Pedro Pascal: una estrella frente a la mayor prueba de su carrera

A inicios de los 2000, cuando estaba cerca de cumplir 30 y su carrera seguía sin despegar, Pedro Pascal consideró seriamente un plan alternativo: estudiar enfermería. Eso acabaría con sus sueños de perseguir una carrera actoral, pero también terminaría con la agonía de no saber cómo llegar a fin de mes recurriendo a trabajos de medio tiempo.

Con la distancia que otorgan los años, ese tal vez no hubiera sido el mejor plan. “Sería un enfermero selectivo, como lo era de camarero. Me enamoraría de algunos pacientes y odiaría a otros”, dijo a Vanity Fair en mayo pasado.

Sebastian Reuter

La revelación de ese episodio de su vida sorprendió incluso a los mayores conocedores de su trayectoria y graficó la abismal diferencia entre ese pasado plagado de obstáculos y un presente rebosante de buenas noticias: alta exposición, algunos de los estrenos más esperados del año y un futuro que le sonríe. La portada de la revista para la que concedió esa entrevista fue elocuente: “Todo el mundo quiere un trozo de Pedro Pascal”.

Qué dudas cabe: su ascenso en Hollywood ha sido impresionante. La cuarta temporada de Game of thrones, en 2014, lo hizo romper el techo que separa a los actores conocidos del resto, las tres entregas de Narcos lo consolidaron como un protagonista de fiar, y The Mandalorian le hizo ganar fama más allá de los confines de la galaxia muy, muy lejana.

The last of us, la serie postapocalíptica de HBO, fue la perfecta amalgama de éxito de audiencia y éxito de crítica. Exhibida a inicios de 2023, le permitió encarnar a un contrabandista que se transforma en el papá adoptivo de la adolescente que porta la cura que podría salvar a la humanidad. Ese trabajo, lleno de texturas y matices, le reportó sus primeras nominaciones a los Emmy y a los Globos de Oro, y su primer triunfo en los Premios del Sindicato de Actores.

Su próspero recorrido en la industria vive días particularmente cruciales. Tras lograr su segunda candidatura a los Emmy (esta vez por el segundo ciclo de The last of us), el actor se encuentra a menos de una semana del debut de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, la nueva versión de la familia más icónica de los cómics de Marvel.

Jay Maidment

Con fecha de estreno para este jueves 25 en cines chilenos, la película sigue a Reed Richards / Sr. Fantástico (Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / La Mole (Ebon Moss-Bachrach), los superhéroes de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60. El grupo ha protegido al planeta de múltiples amenazas en el pasado, pero nada se asemeja al peligro que representan Galactus (Ralph Ineson) y su Heralda, Silver Surfer (Julia Garner).

Se podría argumentar que para el actor chileno esta no es la primera cinta de superhéroes (Mujer Maravilla 1984) y que hace apenas unos meses lanzó una superproducción de gran magnitud (Gladiador II). Lo cierto es que la nueva Los Cuatro Fantásticos lo pone al centro de la saga más millonaria de Hollywood, el MCU, una franquicia que sostuvo un fenómeno comercial imparable durante una década y sólo en los últimos años ha dado señales de decaimiento. Eso implica una larga gira de promoción por el mundo y que su rostro esté en todos los carteles y productos asociados del filme.

Liderar una película de ese calibre seguramente pondría nervioso a cualquier joven revelación, pero no a Pascal, que acumula al menos una década en la esfera pública y más de un lustro entre las figuras más célebres del mundo.

Marvel Studios

“Pascal es uno de esos actores que de alguna manera ha trascendido la división entre cine y televisión, en gran medida por estar asociado con series de televisión que fueron tan populares culturalmente como Game of thrones, The Mandalorian y The last of us. Por eso alcanzó lo que parecía un estatus de ‘estrella de cine’ antes de tener las credenciales cinematográficas para respaldarlo”, opina Brian Lowry, editor de Medios de TheWrap.

Coincide Jenelle Riley, editora adjunta de Premios y Reportajes en Variety. “Creo que el estrellato tiene poco que ver con el medio o el proyecto, sino con la persona, y Pedro Pascal simplemente posee esa cualidad innegable que lo convierte en una estrella. Está en su voz, su actitud, en todo su ser. Es una de las razones por las que recibió tantos elogios por The Mandalorian a pesar de ocultar su rostro el 99% del tiempo. Ya es una estrella de cine; es cuestión de conseguir el proyecto adecuado para demostrar que es rentable”, plantea.

