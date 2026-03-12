Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

Smiljan Radić conquistó el Pritzker 2026, el mayor premio de la arquitectura. El galardón se entrega anualmente a un arquitecto vivo o arquitecta viva que haya realizado un aporte significativo a la práctica mundial. Por su relevancia y tradición (existe desde 1979), muchos lo consideran el Nobel de esta disciplina.

“Este premio es una extraña sorpresa y un gran honor. Agradezco sinceramente a la organización del premio Pritzker y al jurado que lo respalda”, señaló Radić tras enterarse del reconocimiento y convertirse en el segundo chileno en obtener la distinción (Alejandro Aravena lo consiguió en 2016).

SMILJAN RADIC

Nacido en Santiago en 1965 (nieto de un migrante croata), se tituló en la Pontificia Universidad Católica de Chile y cursó estudios en el Instituto Universitario di Architettura di Venezia (Italia). En 1996 formó su propia oficina de arquitectura en Santiago.

Su obra abarca desde estructuras frágiles hasta proyectos de escala mayor. Algunos de los principales son el Barrio Cívico de Concepción (2000), la ampliación del Museo Chileno de Arte Precolombino (2014), la Bodega Vik en Millahue (2014) y el Teatro Biobío (2018). También destacan el Restaurante Mestizo (2007) y el espacio de artes escénicas NAVE (2014).

En el plano internacional, ha ganado atención con el Pabellón Serpentine Gallery (2014) y la tienda para Alexander McQueen (2018), ambos en Londres. Alguna vez The New York Times lo definió como “un rock star entre los arquitectos”.

“Yo por lo menos explico contando cosas, más que armando ideas. En ese sentido, me gusta más la palabra construcción que la palabra arquitectura. ¿Por qué la palabra construcción? Porque es más abierta y permite que distintas disciplinas o distintos oficios se integren en esta palabra (...) La arquitectura, como palabra, a mi modo de ver, es una especie de caja de cartón abierta que en su interior contiene instrumentos de otros lados”, explicó en una conferencia en el marco de Puerto de Ideas 2017.

El jurado internacional que eligió a Radić como ganador estuvo conformado por los arquitectos Alejandro Aravena (Pritzker 2016), Deborah Berke, Anne Lacaton (Pritzker 2021), Hashim Sarkis y Kazuyo Sejima (Pritzker 2010); el abogado Stephen Breyer y los curadores Barry Bergdoll y André Aranha Correia do Lago.

El grupo valoró su contribución a la arquitectura que se expresa no sólo en su obra construida, sino también a través de sus publicaciones e iniciativas de difusión que desarrolla desde la Fundación Arquitectura Frágil, la cual preside.

Radić actualmente se encuentra en Europa presidiendo el jurado del Premio de la Unión Europea para Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe.

En entrevista a Culto en 2021, negó que los premios y reconocimientos supusieran algún grado de presión en su trabajo. “Solo un crecimiento del ego que está ubicado en el pecho, al otro lado del corazón, lo que causa enfermedades de relación y muchos otros problemas, por ejemplo, una serie interminable de mails en los que se me pide más información o entrevistas como si todo fuera fácil. Pero ningún trabajito mayor”.