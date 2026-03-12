Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

Probablemente, un ejecutivo discográfico hubiera fruncido el ceño. Los Men I Trust habían trabajado nuevo material, con tanto entusiasmo, que tenían nada menos que 50 nuevas canciones. Y no estaban dispuestos a descartar ninguna.

“No tenemos ningún sello discográfico, ni equipo de gestión. No hay nadie que nos controle”, dice la cantante y guitarrista Emmanuelle Proulx desde el otro lado de la pantalla a Culto. Fue así que, sin la presión de tener que elegir 12 temas para un solo álbum, decidieron ir más allá; publicar dos discos. Ese fue el origen de Equus Asinus y Equus Caballus, los celebrados discos que el trío canadiense publicó en 2025.

El grupo no demoró mucho la decisión. “Había un estado de ánimo tan claro que en un día de reflexión nos llevó a lanzar ambos álbumes en un soporte físico diferente. Son demasiadas canciones que nos gustaban. Y ahí se acabó todo”.

Para la cantante, ambos discos encierran universos distintos de la misma banda. “Creo que Caballus es más cambiante y ecléctico, porque realmente eran todas las canciones que no encajaban en Assinus, que es el LP melódico. Puede parecer muy diferente de una canción a otra, pero hay gente que te dice ‘Oh, suena realmente como ustedes’. Me encantan ambos”.

Emmanuelle Proulx de Men I Trust

Oriundos de Montreal, en el corazón de la zona francófona de Canadá, la banda que completan Jessy Caron (bajista y guitarrista) y Dragos Chiriac (tecladista) surgió desde la bullente escena local. “En comparación con Vancouver y otras ciudades de Canadá, Montreal era un poco más barato para vivir. Tiene una escena indie muy saludable. El gobierno de Quebec ayuda a los artistas de forma justa -dice Proulx-. Es un lugar donde puedes tener un trabajo a tiempo parcial y luego intentar construir tu carrera, te hablo de hace 10 años atrás. Había una escena indie genial. Muchos locales bonitos siguen en funcionamiento. Toqué mucho en salones de baile con mucha gente charlatana”.

-¿Qué elementos de aquellos primeros días indie siguen presentes en la banda y qué ha cambiado?

Lo que ha cambiado es el tamaño de los recintos. Y así llegamos a un punto en el que nos gusta esa energía, esa energía personal y sin artificios, que sigue viva durante el espectáculo. A veces ahora optamos por hacer muchas noches, pero en una sala más pequeña. Creo que seguimos siendo los mismos. Diría que ha cambiado el tamaño del recinto, pero nuestro espectáculo en sí no ha cambiado mucho. Tuvimos que aumentar la producción y ahora hay una iluminación muy bonita. Creo que la calidad del sonido también ha mejorado mucho. Tenemos un buen equipo, pero por lo demás, diría que sigue siendo bastante minimalista.

Probablemente, eso explica el hecho de que no reconocen una sola influencia fundamental en su música. “No hay una sola banda que nos haya inspirado, somos gente de canciones”. De hecho las referencias son un crisol de nombres. “Jessie y Dragosh tuvieron una adolescencia muy hip hop, los ritmos, las cajas, todo es hip hop. También mucho disco, los Bee Gees, Abba, los increíbles años de Daft Punk, la música disco italiana. Yo por mi lado tuve una educación más folk, con artistas canadienses como Sarah McLachlan y Tori Amos”.

-Sus nuevos discos, Equus Asinus y Equus Caballus han tenido buena recepción crítica ¿cómo lo toman?¿les importa lo que dicen los críticos de su música?

Men I Trust

-¿Cuánto ha cambiado tu proceso de composición en estos últimos discos?

Siempre ha sido así desde el principio, y esa es una de las principales razones por las que todas nuestras canciones suenan como canciones de Man I Trust. Nuestro proceso creativo es realmente un proceso creativo individual. Nunca improvisamos juntos. La fase de composición es un proceso solitario, lo que significa que todos trabajamos desde diferentes estaciones de trabajo, y luego la canción es una historia a la que cada uno de nosotros añade su parte individualmente. Así es como construimos cada canción. Puede empezar con una línea de bajo, puede empezar con una batería, puede empezar con una melodía vocal. Llevamos trabajando así desde los inicios de la banda. Nosotros, individualmente, hemos evolucionado, pero la forma en que trabajamos hace que suene realmente como nosotros, creo.

Probablemente el hito que empujó la carrera de Men I Trust, o al menos les proporcionó mayor alcance, fue la difusión en plataformas como TikTok de Show me how, un tema midtempo y chill de su buen disco Oncle Jazz (2019). “Solo puedo decir que estoy agradecida porque mucha gente tiene muchas canciones favoritas diferentes de nosotros, lo cual es genial, ya que hoy en día en internet, una canción puede eclipsar al resto de tu trabajo. Sería muy triste para nosotros estar a la sombra de esta canción, pero no es lo que ocurre. Pero creo que nosotros llegamos un poco antes, así la gente pudo profundizar en nuestra música. Pero le estoy agradecida a la canción, me hizo pagar el alquiler”.

Show me how, con su videoclip grabado en un casino en Las Vegas con muy poco presupuesto, surgió casi de improviso. “Fue una canción muy rápida de componer, la verdad. Creo que fue un proceso de dos horas o algo así. No es así con todas las canciones, ni mucho menos, pero fue un riff rápido. La letra surgió de forma sobrenatural, y en aquel momento aún éramos una banda muy pequeña. Es mágico porque, cuando estás empezando, no te das cuenta de lo que es”.

El encuentro con Lollapalooza Chile

Men I Trust alista sus maletas para su gira latinoamericana, que tendrá presentaciones en Argentina, Brasil, Colombia, además de dos shows en Chile; se presentarán en Lollapalooza este viernes 13 en el Alternative Stage, a las 20:00 horas. También tendrán un sideshow este jueves 12 de marzo en Sala metrónomo, cuyas entradas ya están agotadas.

Para Emmanuelle Proulx, viajar al sur del mundo en pleno invierno boreal es toda una experiencia. “Es una cura para la depresión, porque aquí hace mucho frío. Hay 20 grados bajo cero y todo el mundo está deprimido. Ir a Sudamérica a tocar es el mejor regalo, por supuesto, si podemos ganar nuevos fans. Siempre es un sueño para nosotros conocer gente nueva allí”.

Men I Trust

También adaptan su repertorio para la ocasión. “Para un festival, intentamos llevar canciones que se adapten al ambiente. Si es durante el día, no queremos que la gente se quede dormida. Hay muchas canciones del nuevo álbum y, por supuesto, canciones que creemos que la gente quiere escuchar en directo. Canciones de sonido pop de Caballus, seguro que habrá diferentes sorpresas durante el espectáculo".

De hecho, el trío tiene claras sus expectativas. “Nuestro principal objetivo es conocer a las personas que ya son fans de la banda. Cada vez que estamos allí, todo el mundo es increíblemente agradecido y activo. Esos conciertos siempre son una locura. Son los únicos conciertos del mundo en los que a veces no puedo oírme cantar. Siempre es muy emocionante para nosotros”.