Una semana después de la llegada del blockbuster de Marvel, veremos al intérprete en otra faceta, gracias a Amores materialistas. Bajo la dirección de Celine Song (Vidas pasadas), asume el rol de un corredor de bolsa que vive en un costoso departamento y se enamora de la protagonista (Dakota Johnson), una casamentera. Según el análisis de Variety, “Pedro Pascal está impecable como un personaje que resulta ser el equivalente cinematográfico del Sr. Big”.

Más adelante, en una fecha por anunciar, la cartelera local recibirá Eddington. Suerte de western distópico, imagina la disputa de poder que se genera entre el sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix) y el alcalde Ted Garcia (Pascal) en plena crisis de Covid-19. Proviene de la imaginación de Ari Aster (Midsommar), por lo que es todo menos una experiencia cómoda.

En Estados Unidos primero se estrenó Amores materialistas, esta semana aterrizó Eddington y la semana que viene será el turno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, estableciendo algo así como el “verano de Pascal” en el hemisferio norte. La lógica indica que si hubo una intención detrás de esa seguidilla de títulos se originó en los estudios involucrados y no en la estrella.

“Los actores no toman esas decisiones –afirma Glenn Kenny, crítico de cine y autor de The world is yours: The story of Scarface–. Cada filme es lo suficientemente diferente como para que haya menos probabilidades de que el público sienta fatiga que en otras circunstancias. Creo que, en cuanto a películas y roles, él toma decisiones inteligentes que abarcan muchos aspectos. Claramente busca un público amplio e interesado. Y es un gran actor, así que se lo merece”.

¿Riesgo a la vista?

Unirse a una franquicia como el MCU no es algo inocuo. Tiene beneficios (exposición, una gran paga, trabajo seguro), pero también costos. Bien lo sabe Scarlett Johansson, quien en 2021 terminó un compromiso de más de una década con la saga. O Robert Downey Jr, quien –durante la promoción de Oppenheimer– no tuvo pelos en la lengua para decir que el llamado del director Christopher Nolan fue como “un último esfuerzo desesperado para quizás resucitar mi credibilidad”.

Los datos sobre la mesa: Pascal está filmando Avengers: Doomsday, el primer largometraje que reúne a todos los superhéroes desde Avengers: Endgame (2019), la segunda cinta más millonaria de todos los tiempos. Allí se encontrará con Chris Hemsworth, Ian McKellen, Florence Pugh y el propio Downey Jr., quien ahora interpreta al villano de la historia.

Según ha circulado, el rol de Pascal es trascendental para el futuro de ese universo, y se da por hecho que también estará en Avengers: Secret Wars (2027), la siguiente entrega de la franquicia. Todo eso conduce a una pregunta válida: ¿su carrera podría correr el riesgo de quedar reducida a un solo tipo de películas? A juicio de los expertos, si sigue eligiendo con el mismo criterio que ahora, mezclando grandes producciones con proyectos personales de cineastas como Ethan Coen o Pedro Almodóvar, la respuesta debiera ser un no.

“Hasta ahora Pascal ha tomado muchas decisiones interesantes y parece sentirse atraído por directores y proyectos de calidad, sin preocuparse por su atractivo comercial. Creo que esto le augura un largo futuro en la gran pantalla”, declara Jenelle Riley.

Jay Maidment

“Obviamente es difícil visualizar el futuro, pero dado su historial hasta ahora, Pascal va a ser solicitado sin importar lo que pase. Pero la irrupción de Los Cuatro Fantásticos consolidaría su posición como uno de los nombres más rentables”, argumenta Brian Lowry.

Ocupado con sus compromisos con Marvel, hasta el momento no ha anunciado nuevos proyectos para este y el próximo año (salvo The Mandalorian and Grogu, que llegará a las salas en mayo). Pero no todo son largometrajes. Hace poco, sin mayor anuncio previo, debutó un comentado comercial para Apple donde fue dirigido por Spike Jonze. Las puertas se le han abierto de par en par y no parece haber techo ni límites.