Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

Un ascenso meteórico es el que ha tenido la cantautora venezolana Joaquina en estos últimos años. En 2023, lanzó el proyecto Los mejores años (notas de diario). Con ello, a los 19, consiguió su primer reconocimiento en los Latin Grammy de Mejor Nuevo Artista, pero no fue suficiente. “Al final, creo que los premios son algo tan increíbles por la ventana que son, pero no significan una meta cumplida”, expresa para Culto.

Lo siguiente fue su álbum debut Al romper la burbuja, un proyecto de 14 canciones en el que estuvo trabajando por dos años. Con el disco, se convirtió en la artista más joven en ser nominada a Álbum del Año. “Fue muy inesperado que haya estado ahí al lado de artistas tan increíbles, o sea los más grandes de la industria. Para mí ya es sinónimo de haber ganado”, explica.

Ahora, se prepara para su próximo reto: Lollapalooza Chile. La artista venezolana tocará el día domingo a las 15:30 horas en el Banco de Chile Stage. La cantautora tendrá 45 minutos para mostrar su repertorio, algo que toma como una prueba. “Lo estamos armando de manera en la que se muestre bien quién soy en 45 minutos. Que se tome un bocadito de lo que soy y que me puedan seguir después”, expresa.

En conversación con Culto, la artista comparte su relación de amistad y apoyo con el cantante colombiano Sebastián Yatra, su esperanza de un futuro para su tierra natal Venezuela y su fanatismo por Cami y Mon Laferte.

-¿La saludó algún referente suyo por la nominación al Álbum del Año?

Me encontré con muchísimos ídolos, creo que fue de lo que más me impresionó. Pude ver a Alejandro Sanz, lo pude ver ahí, que para mí es un gran referente. Pude hablar con él un rato y saludarlo.

-¿Cómo surgieron las colaboraciones en vivo con Sebastián Yatra?

Nos conocemos de hace años, porque he compuesto unas canciones con él para otros artistas. Pero antes de eso, él y yo tenemos una historia curiosa. Hace como cinco años, yo fui modelo en un video de él, en el que necesitaban una chica que tocara guitarra. Entonces, ahí nos conocimos y le dije que yo hacía música, que estaba empezando.

“Desde ese día él siempre me apoyó de lejos. Por la industria y las cosas de la vida nos hemos ido reencontrándonos poco a poco. Cuando su equipo supo que iba a estar en España durante septiembre y él tenía una gira allá, pues extendieron la invitación para que abriera dos shows en Madrid y Barcelona. Estoy súper agradecida con él porque me dio esa oportunidad y fue demasiado cariñoso”.

-¿Cómo fue la experiencia de tocar en esos shows?

Yo estaba muy nerviosa, pero nerviosa para bien. Como emocionada por haber tenido la oportunidad de tocar en un lugar tan lejos de mi casa. Es aterrador tocar en un lugar tan grande con un público que tal vez no te conoce tanto. Verlo a él [Sebastián Yatra] domar eso, a mí me dio confianza de que también lo podía hacer.

-Habla de Sebastián Yatra como un amigo, pero también un referente. ¿Hay algún consejo de él que le haya quedado?

En conversaciones que hemos tenido, él ha sido un buen amigo y alguien que me ha apoyado. Las veces que hemos compuesto juntos ha fluido súper bien porque somos muy distintos. Poder aprender de un artista como él, que lleva 10 años en el ruedo, puede enseñarme las formas en las que puedo poner mi piel más gruesa, a no perder mi sensibilidad.

-El disco Al romper la burbuja habla de experiencias humanas en clave de amor, ¿qué tiene el amor que la inspira a componer?

Yo creo que la incertidumbre del amor. Al romper la burbuja habla sobre quebrar muchas idealizaciones, expectativas de la vida y sobre ti mismo. Uno crece idealizando el amor y cuando lo viví por primera vez, para bien o para mal, me ayudó a sacudirme muchas expectativas.

“Lo que me mantiene componiendo y componiendo y componiendo todo el rato es el tema de que nunca hay suficientes sentimientos por explorar, o sea nunca se acaban. Yo veo el amor como un prisma, como cuando agarras un diamante, le pones una luz y salen mil fracciones de luz. El amor no solo es romántico, es familiar, también es de amistad, de uno mismo, hacia el país”.

-En su primer disco aparece la burbuja en la portada y en el deluxe ya está rota, ¿cómo ha sido la experiencia de pasar de un proyecto a otro detrás de las bambalinas?

Para mí fue muchísimo autodescubrimiento y exploración, con muchísimos intentos fallidos. Sobre todo lo que más agradezco del proceso de Al romper la burbuja, mi primer disco, aprendí a producir música, aprendí lo que me gustaba a nivel de composición. Entonces todo ese aprendizaje me va a ayudar a hacer un mejor segundo álbum y eso es lo que más quiero.

-En enero hubo una intervención estadounidense en tu tierra natal, Venezuela, ¿qué le produce ese hecho?

Yo como venezolana me tuve que ir de mi país hace ya 15 años por la misma razón por la que se han ido tantos venezolanos. Lo único que he anhelado en mi vida ha sido la paz de mi gente. El venezolano ha sufrido un estrangulamiento por ya 20 años. Te voy a ser sincera, es un tema complicado de hablar, pero yo lo único que quiero es la libertad para mi gente. Ahora se ve una luz al final del túnel, de que eso puede llegar a ser posible y lo único que existe en mi cabeza es ver a mi país bien y que pueda renacer.

-Hace poco también fue el concierto de Bad Bunny en el Super Bowl LX, ¿le pareció representativo de lo latinoamericano?

A mí me pareció increíble. Yo soy latina, pero me crie aquí en Estados Unidos desde chiquita. Entonces yo toda la vida he vivido precisamente la coyuntura de las dos culturas y en mi vida pensé que iba a ver a un latino cantando 100% en español en el Super Bowl. Cuando vi a Shakira para mí ya fue lo más grande del planeta y una celebración, una victoria para los latinos. Ahora con Bad Bunny creo que simplemente se potenció eso al millón.

“Me pareció que culturalmente es algo que nos va a abrir muchísimas puertas a todos. Lo que más me gustó fue que para él fue tan autóctono y representó toda la cultura de Puerto Rico y, por ende, a la cultura de todos los latinos”.

-¿Tiene el ojo puesto en algún chileno?

Uy, mira, a mí me encanta Cami Gallardo, me encanta, me fascina. Me fascina también Mon Laferte. Hacer un dúo o escribir para o con alguna de ellas en algún momento sería increíble. Con Cami ya he tenido la oportunidad de compartir antes y es totalmente fenomenal. A mí me ha dado unos consejos y me ha compartido unas cosas hermosas. Y con Mon me encantaría compartir y escribir con ella. Me inspira mucho.