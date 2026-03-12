SUSCRÍBETE
    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    La banda australiana se presentó en el Parque Estadio Nacional en un concierto histórico y demostrando gran calidad escénica. Sin embargo, el público ha denunciado en redes sociales las aglomeraciones por los accesos estrechos, falta de graderías y problemas con la visibilidad y el sonido del escenario. El domingo 15 de marzo, el grupo se presentará por segunda vez en el lugar.

    Por 
    Daniel Cañete
    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    En un concierto histórico, AC/DC llegó al Parque Estadio Nacional la noche del 11 de marzo. Una jornada marcada por el rock y su notable vigencia bajo los focos, pero también por los reclamos de la gente a la productora DG Medios y al uso del Parque Estadio Nacional. Mala señalización, accesos estrechos, problemas con el sonido y la distancia con el escenario son algunos de los aspectos que criticaron los espectadores y que se reproducen en redes sociales.

    La sensación generalizada fue que, nuevamente, el Parque Estadio Nacional no es un espacio idóneo para grandes encuentros multitudinarios.

    El lugar escogido fue la explanada del Parque Estadio Nacional, donde ya habían tocado anteriormente grupos como Guns N’ Roses, Green Day o System of a Down. Para este concierto la configuración fue distinta a las anteriores, con el escenario montado en el lado opuesto al de las otras veces. Además, el suelo fue cubierto con un piso especial para evitar levantamientos de polvo.

    La decisión de hacer el concierto de AC/DC en el Parque Estadio Nacional no ha estado exenta de polémica. En una entrevista previa al concierto, Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile, explicó la razones detrás de la elección del lugar. “Hay una logística que tiene el grupo de armar el show. Simplemente el cronograma de lo que teníamos que hacer, teníamos que albergar X cantidad de gente, en X cantidad de fechas. Y en la X cantidad de fechas, en ese momento, nos decidimos por hacerlo ahí”, dijo para Culto.

    El escenario de AC/DC instalado en el Parque Estadio Nacional. Foto: Roberto Díaz - La Cuarta.

    Marcelo Contreras, periodista y crítico de espectáculos, explica que la elección del Parque Estadio Nacional es la alternativa mientras no se puede ocupar el recinto principal. “Es una suerte de paliativo que está funcionando en este minuto, pero claramente no presenta las ventajas que tiene tradicionalmente el Estadio Nacional”.

    Quejas del público

    El periodista Luis Hernández describe que el público, de una edad más adulta, estuvo parado por horas, ya que esta vez no se habilitaron galerías y sólo se ocupó la explanada. También añade que el acceso se bloqueó por la gente que no encontraba espacio. Además, comenta que las luces encendidas afectaron la experiencia. “La gente lo espera y paga con ansias un producto que en definitiva no cumple en absoluto”, sentencia.

    Usuarios por redes sociales comentaban que la mala señalización produjo que las personas no supieran en dónde ubicarse. También indican que los asistentes empezaron a trepar a diversos lugares para tener visión del concierto. “Empezaron a trepar arriba de unos contenedores. O sea, 100 o 200 personas arriba de un contenedor sin ningún tipo de seguridad, sin resguardo”, enfatiza Hernández.

    Los containers de AC/DC. Foto: Roberto Díaz - La Cuarta.

    El problema más visible se hizo presente en los accesos al concierto. El evento juntó a 84 mil personas en el Parque Estadio Nacional. Sin embargo, cuando terminó el recital y los asistentes quisieron salir, las aglomeraciones fueron notorias. Específicamente, la calle Marathon, la que es una vía estrecha, fue la más afectada por el tránsito de fanáticos a pie que intentaban llegar a Av. Grecia.

    Alfredo Lewin, hombre ancla de radio Sonar, afirma que el Parque Estadio Nacional necesita ser remozado para este tipo de conciertos. “Todavía no están listos en materia de accesos. Yo tuve más problemas en la salida que en la entrada. La salida es el problema donde las personas se mueven al mismo tiempo. En cambio, las entradas están regentadas por los horarios”.

    AC/DC en el Parque Estadio Nacional. Foto: Pedro Rodríguez.

    Cuatro horas sin asiento

    Los espectadores fueron distribuidos en una gran cancha, la que estaba dividida en tres segmentos (General, Frontal y PIT). Usuarios por redes sociales han compartido imágenes del concierto desde el sector más alejado del escenario. Una visibilidad, ya afectada por la distancia, fue aún peor por los focos del lugar que se mantuvieron encendidos.

    Además, el público no contaba con asientos a disposición. Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile, explicó que tenía dos motivos para no tener graderías. El primer motivo es que los asistentes de igual manera se levantarían de sus asientos. El segundo la cantidad de gente que convocaría. “Si ponemos muchas graderías, vamos a reducir la capacidad de asistencia que se puede tener. Y si realmente es una banda tan esperada y todos quieren asistir, hay que trabajar con tres precios para poder convocar y que sea de una manera más accesible para todos”, explicó para Culto.

    Sobre la decisión de no tener graderías, Marcelo Contreras señala que el público de la banda no es juvenil y necesita ese sector. Ya que, los asistentes de edad más adulta pueden verse afectados por estar de pie mucho tiempo. “Las graderías son parte de la comodidad que una parte de la audiencia necesita. No todos están dispuestos a estar parado dos horas para ver a un artista en directo”, argumenta.

    AC/DC en el Parque Estadio Nacional. Foto: Pedro Rodríguez.

    Alfredo Lewin recuerda que Guns N’ Roses sí tenía graderías y fue una experiencia agradable. Además, indica que su ausencia en este concierto no fue una buena decisión. “Deberían haber habido graderías pensando en la gente de más de 50 años como yo. Gente que de verdad no la pasó muy bien porque estuvieron parados 4 horas”.

    Por un lado, Lewin afirma que hay que mejorar el espacio para evitar aglomeraciones. “Lo que hay que hacer es mejorar el tema de tres o cuatro accesos que sean suficientemente ancho para que, la salida sobre todo, sea más amable. (...) El rodaje del Parque Estadio Nacional no lleva un año y va a ser la alternativa”, añade.

    Por otro, Luis Hernández opina que no se debería ocupar el Parque Estadio Nacional para eventos tan multitudinarios. “Me pareció un pésimo lugar”, efatiza.

    La primera fecha de AC/DC en el Parque Estadio Nacional estuvo marcada por algunos problemas. Pero a la banda todavía le resta una fecha en el país. El domingo 15 de marzo, los artistas tocarán en el mismo sitio y con ello concluirán la visita del Power Up Tour en Chile, y se dirigirán a Argentina.

    AC/DCParque Estadio NacionalDG MediosGuns N' RosesGreen DaySystem of a Down

