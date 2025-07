Director de Los Cuatro Fantásticos: “Pedro Pascal siempre ha sido un artista extraordinario y como persona no ha cambiado”

Hay varios aspectos inusuales en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (ya en cartelera de los cines chilenos). Lo más vistoso probablemente sea el contexto que envuelve la historia, un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, donde hay robots, autos voladores y otra clase de tecnología impensada para la época.

Pasados unos minutos, asoma otra particularidad: el genuino interés por explorar las relaciones entre sus protagonistas: Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach). Son los protectores de la Tierra (la Earth-828, en vez de la Earth-616, donde hasta ahora han transcurrido todas las películas de Marvel), pero también un clan donde abunda el cariño y cierta disfuncionalidad.

JAY MAIDMENT

“Se trata de una familia real. Es una de las cosas que más me gustan de Los Cuatro Fantásticos: todo el caos, el corazón, el humor. Se siente muy cercano porque podemos vernos reflejados en ellos”, asegura Matt Shakman en videollamada con Culto desde Los Angeles.

Tras dirigir los nueve episodios de WandaVision, una serie que en última instancia trataba sobre la pérdida, el director maneja con destreza la dinámica del grupo de superhéroes. Es uno de los motivos por los que la cinta ha convencido a la crítica y por los que seguramente dejará satisfecho al público.

Shakman, padre de una niña, apeló a su propia experiencia en la crianza para acercarse a la relación de Reed y Sue, quienes esperan el nacimiento de un niño cuando los hechos se desencadenan y deben salir nuevamente en defensa del mundo.

“Aporté mucha de mi experiencia como esposo y como padre. El momento más fantástico de mi vida fue el nacimiento de mi hija. Y de todas las cosas que ellos hacen en esta película –viajar al espacio, encontrarse con Galactus–, creo que el nacimiento de Franklin para Reed y Sue es también lo más fantástico”, señala.

Jay Maidment

El realizador compara al matrimonio de la trama con Kirk y Spock, los icónicos personajes de Star Trek. “Uno es todo intelecto, el otro es todo corazón. Se unen y son mucho más fuertes como resultado de su vínculo. Pero las parejas que son muy diferentes se encuentran con algo difícil cuando tienen que hacer algo en común, como criar a un hijo. Y eso era lo que también quería explorar: ¿cómo cambia un bebé a una pareja? ¿Cómo cambia a una familia? ¿Cuáles son los desafíos? Creo que todos los padres se identifican con la ansiedad, el miedo y la preocupación por el futuro de sus hijos. Y creo que Los Cuatro Fantásticos viven eso multiplicado por cien, porque los supervillanos van por ellos”.

Otro aspecto destacado de la superproducción, el mundo retrofuturista que habitan el Sr. Fantástico, la Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole, fue el resultado de intentar rendir tributo tanto al trabajo de Jack Kirby, el cocreador de Los Cuatro Fantásticos, como al cine de Stanley Kubrick.

Según su visión, la influencia de los cómics de mitad de siglo se combinó “con lo que las personas de los 60 imaginaban que sería el futuro. Y Stanley Kubrick era el mejor futurista de esa época; en 2001: Odisea del espacio imaginó cómo sería el espacio antes de que llegáramos allí. Él lo había pensado todo, había investigado mucho, y es extraordinaria la forma en que maneja la gravedad cero y filma el espacio”, detalla.

Esos impulsos conforman un largometraje que probablemente dé buenos argumentos a quienes refutan la existencia de la “fatiga de las películas de superhéroes”, una idea al alza tras una seguidilla de proyectos poco afortunados entre 2023 y 2024 (Kraven: El Cazador, Shazam: La furia de los dioses, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels, por nombrar algunos). Si recientemente James Gunn (Superman) argumentó que el verdadero problema eran las cintas de superhéroes mediocres, el director de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos también tiene su opinión.

Jay Maidment

“Creo que las historias de superhéroes son atemporales y actuales. Pueden perdurar para siempre y reinterpretarse década tras década”, sostiene. “No es el material en sí. Es la interpretación, que supongo es otra forma de decir algo similar a lo que dijo James. Pero sí, estas son historias increíbles que han perdurado durante muchísimo tiempo y han conmovido a muchísima gente, y seguirán haciéndolo. Depende de nosotros, como cineastas, intentar adaptarlas lo mejor posible y honrar la inspiración original, pero también encontrar la manera de que se sientan frescas y nuevas, y aportarles lo más que podamos de nosotros mismos para ser lo más específicos y personales posible”.

La amistad con Pedro Pascal

Para el rol de Reed Richards, la producción estaba buscando a alguien que pudiera resultar convincente como héroe de acción, líder, padre, esposo y amigo. Además, es la persona más inteligente del mundo (Matt Shakman lo describe como una mezcla de J. Robert Oppenheimer, Albert Einstein y Steve Jobs).

El elegido terminó siendo Pedro Pascal, con quien el director tiene una amistad de más de dos décadas. En diálogo con este medio, confirma una anécdota que el intérprete chileno reveló hace unos meses: que en su momento estuvo cerca de mudarse a una habitación del departamento en el que vivía el actor.

“Muy cerca. (Era en) Venice, California. Era demasiado moderno para mí. No podía mudarme allí, así que lo descarté. Pero sí, casi compartimos departamento en Venice. A él todavía le encanta Venice”, cuenta.

Jay Maidment

Y desde su óptica, ¿cómo cree ha cambiado como artista y persona? “Siempre ha sido un artista extraordinario”, declara. “Es maravilloso que el mundo vea su repertorio y cuántas actuaciones diferentes puede hacer ahora mismo en el cine en tres películas diferentes (Amores materialistas, Eddington, Los Cuatro Fantásticos), con actuaciones completamente distintas. Tiene un repertorio extraordinario. Y como persona tampoco ha cambiado. Sigue siendo la misma persona encantadora, generosa y divertida de siempre”.

Y concluye: “Creo que él ha trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Es maravilloso ver a gente que trabaja tan duro lograr tanto. Se lo merece”.