De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

Dos nombres importantes de la música chilena en el siglo XXI son los cantautores Gepe y Manuel García. Ambos serán parte del próximo Lollapalooza 2026, que regresa al Parque O’Higgins.

¿Cuáles han sido las canciones que de alguna forma han marcado ambas trayectorias? Acá una revisión.

La enfermedad de los ojos

Fue uno de los primeros singles de Gepe, y es el track que abre su álbum debut, Gepinto (2005). Producido por el músico y director del sello Quemasucabeza, Rodrigo Santis, es una canción sobrecogedora y que tiene una instrumentación básica de un membranófono y una interesante estructura de versos en tercetos, amén del gusto de Gepe por los formatos folklóricos. Era un Gepe que todavía buscaba su sonido, pero al menos ya tenía clara la dirección.

Tu ventana

Ese mismo 2005 vio el debut solista de Manuel García. Tras el fin de su banda Mecánica Popular, el ariqueño publicó un álbum, Pánico, en el que vertía todo su amor y gusto por la trova. Un disco esencialmente acústico que tenía entre sus tracks esta canción, acaso una de las más reconocibles de su catálogo. “Tu ventana / La de las flores, la del sol / Donde colgabas tu ropa interior / Donde la blonda floreada adorna la estación”, señala la letra apelando al imaginario de la trova, buscando la belleza de las cosas simples. Misma idea es la que recorre su videoclip.

Celosía

Saltamos dos años en el tiempo, 2007, mientras el TranSantiago hacía crisis e Iván Zamorano llamaba a “levantarse más temprano” en un réclame, Gepe publicaba su segundo álbum, Hungría, y entre los tracks se encontraba esta canción que Gepe grabó junto a Pedropiedra en el bajo, y bajo la producción de Vicente Sanfuentes. “De un día otro se hace / y después se va”, en una letra melancólica y algo introspectiva. Sigue con una línea muy rítmica que h marcado la carrera del sanmiguelino.

La Gran Capital

Un año más tarde, en 2008, cuando Manuel García publicó su segundo disco, Témpera. Entre las canciones venía esta animada canción en que mezcla la mirada de la gran ciudad desde los ojos de un provinciano con el clásico juego de mesa. “Llegué a Santiago provinciano / Y Martín Rivas / Salió a mi encuentro en el metro / Las gallinas que yo guardaba en mi pecho / Me cantaban, Martín Rivas”. Una canción radiable y al hueso con un video dirigido por Pascal Krumm que ya comenzaba a posicionar al cantautor.

Por la ventana

“Deja la ventana abierta / no la vuelvas a cerrar”, acaso los versos más recordables de Gepe en ese mismo 2010 cuando el primer sencillo, Por la ventana, parte de su álbum Audiovisión, el primero que contó con la producción de Cristian Heyne, el rey Midas del pop chileno, y que le dio ese sonido sofisticado y radiable que suele imprimirle. Repitió Pedropiedra en el bajo. Un infaltable de su catálogo,

Alfil

Saltamos al 2010, cuando Manuel García publicó su tercer álbum, S/T, publicado bajo el sello discográfico Oveja Negra, dejando al Sello Alerce. Con este álbum, García logró llegar a un público más transversal amén de un sonido más pop y cn mayor protagonismo de la percusión, como en el de esta canción donde hablaba de lo cotidiano. Es muy recordado su videoclip dirigido por Pascal Krumm.

En la naturaleza (4-3-2-1-0)

En 2012, Gepe publicó el álbum GP, que lo consolidó a nivel masivo como uno de los cantantes imprescindibles. Amén de canciones bailables (deudoras del reggetón, muy en boga entonces) y con ganchos recordables, en simple: la mano de Cristián Heyne con todo. Gepe publicó esta canción que lo reunía con Pedropiedra y le dio vida a un clásico. Así nomás.

Acuario

En ese mismo 2012, Manuel García dio un giro brusco a su carrera, se internó en los terrenos de la música electrónica, donde campean los samplers, programaciones y sintetizadores, dándole otro espesor a su música alejándose del sonido acústico. Un cambio que, a pesar de lo sorpresivo, fue muy bien valorado. Así es el disco Acuario, y la canción que le da nombre, un tema que logra una eléctrica densidad sonora y mantiene esas letras introspectivas y cotidianas sello García.

Hablar de ti

En 2017, Gepe publicó esta canción en modo romántico como parte del álbum Ciencia exacta. Una canción de amor, derechamente, en el que comenta lo mucho que le encanta su pareja. Una canción optimista y luminosa, que contó con un videoclip dirigido por la cineasta Dominga Sotomayor, y que contó con la participación de Juanita Parra y la actriz Antonia Zegers, por entonces su pareja y quien habría inspirado la canción.

Medusa

Esta canción fue el primer single del álbum Retrato iluminado (2014), donde volvió al sonido más acústico, pero con muchos arreglos, amén de una vocación mucho más pop que en los orígenes de su carrera. Lo que sí mantuvo a firme, fue el tono poético de sus letras. “Como medusas dulcemente / Cuando disparan su veneno / Eléctrico en el corazón”.