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    Dueño de taller mecánico mata a hombre de un disparo de escopeta en Cerro Navia

    Según datos preliminares, el sujeto habría amenazado a familiares del propietario del establecimiento y, tras una violenta discusión, este último le disparó a la víctima en el abdomen, provocándole la muerte.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Referencial / Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    La tarde de este lunes, un hombre adulto, que hasta el momento no ha sido identificado, falleció luego de recibir un disparo de escopeta en su abdomen al interior de un taller mecánico de la comuna de Cerro Navia.

    Según información preliminar de Carabineros, el agresor sería el dueño del recinto, quien abrió fuego con una escopeta momentos después de haber sostenido una discusión con la víctima.

    Todo se registró minutos antes de las 16.00, cuando la policía uniformada recibe un llamado alertando la presencias de un lesionado por impacto balístico frente a un domicilio de calle Salvador Gutiérrez. Sin embargo, al arribo del personal policial se constata que el sujeto se encontraba al interior del taller. Tras esto, personal del SAMU constató el fallecimiento del afectado.

    Tras la investigación inicial, se pudo determinar que el fallecido habría amenazado al grupo familiar del dueño del taller, lo que generó una discusión que culminó luego de que la víctima se retirara del lugar. Sin embargo, el sujeto retornó al establecimiento portando un fierro, con el cual agrede al dueño del taller, identificado como R.I.A.M., razón por la cual éste sustrae una escopeta, propinándole un disparo a la altura del estómago y provocándole la muerte.

    Respecto de las causas de la agresión, el capitán Nicolás Wladimiro, de la 45 Comisaría Cerro Navia, informó que “aparentemente, el fallecido habría seguido, por causas que están siendo investigadas, a la hija del dueño de este taller y se habría generado un conflicto en el interior del mismo recinto”. No obstante, la dinámica del ataque deberá der determinada por la investigación del Ministerio Público.

    Según se conoció, tanto víctima como victimario presentan antecedentes policiales, mientras que el arma usada en el ataque no presenta inscripción.

    Más sobre:PolicialhomicidioCerro Naviataller mecánicoCarabineros

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