SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road

    En tres minutos, el grupo condensa una canción que desde el primer segundo suena totalmente a su estilo. Se trata del primer adelanto de XCLNT, el álbum grabado en Londres, que marca su regreso discográfico tras 26 años sin editar un disco de estudio con la formación original. Su videoclip, además, está repleto de guiños a la historia de la banda.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Tras publicar un fragmento de adelanto el pasado 13 de febrero, Los Tres lanzan Cantar y Amar, el primer sencillo de su nuevo álbum que reúne a su formación original.

    La canción es la primera que presenta a la alineación clásica, Henríquez, Lindl, Parra y Molina, desde el álbum La sangre en el cuerpo (1999). Además se trata del primer sencillo, con esa alineación, desde La Feria Verdadera.

    Se trata, asimismo, del primer adelanto de XCLNT, el álbum que marca su regreso discográfico tras 26 años sin editar un disco de estudio con la formación original.

    Los Tres en Abbey Road

    Grabado en Abbey Road en 2025, el álbum nace después de la reunión de la formación original —denominada La Revuelta—, anunciada en octubre de 2023 y seguida por una gira nacional y por México. Con esto, la banda hacer carne la promesa de volver a un estudio de grabación juntos para registrar nuevo material.

    Cantar y Amar suena a Los Tres desde el primer segundo. Los arreglos musicales apuestan por la sobriedad, solo con las guitarras de Henríquez y Parra (probablemente el primero tocó la acústica y el segundo la eléctrica), además del imaginativo bajo de Lindl y el swing habitual de Molina. Algo así como una actualización de su sonido más primigenio.

    La composición presenta una letra en que Álvaro Henríquez replica su clásico juego de imágenes, propio de su material más clásico. “Un viento fuerte un mar hirviendo, vida remota en el desierto/nuestros caminos se separan/llévame al río y lava mi alma”, dice la primera línea, que además funciona como una suerte de estribillo.

    La canción no tiene un coro en el sentido convencional, sino que se despliega en dos partes. Tras repetir los versos, pasa a un bloque final introducido por una segmento instrumental, dominado por una guitarra de inspiración beatlesca y muy rítmica (probablemente de Parra). También lucen unas guitarras sobregrabadas para sumar ambiente.

    Los Tres

    Por cierto, la letra de la canción también pareciera hacer guiños al momento del grupo. “Exhausto hace un tiempo ya de tanto esperar y esperar, me aburriré de todo menos de cantar y de amar”, dice, como si Henríquez nos estuviera relatando la motivación para reunir a la banda. “Asombrado de esta aquí de vuelta a vivir todo lo que nos resta”.

    Cantar y amar, además, llega con un nuevo videoclip desarrollado junto al prestigioso estudio Punkrobot, ganadores del primer Óscar para el país, con el corto Historia de un Oso.

    Bajo la dirección y producción de Pato Escala y Nj López, la pieza audiovisual ofrece un viaje nostálgico por la historia del grupo. En una narración circular, los presenta de jóvenes, y de adultos compartiendo algo tan chileno como una once.

    El video integra además referencias a su música, portadas de sus discos y clips más clásicos; hay referencias claras a temas como He barrido el sol, Sudapara, Hojas de te, el MTV Unplugged, Gato por liebre, La torre de Babel, Bolsa de Mareo, Pájaros de Fuego, Déjate caer, entre otras.

    Esta colaboración marca un hito en la unión de la música y la animación nacional, rindiendo tributo al legado de la banda a través de la narrativa visual única.

    Escucha Cantar y Amar a continuación

    Más sobre:Los TresCantar y amarAbbey RoadXCLNTPunkrobotÁlvaro HenríquezTitae LindlÁngel ParraPancho MolinaMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U.de Chile

    La OTAN dice que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales”

    Kast asiste a ceremonia de proclamación de parlamentarios electos realizada en el ex Congreso

    Sonda acuerda compra negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail

    Israel inicia ola de ataques aéreos en Beirut y afirma que apuntan a infraestructura de Hezbolá

    Fiscal nacional y futura ministra Steintert se reúnen para coordinar fortalecimiento del combate al crimen organizado

    Lo más leído

    1.
    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U.de Chile
    Chile

    Con llamado a estudiantes a “recuperar la Fech”: Boric participa en inauguración de nuevas obras en la Facultad de Derecho de la U.de Chile

    Kast asiste a ceremonia de proclamación de parlamentarios electos realizada en el ex Congreso

    Fiscal nacional y futura ministra Steintert se reúnen para coordinar fortalecimiento del combate al crimen organizado

    Sonda acuerda compra negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail
    Negocios

    Sonda acuerda compra negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail

    FNE y el SII firman alianza para mejorar la gestión de fiscalización en operaciones de concentración

    Regulador dicta los cambios para las comisiones indirectas que las AFP podrán cobrar con cargo a los fondos de pensiones

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Francia soñando con un cupo al Mundial 2026
    El Deportivo

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Francia soñando con un cupo al Mundial 2026

    Golf: Gustavo Silva sorprende en el Chile Classic y se mete en el top 10 tras la primera ronda

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road
    Cultura y entretención

    Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road

    Ahora sí: Asskha Sumathra se presentará en el Gran Arena Monticello con “Lo que no se vio en Viña”

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    La OTAN dice que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales”
    Mundo

    La OTAN dice que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales”

    Israel inicia ola de ataques aéreos en Beirut y afirma que apuntan a infraestructura de Hezbolá

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda