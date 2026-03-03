Gisèle Pelicot y su “Himno a la vida”: El libro que transforma la vergüenza en un mensaje de esperanza

Fue una invitación de la mismísima Camilla del Reino Unido, la reina consorte británica. Quería aprovechar de conocer en persona a la mujer del momento en Europa, la francesa Gisèle Pelicot (73) , quien se hizo conocida a nivel mundial por el impactante caso de las violaciones de Mazan, en el que su entonces esposo, Dominique Pelicot, la drogó hasta perder la conciencia y dejó que decenas de hombres la violasen. Su nombre ha vuelto a la palestra porque acaba de publicar un libro titulado Un himno a la vida. Mi historia (Lumen), donde deja testimonio de su historia.

Aprovechando que se encontraba en Londres a fines de febrero, presentando el libro, la reina Camilla la invitó a tomar el té en su residencia oficial, Clarence House. Tras compartir, la soberana habló con los medios y se declaró emocionada. “Aunque he conocido a muchísimas supervivientes de violación y abuso sexual, el caso de Pelicot me asombró especialmente. Nunca pensé que algo pudiera impactarme, pero su caso me impactó; me dejó sin palabras”.

This afternoon, The Queen received Madame Gisèle Pelicot at Clarence House.



Mme Pelicot was awarded the Legion of Honour in 2025, following the incredible courage, grace and dignity with which she waived her right to anonymity in France’s largest rape trial.



Mme Pelicot’s… pic.twitter.com/1VAJujuoOR — The Royal Family (@RoyalFamily) February 23, 2026

En el volumen, Pelicot plasma tanto los abusos como la vida previa a que sucedieran que ella misma describe como un matrimonio envidiable, con tres hijos, dos carreras profesionales y una residencia de alquiler para jubilados en el sur de Francia. El volumen cierra con ella comentando cómo a pesar de aquellas atrocidades logró recomponerse.

“Sentí físicamente que necesitaba al resto del mundo. Ya no quería estar sola. Muchos desconocidos me habían hecho bien y me habían acogido cuando no me quedaba nada. Ya no temía las miradas, no temía que se supiera. ‘La vergüenza debe cambiar de bando’. Estas palabras, que llevaban más de diez años acompañando a las mujeres víctimas de violación y violencia, y que había oído, se instalaron en mi mente como un estribillo, como si de repente pequeñas cuchillas afilaran mis pensamientos”.

Foto: AP.

El libro ha causado mucho interés e impacto, como a la reina Camilla. De hecho, solo este pasado fin de semana más de 300 personas se congregaron en el Instituto Francés de Madrid para asistir al lanzamiento en ese país. La expectación fue tal que las entradas se agotaron rápidamente.

“Me di cuenta de que estaba despertando conciencias”, dijo en Madrid. “He necesitado cuatro años para tomar la decisión, pero he pensado en todas estas mujeres víctimas de violencia sexual”.

La propia estructura narrativa del libro refleja ese viaje desde la oscuridad del abuso hasta la recuperación personal. Comienza con la visita a una comisaría en noviembre de 2020, tras la detención de su marido por un incidente no relacionado directamente con ella, y acompaña al lector hasta el desenlace del juicio que captó la atención global.

Pelicot ha declarado en diversas entrevistas y presentaciones que su principal objetivo con este libro es ofrecer un mensaje de esperanza a todas las personas que han sufrido violencia, en especial mujeres: “Soy una mujer fuerte, me he reinventado”, dijo durante la presentación en Madrid, subrayando que su experiencia, por más traumática, también es una fuente de fortaleza compartida.

De hecho, en el lanzamiento en Madrid aseguró que a pesar que todo su entorno desarrolló rencor hacia Dominique, ella misma, en su condición de víctima, no pudo: “Pensaba que si reaccionaba como ellos me iba a hundir; yo tenía que ser sólida, mantenerme en pie”.

Foto: AP.

Tanto es así que comentó que tiene decidido ir a visitar a su exmarido en la cárcel. “Hoy soy una mujer fuerte, me he reinventado, no encontrará a la misma persona, él estará en una posición de debilidad, y quiero preguntarle por qué esa traición, ese mal, esas fotos de su hija”.

También relató cómo ha sido vivir este tiempo después de los hechos: “Descubrí la soledad cuando le detuvieron, después me retiré en la isla de Re -donde vive- y aprendí a conocerme; la soledad me permitió reflexionar y descubrir recursos que no imaginaba, se ha convertido en una amiga cómplice que me ha ayudado”.

En Madrid, Pelicot se mostró serena pero firme. “Jamás pensé que mis palabras pudieran tener este eco”, confesó ante una audiencia emocionada. El libro no busca el morbo, sino la pedagogía del dolor y la supervivencia. Es un texto que disecciona la sumisión química y denuncia cómo la sociedad tiende a minimizar las agresiones cuando estas ocurren dentro del ámbito conyugal. Sin embargo, Gisèle ha indicado que “solo quiero hablar de alegría y de esperanza”.

Un himno a la vida, de Gisèle Pelicot, llega durante marzo a Chile según confirmaron de las oficinas locales de Penguin Random House.