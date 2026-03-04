SUSCRÍBETE
    “Carece de éxitos” y “es más sensorial”: qué esperar de lo nuevo de Harry Styles, uno de los regresos estelares de 2026

    Kiss All The Time. Disco, Occasionally, se titula el cuarto disco de la estrella, a publicarse este 6 de marzo. Un álbum en que apuesta por una nueva dirección musical trazada desde la experiencia de la electrónica. Los medios internacionales han marcado ciertas claves, como que se hace menos directo, pero a la vez, tiene una atmósfera musical unificada. Styles además apostó por una gira de residencias. Un regreso totalmente propositivo.

    Felipe Retamal
    Como antaño lo hiciera David Bowie en sus días berlineses, las visitas de Harry Styles a la capital alemana (para correr en la maratón local) le llevó a sumergirse en la electrónica. Entre clubes y discotecas, el ex One Direction encontró una dirección. Una que le permitió encaminar su cuarto disco, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, a publicarse este 6 de marzo.

    “La buena música electrónica es tan buena, sabes, especialmente en el aspecto melódico. Cuando sales por la noche, se crea una comunidad, pero también ves a la gente tener experiencias muy individuales”, explicó a la revista Runner’s World.

    De allí a que Styles se decidiera por un eje para su nuevo trabajo. “Recrear lo que sentía en la pista de baile, esa instrumentación y musicalidad”, señaló en la misma entrevista. Una idea que nació de sus meses de asueto tras la extenuante gira de 169 fechas en que recorrió el mundo promocionando Harry’s House.

    Harry Styles

    Trabajado junto a su habitual colaborador, el productor Kid Harpoon -además de Tyler Johnson-, el nuevo álbum se abre hacia un rincón musical inexplorado en su discografía hasta ahora. Es decir, tal como hizo Dua Lipa al evitar una réplica de su Future Nostalgia en Radical Optimism, Styles intenta tomar algo de distancia de su exitoso Harry’s House (2022).

    “Con una clara inspiración en LCD Soundsystem o incluso en la catarsis extática de la época de A Bath Full of Ecstasy de Hot Chip, el disco se siente exploratorio e íntimo y, en algunos momentos, explosivamente vivo”, comenta la reseña de Billboard, que ya escuchó el álbum. Básicamente apuesta más por la sensación.

    Algo de eso ya se notó en Aperture, el extenso primer adelanto, que en cinco minutos, desarrolla un pop sintético en que los arreglos de electrónica se cruzan en la imagen sonora. Eso le da una identidad al álbum, aunque le resta algo de gancho. “Carece de éxitos pop inequívocos como As It Was o Watermelon Sugar. El ambiente nebuloso, post-club, de Aperture no fue un lanzamiento fácil”, advierte la reseña del señero The Guardian, que le da tres estrellas de cinco posibles.

    La misma reseña detalla los puntos a favor y en contra de la apuesta de Styles por la sensación, más que por el gancho propio del pop. “Pintarlo todo en tonos apagados es un riesgo que a veces da sus frutos. Por el lado positivo, le da a lo que hay aquí una atmósfera unificada —se siente como un álbum, más que una colección de canciones— y hay momentos en que las canciones atraen al oyente con sus sutilezas finamente elaboradas (...) Pero hay puntos en los que parece que es todo atmósfera y nada de material, donde las canciones sutilmente iluminadas pasan agradablemente, pero realmente no perduran en la memoria después".

    Harry Styles

    Una apreciación similar es la que plantea la reseña de Rolling Stone. Básicamente, releva el interés de Styles de perderse entre la multitud bailando. “Al igual que el trabajo que han hecho en el pasado, [el disco] no presta atención a las definiciones, borrando todo tipo de límites: rock-pop, orgánico-sintetizado, escrito-impactado, auténtico-artificial. Y se basa en la libertad de todo tipo: sexual, claro, pero también en el deleite de un navegador que incursiona en el pasado sin importarle la historia”.

    El mismo medio destaca que en este álbum, Styles da un paso atrás y le entrega más protagonismo a la música. “Kiss All the Time. Disco, Occasionally, es más sensorial, menos estelar que la música que han hecho antes. La voz de Styles a veces es secundaria a las canciones, filtrada o sumergida en la mezcla. Y aunque hay ganchos —muchísimos—, estos también a veces quedan relegados a un segundo plano ante golpes, grooves, vibraciones y sacudidas de baja frecuencia, que son sucias tanto en lo sonoro como en lo erótico. Esta es música más centrada en el ser que en el significado, en la experiencia más que en el ego".

    Probablemente, tras vivir la experiencia de una gira interminable con Harry’s House, la estrella apuesta por algo distinto; una gira de residencias de 50 fechas entre Amsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.

    Un tour, organizado por el gigante Live Nation, en que destacan 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York -los únicos shows en Estados Unidos-, además de una seguidilla de seis noches en el estadio de Wembley. La misma compañía confirmó que los invitados en los shows serán Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman.

    El lanzamiento del álbum, además, se empujará con la retransmisión de uno de sus próximos shows en el Co-op Live de Mánchester. El filme titulado Harry Styles: Una noche en Mánchester estará disponible en el catálogo de la plataforma Netflix desde el domingo 8 de marzo.

    Lee también:

