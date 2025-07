La bitácora de Los Tres en los estudios Abbey Road

*Álvaro Henríquez (cantante y guitarrista): “Entrar por primera vez a Abbey Road me entregó una sensación de felicidad absoluta y completa, era entrar al estudio que desde que tengo once años quería conocer y trabajar ahí. Es un lugar único, con olor a estudio y mucha historia”.

*Ángel Parra (guitarrista): “Para cualquier músico, entrar a trabajar en Abbey Road es un sueño. Lo que más me impresionó del lugar es que tiene una historia poderosísima y que la tradición británica en relación al equipamiento sonoro a tubos, que viene de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de la radio, es algo que hasta el día de hoy se conserva dentro de toda la tecnología de mayor calidad que hay. También hay una calidez que viene de las consolas en que grabaron Los Beatles, y los artistas que graban en este estudio son todos músicos clásicos, en un país donde no hay distinción entre las músicas, no hay prejuicios en este espacio, puede grabar desde un músico punk hasta un compositor para películas de todo tipo, de acción o de Pixar”.

*Álvaro Henríquez: “Grabar en Abbey Road fue una idea que se me ocurrió hace mucho tiempo y que alguna vez tenía que ocurrir, estaba destinada. Y se logró concretar gracias al sello Universal y su visión acerca del grupo”.

*Francisco “Pancho” Molina (baterista): “Los estudios los teníamos tomados desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche. Los usamos cerca de seis horas y media cada día. Con ese tiempo anduvimos bastante bien. Siempre terminábamos escuchando lo que habíamos hecho durante el día. Es un estudio que se ve bastante simple. El estudio 2 se ve como que no tuviera una gran intervención sonora, es una gran sala cuadrada, que al parecer no ha tenido tanta intervención acústica, pero suena increíble. Cualquier instrumento acústico, como cuando uno escuchaba las guitarras que grababa Álvaro, te llevaba a entender que en el lugar hay una dedicación de tiempo y mucho estudio de esa acústica. Es una sala muy probada en esos términos, imagina que existe desde el año 1930. Siempre tuvo mucha arquitectura sonora. Nos resultaba bastante familiar estar en el lugar, pero al mismo tiempo bastante sorprendente de estar en un sitio con tanta historia. Tiene una mística especial, Los Beatles grabaron ahí tantas obras que a todos nos han inspirado a hacer música”.

*Roberto “Titae” Lindl (bajista): “El disco va a sonar muy clasiquero, muy Los Tres de ahora, pero con toda su tradición y su forma de ver la música”.

*Álvaro Henríquez: “Son todos temas míos y algunos en colaboración con Titae. Algunos de ellos son ideas que tenía hace tiempo y que tenían que encontrar su momento de salir y qué mejor que concretarlos acá en Londres con los muchachos”.

*Francisco Molina: “Las grabaciones se desarrollaron increíblemente fluidas. Teníamos la posibilidad de tocar en una pieza con mucha historia y al mismo tiempo diseñada para que los instrumentos suenen espectaculares. Entonces, la banda estaba sonando como siempre imaginamos que deberían sonar Los Tres, por las referencias sonoras que tenemos de Los Beatles, particularmente de ellos. Para el estándar que tienen las bandas, esta vez todo caminó bastante rápido”.

*Ángel Parra: “Uno se encuentra con gente increíble y no te das cuenta que estás almorzando al lado de un músico impactante, que te topaste con ellos en el pasillo, y están grabando un film score para una película de Hollywood. Hay personas alucinantes dando vueltas. También hay una tradición de fotos en las paredes del estudio. Se sabe que Paul McCartney circula por el lugar, cuando quiere llega a almorzar sin avisar, y eso le da mucha mística. Afuera hay como peregrinos que se sacan la foto en el famoso paso de cebra y son como fieles del templo de la música 24/7. Hay gente también esperando sacarse una foto frente a la reja del mismo estudio”.

*Francisco Molina: “Como dos días completos grabamos batería y bajo, y también las guitarras de Álvaro y Ángel. Luego vinieron algunos doblajes de guitarra y entiendo que hubo un día entero dedicado a las voces. Quedamos muy contentos con la calidad sonora que se logró. En mi caso, la batería, ni hablar. La calidad de los micrófonos hace que la batería suene increíble. Cada track que grabé era un sueño, el estudio está súper bien equipado con todo tipo de equipos análogos, lo que coincide con todo el gusto de Los Tres por grabar todo de forma análoga, con todos los equipos periféricos de compresión que eran clásicos, o son clásicos de EMI, que antiguamente era el sello que funcionaba en Abbey Road. Así que están todos esos equipos creados por EMI en los años 60 y 70. No se hizo mucha intervención con Pro Tools, fue bastante análogo el proceso, seguimos la manera con la que trabajamos con Los Tres cuando yo estaba en la banda hasta el 2000, que era registrar todos juntos, bajo y batería juntos con las dos guitarras, y luego grabar la voz, así que fue igual que antes. Con la diferencia que ahora lo hicimos en un lugar que siempre quisimos y que es referente para la música del rock and roll”.

*Roberto “Titae” Lindl (bajista): “Es bueno que se genera una expectativa con lo que estamos haciendo, con el hecho de grabar en Abbey Road, pero para nosotros es súper natural trabajar en estudios. Si bien es Abbey Road con sus características tan especiales, no sentimos una responsabilidad mayor, porque es nuestro medio natural de trabajo. Eso no quita que estemos felices de trabajar ahí y empaparse de su historia y energía”.

*Ángel Parra: “Nosotros estamos acostumbrados en nuestro país, desgraciadamente, a destruir un poco la historia, a pasar por encima de la arquitectura, a pasar por encima de nuestra memoria sonora e histórica. Y eso es algo bien dramático que tenemos que solucionar, porque no tenemos respeto por la historia. Se pasa por encima de todo de una manera bastante asesina, por decir lo menos. Nuestra arquitectura, nuestra herencia cultural, patrimonial, si no la cuidamos, realmente no vamos a llegar a ser nunca el pueblo que necesitamos llegar a ser algún día. Creo que en el pasado, Chile era un país más cuidadoso en eso y con más respeto por su pasado, pero quizás después de la dictadura vino esta sensación de que había que borrar todo. Aquí en Inglaterra los edificios se mantienen, la arquitectura, los equipos que están en este estudio, la tradición cultural de las personas que han tocado aquí, el respeto por el blues, por el rock y por la música clásica. Y esa mística no se siente sólo en Abbey Road, sino que en todo el país”.

“Es una nación muy interesante en que los autos no pueden andar a más de 30 millas por hora, el transporte público es increíble, está lleno de parques, hay una mezcla también de gente muy rica que vive en barrios donde también hay viviendas sociales; eso no ocurre en otros países, nosotros separamos a la gente pobre, la echamos a vivir a los lugares más lejanos, y aquí se da un fenómeno cultural muy especial de encontrarse con casas que valen millones de libras, y después te encuentras con viviendas sociales que tienen historia, son edificios antiquísimos y que tienen departamentos donde viven refugiados árabes”.

*Álvaro Henríquez: “Fue una experiencia espectacular grabar en Abbey Road, de las mejores de mi vida, por el lugar y por la compenetración artística con mis amigos de banda”.

*Francisco Molina: “Todo el momento fue como estar realizando un sueño. Ir desde Concepción a Londres para grabar ahí con los muchachos con los que uno aprendió a tocar música, fue algo muy significativo para mí”.