Los Tres lanzan “Cantar y amar” el primer adelanto de su disco grabado en Abbey Road

Tras publicar un fragmento de adelanto el pasado 13 de febrero, Los Tres lanzan Cantar y Amar, el primer sencillo de su nuevo álbum que reúne a su formación original.

La canción es la primera que presenta a la alineación clásica, Henríquez, Lindl, Parra y Molina, desde el álbum La sangre en el cuerpo (1999). Además se trata del primer sencillo, con esa alineación, desde La Feria Verdadera.

Se trata, asimismo, del primer adelanto de XCLNT, el álbum que marca su regreso discográfico tras 26 años sin editar un disco de estudio con la formación original.

Los Tres en Abbey Road

Grabado en Abbey Road en 2025, el álbum nace después de la reunión de la formación original —denominada La Revuelta—, anunciada en octubre de 2023 y seguida por una gira nacional y por México. Con esto, la banda hacer carne la promesa de volver a un estudio de grabación juntos para registrar nuevo material.

Cantar y Amar suena a Los Tres desde el primer segundo. Los arreglos musicales apuestan por la sobriedad, solo con las guitarras de Henríquez y Parra (probablemente el primero tocó la acústica y el segundo la eléctrica), además del imaginativo bajo de Lindl y el swing habitual de Molina. Algo así como una actualización de su sonido más primigenio.

La composición presenta una letra en que Álvaro Henríquez replica su clásico juego de imágenes, propio de su material más clásico. “Un viento fuerte un mar hirviendo, vida remota en el desierto/nuestros caminos se separan/llévame al río y lava mi alma”, dice la primera línea, que además funciona como una suerte de estribillo.

La canción no tiene un coro en el sentido convencional, sino que se despliega en dos partes. Tras repetir los versos, pasa a un bloque final introducido por una segmento instrumental, dominado por una guitarra de inspiración beatlesca y muy rítmica (probablemente de Parra). También lucen unas guitarras sobregrabadas para sumar ambiente.

Los Tres

Por cierto, la letra de la canción también pareciera hacer guiños al momento del grupo. “Exhausto hace un tiempo ya de tanto esperar y esperar, me aburriré de todo menos de cantar y de amar”, dice, como si Henríquez nos estuviera relatando la motivación para reunir a la banda. “Asombrado de esta aquí de vuelta a vivir todo lo que nos resta”.

Cantar y amar, además, llega con un nuevo videoclip desarrollado junto al prestigioso estudio Punkrobot, ganadores del primer Óscar para el país, con el corto Historia de un Oso.

Bajo la dirección y producción de Pato Escala y Nj López, la pieza audiovisual ofrece un viaje nostálgico por la historia del grupo. En una narración circular, los presenta de jóvenes, y de adultos compartiendo algo tan chileno como una once.

El video integra además referencias a su música, portadas de sus discos y clips más clásicos; hay referencias claras a temas como He barrido el sol, Sudapara, Hojas de te, el MTV Unplugged, Gato por liebre, La torre de Babel, Bolsa de Mareo, Pájaros de Fuego, Déjate caer, entre otras.

Esta colaboración marca un hito en la unión de la música y la animación nacional, rindiendo tributo al legado de la banda a través de la narrativa visual única.

Escucha Cantar y Amar a continuación