflexionan sobre la vida de estrella que han conseguido forjar. Una letra que habla de la posición de fanático inocente y un astro que siente que se ha vendido por una vida lujosa. Dado el contexto, también se puede ver una pequeña conversación entre una artista que está aprendiendo de la fama y otra con un ruedo de años.
En la actualidad, no es extraño encontrar imágenes de las artistas abrazadas en premios o juntas en la calle. Incluso, en los Grammy de 2025 las cantantes posaron para las cámaras, en una foto en la que Taylor Swift le daba un tierno beso en la cabeza a Sabrina Carpenter.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.