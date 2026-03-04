Guía: películas ver para entender el presente y pasado reciente de Irán

Los cineastas iraníes han optado por trabajar en la clandestinidad –muchas veces no pudiendo estar presentes en el set junto a sus actores– o han resuelto encontrar fórmulas para evadir la censura, pero no han dejado de filmar.

El riesgo de encarcelamiento es real, como lo ilustran los casos de Jafar Panahi o Mohammad Rasoulof, condenados a la cárcel en diferentes momentos de sus carreras. Sin embargo, eso no ha intimidado a una nueva camada de voces dispuestas a todo con tal de crear sus propios imágenes.

“Nuestros grandes directores han evitado temas relacionados con la sociedad contemporánea. Ahora, poco a poco, estamos abordando el núcleo de la crisis”, indicó Ali Ahmadzadeh a Indiewire en 2023, graficando un cambio de tendencia respecto a la época en que el maestro Abbas Kiarostami recurría a la poesía y a las alegorías para estudiar dicha sociedad.

Aquí, a propósito del remezón que sufren los cimientos de la República Islámica tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel, revisamos algunos títulos que brindan distintas miradas sobre la censura y la opresión de la teocracia que rige los destinos del país desde hace décadas.

*No Bears (2022), de Jafar Panahi

Perseguido y encarcelado durante años por el régimen, Panahi reflexionó sobre su propia situación en este largometraje que mezcla ficción con documental. El director interpreta una versión de sí mismo, un cineasta con prohibición de filmar películas o salir del país y que se rebela ante esa medida rodando una cinta en un pequeño pueblo turco cerca de la frontera de Irán, donde sus habitantes viven con el temor de que aparecerán osos. Allí enfrentará situaciones difíciles, como la denuncia de una joven que, a las puertas de celebrar una boda concertada, está enamorada de otro y se encuentra convencida de que el realizador ha registrado uno de sus encuentros secretos con su cámara.

*Holy Spider (2022), de Ali Abbasi

Nacido en Teherán, pero con residencia en Copenhague, el cineasta adoptó los códigos del thriller para acercarse a la historia real de Saeed Hanaei, un obrero de la construcción que entre 2000 y 2001 asesinó meticulosamente a 16 trabajadoras sexuales de Mashhad, la segunda ciudad más poblada del país, y alegó haber actuado en nombre de Dios. Ese caso es observado desde la óptica de Arezoo Rahimi, una periodista que viaja a esa localidad para investigar la oleada de crímenes. La cinta fue filmada en Jordania y representó a Dinamarca en los Premios Oscar 2023.

*Una Separación (2011), de Asghar Farhadi

Farhadi, una de las voces del cine iraní más prominentes de los últimos 25 años, se consolidó en la escena internacional con esta cinta que ganó el Oso de Oro del Festival de Cannes 2011 y el Oscar a Mejor película de habla no inglesa. La historia gira en torno a una pareja de clase media que tiene opiniones dispares en torno a su futuro: mientras ella quiere que la familia abandone el país, él desea quedarse para seguir cuidando a su padre con Alzheimer. El marido solicita el divorcio, pero el tribunal de familia considera insuficientes los motivos y rechaza la solicitud.

*Critical Zone (2023), de Ali Ahmadzadeh

El director Ali Ahmadzadeh filmó en secreto su tercer largometraje, una inmersión en la cara menos visible de Teherán a través de los ojos de un narcotraficante llamado Amir. El producto que ofrece y las conversaciones que mantiene semejan alivio para personas que viven al interior de un sistema en el que la libertad de expresión es objeto de debate. Con una vibrante mixtura de ficción y documental, la cinta obtuvo el León de Oro del Festival de Locarno 2023. Aunque el cineasta no pudo asistir al certamen debido a la prohibición de las autoridades de su país, dejó una declaración elocuente: “Hacer este filme fue una rebelión. Mostrarlo es una victoria incluso mayor”.

*La Semilla del Fruto Sagrado (2024), de Mohammad Rasoulof

El trabajo más reciente del director de A man of integrity (2017) y There is no evil (2020) gira en torno a la tensión que se genera tras la desaparición de la pistola de Iman, un recién nombrado juez de instrucción del Tribunal Revolucionario de Teherán. Al tiempo que se interna en la óptica de un funcionario del régimen, Rasoulof incluye imágenes reales de las protestas de Mujer, Vida, Libertad, el movimiento originado por la indignación que causó la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía en 2022.

*Terrestrial Verses (2023), de Ali Asgari y Alireza Khatami

La dupla de directores plantea una cinta coral que sigue a un puñado de personas de diferentes niveles de la sociedad iraní que lidian con las restricciones impuestas por las autoridades locales. Son nueve segmentos en que el protagonista es interrogado por un tercero que se encuentra fuera de pantalla. Sin necesidad de mencionar de manera explícita la férrea política ni las particularidades de la teocracia, montan una ácida crítica en contra de la República Islámica.