AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

Lacónico, directo y claro. Tras tocar la clásica Back in Black, en la primera de las tres noches de AC/DC en el estadio Morumbí de São Paulo -el pasado 24 de febrero-, el cantante Brian Johnson tomó la palabra, en los acotados momentos en que se dirige al público. “Vinimos a tocar rock and roll para ustedes, y ya basta de hablar”, dijo, seco y contundente.

Lo del grupo australiano es digno de estudio. Tras vivir años complejos, en 2024 volvieron a la carretera con su Power Up Tour, el mismo que los trae de regreso a Chile como parte del tramo sudamericano, con dos shows agendados el 11 y 15 de marzo en el Parque Estadio Nacional.

Pagando tributo a una larga carrera y a la veteranía de sus integrantes, el grupo ha lamentado la salida de miembros históricos como el bajista Cliff Williams y el baterista Phil Rudd. Además de la enfermedad de Brian Johnson, quien se fue y regresó, siendo reemplazado de manera temporal por Axl Rose. Pero quizás la pérdida que más les golpeó fue la muerte en 2014 de Malcolm Young, compositor, celebrado guitarrista rítmico y líder del grupo, quien había padecido de demencia por años.

Este golpe pudo ser devastador para los australianos. Así lo piensa el autor británico Jesse Fink, autor de Bon: The Last Highway, una completa biografía del cantante de AC/DC desde 1974 hasta su muerte en 1980. “Malcolm Young era el motor de AC/DC, el líder de la banda, crucial para su sonido -dice a Culto-. Es difícil reemplazarlo y no creo que se hayan recuperado artísticamente. Tampoco se recuperaron artísticamente de Bon Scott, quien falleció en 1980. Cliff se marchó. Phil probablemente ni siquiera sepa por qué ya no está en la banda. Debería estar. Los fans lo adoran. Pero eso no importa: hay fans que solo quieren escuchar los grandes éxitos”.

Alfredo Lewin pudo seguir al grupo y entrevistarles para MTV durante la gira Ballbreaker -la que les trajo por primera vez a Chile en 1996-, así como en el lanzamiento del tour Stiff Upper Lip. Aún recuerda la impresión que le dejaron. “Angus, Brian y Malcolm de verdad eran personas muy sencillas. Gente que entendía su estatura, pero no tenía ninguna arrogancia, ninguna altura de nada. Eran trabajadores del rock and roll y fueron de los más amables en las entrevistas, especialmente Brian”.

En su opinión hay una clave para comprender el interés del grupo por seguir adelante, pese a todo. “Siempre han sido muy fríos en el tema del negocio, porque los Young es una familia entera que se dedicaron al negocio del entretenimiento. Y por eso Angus Young hizo unas cuestiones tan improbables como parar y sacar a su vocalista y meter a uno que le ayudara a completar la gira, cuando entró Axl Rose. Es un tipo obstinado, un tipo que cree que la pega debe ser hecha. Y aunque en el frágil físico que tiene no esté al 100% de su capacidad, él actúa como si estuviera en el 120”.

AC/DC en vivo

Similar impresión es la de Rainiero Guerrero, director de Radio Futuro. “AC/DC son de esas bandas que se han dedicado a hacer su trabajo todos los días -dice a Culto-. Yo creo que no hay otra forma para ellos, así funcionan, dando lo mejor y entregando una experiencia de concierto increíble. Un amigo fue al Power Trip a verlos y justo en esa pasada fue a ver un show de U2 en el Sphere de Las Vegas. Yo le pregunto por la Sphere y me dice ‘olvídate, el show de AC/DC fue lo mejor’”.

En memoria de Malcolm Young, los históricos Williams, Rudd y Johnson regresaron para grabar Power Up, un álbum que incluyó material inédito del músico. Pero tras presentarse en Power Trip 2023, el grupo ha girado solo con Johnson y Angus Young como músicos históricos, apoyados por Stevie Young a la guitarra rítmica (en el lugar de su tío Malcolm), además de Chris Chaney al bajo y Matt Laug a la batería. Esa formación es la que se presentará en Chile.

Fink comenta que vio al grupo en 2015, durante la gira Rock or Bust, pero no se ha interesado por verlos nuevamente. “Porque ya no creo que sean AC/DC. No me gusta el sonido de la voz de Brian Johnson; la ha perdido. Solo queda Angus Young como único miembro original. En el escenario, me pareció muy mal cómo trataron a Phil Rudd. Phil es una de las piezas más importantes del sonido de AC/DC y parece que lo han desterrado de la banda”.

Para Alfredo Lewin, la presencia del grupo acotado solo a dos de sus históricos no afecta en demasía la experiencia en vivo. “Cambia el bajo, la batería y se resiente la postal de la banda porque Cliff, el bajista era muy visible, es como la reunión de Guns N’ Roses, que era Axl, Slash y Duff. Pero en lo musical no resiente nada la potencia de AC/DC, eso no se va a notar. Stevie Young ya tiene mucha experiencia en hacer de Malcolm Young. Acá el cuestionamiento está principalmente por la voz de Brian Johnson y por el desgaste físico de Angus”.

AC/DC

Por su lado, Rainiero Guerrero, prefiere mirar la historia. “Incluso muerto su cantante principal [Bon Scott], irreemplazable, la banda ha seguido adelante y no ha afectado la experiencia en directo. La presencia de Angus Young es fundamental, me parece que cuando no esté él, ahí van a venir las interrogantes de si la banda sigue o no sigue”.

Con Brian Johnson de 78 años y con Angus ya de 70, el tour está cruzado por un sabor a despedida, a consideración de las dificultades que han enfrentado. “Estoy prácticamente seguro de que esto no va a tener otro tramo europeo, ni nada -dice Lewin-. El grupo se obligó a ir más allá de sus capacidades. Mi admiración pasa por Brian, que con 78 años le cuesta. La banda hace las concesiones para él, pero no hay por dónde perderse. No es porque hayan pasado 30 años desde la última vez que lo vimos y no van a ver 30 años después, sino que de aquí para adelante no hay dos años más para AC/DC. Entonces está bien”. Una impresión similar es la de Rainiero Guerrero. “Creo que es inevitable, estamos muy cerca del final, esta vez sí”.

Por su lado, Jesse Fink es más tajante, para él, AC/DC ya debiera trazar el adiós. “Eso espero. Es hora de colgar las botas, como dicen en Australia. Han tenido una gran racha. Hora de retirarse”.

Como sea, el regreso del grupo a Chile es auspicioso. Las reseñas de sus tres shows en São Paulo en general son elogiosas y destacan que el grupo presentó shows de una veintena de temas, cargados a los éxitos y con total fibra rockera; guitarras saturadas y amplificadores a tope. “La banda australiana mantiene el pie en el acelerador a pesar de las limitaciones físicas y ofrece a sus fans una actuación electrizante en el primero de sus tres shows en el estadio Morumbí”, comenta la edición brasileña de Rolling Stone. Una opinión similar a la de Clarín, de Buenos Aires. “Con Brian Johnson al frente, el grupo demostró que la potencia sigue intacta”.

El grupo llegará a Chile este fin de semana en un vuelo privado y se espera se quedan por al menos 10 días en Santiago. Llegan con su equipo completo incluyendo toda su carga de luces y escenario. Entradas disponibles para la segunda fecha del 15 de marzo en el sistema Ticketmaster.