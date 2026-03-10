SUSCRÍBETE
    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    Uno de los nombres ilustres en el pop de la actualidad, llega a su debut en el país en un momento de renacimiento artístico. Luego de dos años alejado de las luces, ha lanzado el EP Survive en que aborda su proceso personal de salud mental.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Lewis Capaldi

    La multitud lo arengó. Cuando Lewis Capaldi (Glasgow, 1996) comenzó a flaquear en el Pyramid Stage de Glastonbury 2023, a causa de los inclementes síntomas del síndrome de Tourette, los fans comenzaron a cantar a una sola voz: “¡Oh, Lewis Capaldi!” al ritmo de Seven Nation Army, la célebre canción de The White Stripes.

    Capaldi entonces hace gala de su particular sentido del humor. “¡Ya basta! ¡No necesito que Jack White se lucre con esta situación!”. Y aunque el escocés no hace referencia alguna a su enfermedad, la multitud solo desea apoyarlo.

    Era un momento consagratorio para él. Una estrella del pop en ascenso que con solo dos discos por entonces, le tocó ser uno de los shows principales del afamado festival británico (tal como le pasó a Billie Eilish). Pero la enfermedad se enseñoreó en el peor momento.

    Lewis Capaldi en Glastonbury 2023 (Photo by Kate Green/Getty Images) Kate Green

    A cada canción va perdiendo la voz. Antes de cantar Wish you the Best, admite que le está costando cantar. El colmo para un intérprete. La voz no emerge. “Lo siento mucho, este es el último lugar donde querría que pasara esto”, dice. “Esto es un fastidio, todos han salido. Lo siento, mi voz se está apagando”.

    Y la fanaticada vuelve a aleonarlo. “¡Oh, Lewis Capaldi!¡Oh, Lewis Capaldi!”.

    Para el cierre del show pasa Someone you loved, su mayor éxito. Capaldi apenas puede entonar algunas líneas, antes de que la voz se le apague. Entonces, el público la canta a gritos por él, que solo atina a mirarlos. Camina un poco por el escenario como intentando guardar cada segundo. Con sus últimas fuerzas se despide. ”Glastonbury, muchísimas gracias", dice. “Si no vuelvo a hacer esto, ha sido increíble”.

    Aquel fue un momento que se vio como un ejemplo de coraje. “Fue profundamente conmovedor; el tipo de exhibición de espíritu comunitario que no sólo parecía Glastonbury en su mejor momento, sino la humanidad en general”, escribió la columnista de The Guardian, Frances Ryan.

    Días después, Capaldi anunció que se tomaría un descanso. Eso significó cancelar todas las fechas de su gira, ya programada. Un repliegue para sanar. “La verdad es que todavía me estoy adaptando al impacto del síndrome de Tourette y el sábado se hizo evidente que necesito dedicar mucho más tiempo a mejorar mi salud mental y física para poder seguir haciendo todo lo que me apasiona durante mucho tiempo“.

    Capaldi, un tipo de voz poderosa y agudo sentido del humor, no ha ocultado su situación. Su ascenso fue vertiginoso, tras años tocando en pubs y clubes escoceses. Su balada Bruises se volvió viral y empujó su carrera; el álbum debut Divinely Uninspired to a Hellish Extent (2019) fue un éxito. Y más gracias al segundo sencillo, Someone you loved, el que encabezó las listas durante siete semanas en el Reino Unido.

    Por ello, incluso tuvo su propio documental How i’m feeling now (2023), disponible en Netflix. Este lo sigue en la creación de su segundo álbum, aunque no evita los lugares comunes de mostrar sus demonios, inseguridades y la lucha contra su enfermedad. Con todo, hay que reconocer que el tipo tiene ángel y un ingenio que brillan por sí mismos.

    Lewis Capaldi

    La pausa duró casi dos años. Lewis Capaldi sorprendió con una reaparición la noche del 2 de mayo de 2025 durante un concierto en el Edinburgh Assembly Halls, en beneficio de la organización benéfica Campaign Against Living Miserably (Calm). Se sumó a tocar junto al cantautor Tom Walker, en una decisión tomada a último momento. “Para [Capaldi], poder tocar en un pequeño concierto secreto en un espacio seguro, sin tantos teléfonos, el ruido y las expectativas, fue perfecto”, dijo Walker.

    Quizás, como en un acto de justicia musical, Capaldi marcó su regreso con una presentación en Glastonbury 2025. Lejos de su habitual locuacidad, prefierió tomárselo con calma. “Probablemente no diga mucho esta noche porque no sé qué decir”, dice. “Estoy realmente emocionado de que esto todavía sea una posibilidad para mí”.

    Esa noche además estrenó una nueva canción. Apropiadamente titulada Survive, de alguna forma es un desahogo. Una crónica honesta sobre su lucha. No es un tema demasiado aventurero en lo musical, su fuerza radica en la letra y en el match con su momento. “He tenido mis lunes por la mañana en los que no puedo levantarme/Pero cuando la esperanza se pierde y me desmorono/Juro por Dios, que sobreviviré”.

    Meses después, Capaldi publicó el EP Survive. Con sus 4 temas es su regreso tras los dos años en que se permitió dejar de ser una estrella por un rato, y ocuparse de sí mismo. Con ese nuevo material y renovadas fuerzas llegará a su encuentro con el público chileno en Lollapalooza 2026, donde se presentará el domingo 15 de marzo en el Cenco Malls Stage.

    Tras pasar además por las ediciones argentina y brasileña, se tomará unos días antes de seguir de gira en abril, esta vez con algunas fechas en Norteamérica. “Aunque me cueste la vida”, canta en Survive. “Voy a levantarme e intentarlo”.

