SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    La pieza audiovisual dirigida por Pato Escala y Nj López esconde múltiples referencias al pasado del grupo: desde He barrido el sol y La espada & la pared hasta su recordado MTV Unplugged, en un viaje que conecta memoria personal, historia chilena y la discografía de la banda.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Los Tres acaban de publicar Cantar y Amar, el primer sencillo de su nuevo álbum XCLNT que reúne a su formación original, tras 26 años.

    La canción llegó acompañada por un videoclip desarrollado junto al prestigioso estudio Punkrobot, ganadores del primer Óscar para el país, con el corto Historia de un Oso.

    Bajo la dirección y producción de Pato Escala y Nj López, la pieza audiovisual ofrece un viaje nostálgico por la historia del grupo. En una narración circular, los presenta de jóvenes, y de adultos compartiendo algo tan chileno como una once.

    Además, el clip incluye guiños a la historia del grupo: en el comienzo figuran tomando once, de jóvenes, probablemente haciendo referencia a la casa de la familia Henríquez-Pettinelli -y de fondo se ve un cuadro con una referencia a la portada del álbum Coliumo (2010)-, mientras crecían en el Chile de fines de los 70 y comienzos de los 80. De hecho cuando salen de la casa, a los 19 segundos se ve un guiño a las primeras protestas contra la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

    A los 26 segundos llega una referencia a uno de los temas clásicos del grupo, He barrido el sol, grabado en su primer álbum homónimo (1991); una escobe barre un sol dibujado en un juego de luche. Luego se les ve tocando muy jóvenes, en Centro Deportivo y Social Lord Cochrane, de Concepción, en referencia a esos primeros años.

    Sigue, a los 0:44 una referencia a la letra de Sudapara, uno de los primeros temas del grupo. En específico a la línea: “Todo lo interesante de hablar lo que habló/Te hará sudar como un militar/Como un militar mirando cuadros de Dalí”. Esa imagen es la que muestra el video.

    La canción, además es la que abrió el clásico MTV Unplugged del grupo, una referencia que se puede ver a los 0:56, con Álvaro Henríquez luciendo el clásico casco militar que usó en esa sesión. Incluso haciendo el ejercicio de sumar a Roberto Parra, a quien el grupo quería invitar para el segmento de cuecas, pero su muerte lo truncó.

    Al 1:08, en la escena de la fuente de soda, llega otra referencia, esta vez, al tema Gato por Liebre, de Se remata el siglo. Mientras Molina enrolla un cigarrillo, con una página de la Biblia, haciendo referencia a la línea de Hojas de té que dice: “No te entendí bien/Tenías o no/La biblia también nos sirve/La fuerza o la razón”.

    Luego, en el minuto 1:18, es muy clara la referencia al videoclip animado de La Torre de babel, con los músicos de Los Tres caracterizados como cigarrillos, además luciendo los looks de la época de Fome (1997). Enseguida, el siguiente plano, cuando los músicos salen a caminar, mientras las espadas caen sobre las murallas, el guiño va directo a La Espada & la Pared (1995).

    De inmediato, en 1:37, cuando Pancho Molina sube al ascensor, es una cita directa al videoclip de Bolsa de Mareo (cuya historia la puedes leer aquí), dirigido por Germán Bobe. Uno de los clips más clásicos del grupo. Luego, en 1:59, cuando Álvaro Henríquez se deja caer del edificio, la referencia es evidente a Déjate caer.

    Henríquez se deja caer pero monta sobre un pájaro de fuego, en cita a la canción homónima del primer disco. Este sobrevuela La Moneda, en referencia al bombardeo del día del golpe de estado, un martes 11 de septiembre de 1973, al que se hace una mención muy velada en la letra de Flores Secas: “Alguien esta matando/Y no puede dejar de pensar y escuchar sobre un martes/Sobre un martes de horror”. El ave planea y pasa sobre un plano en que se ven las portadas de los discos de Los Tres.

    El clip cierra en el presente, con el grupo reunido grabando su nuevo disco en los legendarios estudios Abbey Road de Londres. Entre abrazos y música, pareciera que el tiempo no hubiera pasado. La letra de la canción pareciera confirmarlo en su línea final: “Exhausto hace un tiempo ya de tanto esperar y esperar, me aburriré de todo menos de cantar y de amar”.

    Mira el videoclip a continuación

    Más sobre:Los TresCantar y AmarMTV UnpluggedAbbey RoadXCLNTLa Espada & la ParedFomeSe remata el sigloPájaros de fuegoSudaparaDéjate CaerGato por liebreFlores secasBolsa de mareoHe barrido el solLa Torre de BabelHojas de téMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Provoste (DC) sobre proyecto que conmuta penas: “Que el presidente electo o sus ministros pongan algo de cordura”

    Ministro Gajardo emplaza a Kast a explicar a las víctimas por qué condenados podrían cumplir penas en sus domicilios

    Insulza (PS) por quiebre Boric-Kast: “Probablemente el activismo del gobierno en el último periodo molestó a quienes asumirán”

    Kast arriba a Miami para participar en cumbre “Shield of America” convocada por Trump

    Lo más leído

    1.
    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    2.
    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    3.
    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    4.
    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda
    Chile

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Provoste (DC) sobre proyecto que conmuta penas: “Que el presidente electo o sus ministros pongan algo de cordura”

    Ministro Gajardo emplaza a Kast a explicar a las víctimas por qué condenados podrían cumplir penas en sus domicilios

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero
    Negocios

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero

    “Entregamos el país en una situación mucho mejor”: la reflexión de Grau tras el IPC, ad portas del cambio de mando

    Precios del petróleo vuelven a dispararse y Qatar advierte sobre posible detención de los envíos en “cuestión de días”

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo
    Tendencias

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”
    El Deportivo

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    Crisis en Argentina: River Plate le declara la guerra a Chiqui Tapia y abandona el Comité Ejecutivo de la AFA

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana
    Mundo

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Italia cierra su Embajada en Irán “por motivos de seguridad” en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana