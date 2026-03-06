Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

Los Tres acaban de publicar Cantar y Amar, el primer sencillo de su nuevo álbum XCLNT que reúne a su formación original, tras 26 años.

La canción llegó acompañada por un videoclip desarrollado junto al prestigioso estudio Punkrobot, ganadores del primer Óscar para el país, con el corto Historia de un Oso.

Bajo la dirección y producción de Pato Escala y Nj López, la pieza audiovisual ofrece un viaje nostálgico por la historia del grupo. En una narración circular, los presenta de jóvenes, y de adultos compartiendo algo tan chileno como una once.

Además, el clip incluye guiños a la historia del grupo: en el comienzo figuran tomando once, de jóvenes, probablemente haciendo referencia a la casa de la familia Henríquez-Pettinelli -y de fondo se ve un cuadro con una referencia a la portada del álbum Coliumo (2010)-, mientras crecían en el Chile de fines de los 70 y comienzos de los 80. De hecho cuando salen de la casa, a los 19 segundos se ve un guiño a las primeras protestas contra la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

A los 26 segundos llega una referencia a uno de los temas clásicos del grupo, He barrido el sol, grabado en su primer álbum homónimo (1991); una escobe barre un sol dibujado en un juego de luche. Luego se les ve tocando muy jóvenes, en Centro Deportivo y Social Lord Cochrane, de Concepción, en referencia a esos primeros años.

Sigue, a los 0:44 una referencia a la letra de Sudapara, uno de los primeros temas del grupo. En específico a la línea: “Todo lo interesante de hablar lo que habló/Te hará sudar como un militar/Como un militar mirando cuadros de Dalí”. Esa imagen es la que muestra el video.

La canción, además es la que abrió el clásico MTV Unplugged del grupo, una referencia que se puede ver a los 0:56, con Álvaro Henríquez luciendo el clásico casco militar que usó en esa sesión. Incluso haciendo el ejercicio de sumar a Roberto Parra, a quien el grupo quería invitar para el segmento de cuecas, pero su muerte lo truncó.

Al 1:08, en la escena de la fuente de soda, llega otra referencia, esta vez, al tema Gato por Liebre, de Se remata el siglo. Mientras Molina enrolla un cigarrillo, con una página de la Biblia, haciendo referencia a la línea de Hojas de té que dice: “No te entendí bien/Tenías o no/La biblia también nos sirve/La fuerza o la razón”.

Luego, en el minuto 1:18, es muy clara la referencia al videoclip animado de La Torre de babel, con los músicos de Los Tres caracterizados como cigarrillos, además luciendo los looks de la época de Fome (1997). Enseguida, el siguiente plano, cuando los músicos salen a caminar, mientras las espadas caen sobre las murallas, el guiño va directo a La Espada & la Pared (1995).

De inmediato, en 1:37, cuando Pancho Molina sube al ascensor, es una cita directa al videoclip de Bolsa de Mareo (cuya historia la puedes leer aquí), dirigido por Germán Bobe. Uno de los clips más clásicos del grupo. Luego, en 1:59, cuando Álvaro Henríquez se deja caer del edificio, la referencia es evidente a Déjate caer.

Henríquez se deja caer pero monta sobre un pájaro de fuego, en cita a la canción homónima del primer disco. Este sobrevuela La Moneda, en referencia al bombardeo del día del golpe de estado, un martes 11 de septiembre de 1973, al que se hace una mención muy velada en la letra de Flores Secas: “Alguien esta matando/Y no puede dejar de pensar y escuchar sobre un martes/Sobre un martes de horror”. El ave planea y pasa sobre un plano en que se ven las portadas de los discos de Los Tres.

El clip cierra en el presente, con el grupo reunido grabando su nuevo disco en los legendarios estudios Abbey Road de Londres. Entre abrazos y música, pareciera que el tiempo no hubiera pasado. La letra de la canción pareciera confirmarlo en su línea final: “Exhausto hace un tiempo ya de tanto esperar y esperar, me aburriré de todo menos de cantar y de amar”.

Mira el videoclip a continuación