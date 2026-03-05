SUSCRÍBETE
    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Tras un demoledor paso por Brasil, la prensa local destacó la energía intacta del "Power Up Tour", donde Angus Young y Brian Johnson demostraron su vigencia pese a las naturales limitaciones de su edad. Con el setlist de clásicos ya aceitado y una estadía de 10 días programada en Santiago, el quinteto se prepara para aterrizar este fin de semana en Chile, donde ya agotaron su primera fecha del 11 de marzo.

    Por 
    Pablo Retamal N.
     
    Claudio Vergara
    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Y ya está, la rueda está andando. En su versión septuagenaria, AC/DC está de regreso en Latinoamérica en el marco de su gira Power Up Tour, que los tendrá tocando en nuestro país los próximos 11 y 15 de marzo en el Parque Estadio Nacional, en Santiago.

    Pero el primer paso fue en Brasil, un país eminentemente rockero dentro del contexto sudamericano. Sus primeros shows fueron el 24 y el 28 de febrero, además del pasado 4 de marzo, en el Estadio Morumbí de Sao Paulo. En cada uno de los tres shows desplegaron un set cargado a los grandes éxitos (el mismo para las tres noches). A saber, pasaron If You Want Blood (You’ve Got It), Back in Black, Thunderstruck, Stiff Upper Lip, Highway to Hell, Jailbreak, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, High Voltage, Let There Be Rock, T.N.T., entre otras.

    A pesar del paso inclemente de los años en la ruta, entre los hits que definieron el hard rock, su performance en el Estado Bandeirante fue bastante alabada. Así lo indican las reseñas de los shows. “AC/DC ofrece rock and roll puro y sin florituras”, tituló la versión brasileña de Rolling Stone. “La banda australiana mantiene el pie en el acelerador a pesar de las limitaciones físicas y ofrece a sus fans una actuación electrizante en el primero de sus tres shows en el estadio Morumbí”.

    “El contexto de la ‘vuelta de la victoria’ palidece ante cualquier posible crítica a la actuación, ya innecesaria considerando los 78 años de Brian, los 70 de Angus y la ausencia de otros tres miembros esenciales. Pero incluso los críticos más rigurosos se sorprenderían con lo que mostró el martes 24 el ya mencionado dúo de veteranos. Dentro de sus limitaciones naturales, Johnson y el menor de los hermanos Young siguen siendo imbatibles”.

    Por su lado, Billboard Brasil tituló: “AC/DC electrifica un mar de ‘cornudos’ en Morumbi”, y también dedicó palabras elogiosas al conjunto. “Fueron 2 horas y 15 minutos de música potente, riffs clásicos y un repertorio enérgico, sin tregua. El guion, incluso predecible, resultó insuperable para los aproximadamente 70 mil fans que presenciaron cada canción y cada actuación teatral de la banda australiana en vivo”.

    “La banda no desmereció la energía de Angus, a pesar de la evidente prominencia del guitarrista. El vocalista Brian Johnson compensa con técnica, carisma y el coro del público, compensando algunas notas altas que ya no alcanza con la misma eficiencia. Tras superar graves problemas de audición, es emocionante verlo en acción".

    El señero Clarín, de Argentina, también reseñó los shows: “Con Brian Johnson al frente, el grupo demostró que la potencia sigue intacta y dejó oficialmente inaugurada la etapa latinoamericana del tour. Este fue el primero de los tres conciertos programados en Brasil”.

    “El show de AC/DC en San Pablo comenzó con If You Want Blood (You’ve Got It), un arranque potente que marcó el tono de la noche desde el primer minuto. El recital continuó con clásicos infaltables como Back in Black,junto con varios temas de su etapa más reciente, entre ellos Demon Fire y Shot in the Dark, del disco Power Up, que le da nombre a la gira".

    AC/DC en vivo.

    El sitio brasileño especializado Wiki Metal, tituló: “A pesar de las limitaciones, AC/DC demuestra que, en la música rock, el tiempo está de tu lado”. Y agrega: “La banda ofrece exactamente lo que se espera de un grupo clásico, sustentada por la longevidad que los ha consolidado como una de las formaciones más sólidas de la historia del rock”.

    “Con más de cinco décadas de gira, el grupo australiano mantiene un enfoque directo con riffs pegadizos, estribillos explosivos y una actuación sin excesos, donde lo más destacado es la fuerza de su repertorio. Los impactantes efectos visuales, incluyendo pantallas con imágenes envolventes y la famosa campana gigante de Hells Bells, fueron uno de los momentos más esperados, especialmente por los jóvenes que, animados por sus padres, presenciaron el espectáculo por primera vez".

    En Chile

    AC/DC tocará en Chile el miércoles 11 y domingo 15 de marzo, por ello, de acuerdo con información recabada por Culto, el quinteto arribará este fin de semana al país en un vuelo privado.

    Los australianos permanecerán un total de 10 días en nuestra larga y angosta faja de tierra, lo cual les serviría para conocer y adaptarse al lugar donde van a tocar.

    Toda la producción que traen es de ellos, casi todo será externo: el escenario, las pantallas, las luces y el audio.

    Para materializarlo, arribarán con dos pesos pesados en el montaje de espectáculos: Opie Skjerseth y Will Keating.

    Dale “Opie” Skjerseth es un director y manager de producción de amplio recorrido en la industria musical, considerado por muchos como un “gurú” en la gestión de giras mundiales en estadios multitudinarios. Con una carrera que abarca más de 40 años, se ha convertido en la principal responsable del éxito logístico y técnico de las giras de algunas de las bandas de rock más emblemáticas del mundo. De hecho, desde 1994 es director de producción de los tours de The Rolling Stones.

    Will Keating es el actual director de producción de AC/DC, designado específicamente para la gira mundial Power Up.

    Para la primera fecha, la del miércoles 11 de marzo, las entradas ya están agotadas. En cambio, aún quedan tickets para la segunda, la del domingo 15, a través de Ticketmaster. Valores entre los 85 mil y los 225 mil pesos. Es el momento para hacerse de un boleto y, por lo que ha reportado la prensa brasileña, presenciar historia pura. Y de seguro la última vez por Santiago.

