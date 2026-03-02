SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    En el último día de Viña 2026, Pablo Chill-E tuvo una actuación destacando los símbolos barriales y repasando un repertorio cuna del trap chileno. Los expertos califican su participación como una "ocupación simbólica" y "recompensa de una trayectoria sólida". Por su lado, la inclusión de Ana Tijoux como invitada de Paulo Londra, deja en evidencia la nula participación que ha tenido el rap chileno en el certamen. ¿Cuáles son las razones?

    Por 
    Daniel Cañete
    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    La última noche del Festival de Viña 2026 siguió la tónica de los años recientes con la temática urbana. Una velada marcada por la participación de Pablo Chill-E y sus simbolismos ligados a sus amigos y compañeros fallecidos. En contraste, los artistas trasandinos, Paulo Londra y Milo J, usaron sonidos cercanos al pop y la música folclórica, respectivamente.

    En ediciones anteriores, los artistas urbanos chilenos ya habían tenido una participación en el certamen. Kidd Voodoo, Polimá Westcoast y Paloma Mami son algunos de los nombres del género que habían pisado las tablas de la Quinta Vergara. Sin embargo, la inclusión de Pablo Chill-E marca un hito cultural para el movimiento, en una edición que incluyó como invitada a Ana Tijoux, rapera chilena y fundamental de la música nacional.

    Un símbolo barrial

    El “Shishi Boss” ha sido una cara más representativa del trap en Chile, con una trayectoria sólida que incluye discos como S.U.N.O (2018) y que dieron forma al género incipiente. Una carrera con una voz fuera de la música que ha visibilizado problemas sociales, participado de la discusión política y no ha estado exenta de polémicas.

    Pese a esto, la tarima del Festival de Viña había sido esquiva para el artista. Para Marcelo Contreras, periodista y crítico de espectáculos, su participación es una “suerte de recompensa de una trayectoria que ha sido bastante sólida”. “En lo musical tiene un sostén”, añade.

    En menos de diez años, la trayectoria de Pablo Chill-E pasó de tocatas pequeñas a presentarse en uno de los escenarios más importantes del país. Para Ignacio Molina, autor de Historia del trap en Chile, con posgrado en Comunicación y Humanidades en la Universidad Autónoma de Barcelona, su show fue un “desplazamiento social en directo”.

    “Lo que se vio no fue integración amable; fue ocupación simbólica del centro por parte de una generación criada en comunas que la política y la cultura oficial miraron durante años como margen. Pablo no representó solo su carrera. Representó a quienes aprendieron a producir, distribuir y sostener su música sin padrinazgos institucionales. Eso, más que cualquier etiqueta, es el hito”, explica Ignacio Molina.

    Los códigos barriales se tomaron el escenario de la Quinta Vergara. Animita de sus compañeros y amigos fallecidos, un organillero en medio de la presentación e invitados como Yung Beef, Harry Nach o Julianno Sosa. Un reflejo de la vida que Pablo Chill-E ha tenido.

    Camila Castillo, editora de LaJunta+, enfatiza que el artista es un representante del barrio distinto a los cantantes urbanos que anteriormente habían participado del certamen. “Realmente representa el esfuerzo, los entornos y las infancias vulnerables de los chicos que están haciendo música. (...) Es el pionero finalmente de todo lo que es la música urbana, se le considera el padre”, detalla.

    La presencia del autor de Vibras no solo era un show más, sino un invitado incómodo para la fiesta viñamarina. Don Lota, alías de Rodrigo Ruiz Garcés y director de la revista Alto en Flow, especializada en música urbana, detalla que Pablo Chill-E ha tenido que enfrentar “un imaginario constante de que invalidarlo social y artísticamente es el camino correcto”.

    27 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El cantante Pablo Chill-E se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO Oscar Guerra

    “A Pablo se le ha colgado el cartel de líder de esta ‘pandilla urbana’, donde otros solo asoman como sus ‘cómplices’ y con grados menores de responsabilidad. Y mientras Pablo jamás claudicó en su línea de contenido con carga social y política, otros de sus colegas sí asumieron transformaciones híbridas cercanas al pop urbano”, argumenta Don Lota.

    La vereda del rap chileno

    En su presentación, Paulo Londra invitó a una de las voces más importantes del rap chileno: Ana Tijoux. Una cantante ansiada por el público, pero que nunca había tenido espacio en la vitrina viñamarina y tenía una relación áspera con el certamen. “La mejor rapera es chilena” fueron las palabras de reconocimiento del artista trasandino.

    FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

    Con sus minutos en el escenario de la Quinta Vergara, la autora de Mi verdad fue una representante de un género que históricamente se quedó fuera del Festival de Viña del Mar. El rap chileno había tenido tentativas en la edición de 2025 con Movimiento Original, pero finalmente no participaron.

    Los grupos de rap chileno son un precedente del actual movimiento urbano. Grupos como Makiza, Tiro de Gracia o La Pozze Latina formaron la escuela que posteriormente inspiró nuevos artistas y no encontraron un espacio en las tablas de Viña del Mar. Una deuda y una barrera que pocas veces ha sido sorteada.

    Marcelo Contreras comenta que Ana Tijoux es una figura con reconocimiento latinoamericano y tiene relevancia internacional. “Es la única figura en la cual pienso si el Festival tiene una suerte de deuda. Si la tiene con el rap, debiera estar ahí Ana Tijoux hace largo rato”, añade.

    Por su lado, Don Lota argumenta que el Festival de Viña del Mar ha sido restrictivo en cuanto a contenidos. “Creo que el rap tampoco buscó esa validación en Viña, prefirió transitar la calle, con la consciencia social y de clase como sus banderas”, fundamenta.

    La participación de Ana Tijoux había tenido antecedentes en el 2019, cuando se le invitó a una obertura en honor a Lucho Gatica. Sin embargo, por redes sociales, la artista denunció que no se le ofrecía un pago. Un año después, debido a preguntas del público, argumentó que “Jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical ni al Festival de Viña ni al de Olmué”.

    FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

    Para Don Lota, la figura de Ana Tijoux, una artista de una larga trayectoria, entrega validación a la noche urbana. “Es de las pocas figuras fundamentales de nuestra escena que -por opción- nunca han mostrado un show en Viña, por lo que subirla a un escenario que no es de su agrado es un logro, a toda costa”, arguye.

    La rapera interpretó dos segmentos de su vasta colección de canciones. Los temas elegidos fueron La rosa de los vientos y 1977. La primera es una composición de sus tiempos de Makiza, un grupo emblemático del rap chileno de finales de los 90. La segunda uno de sus éxitos en solitario más reconocidos.

    Su participación contó con el reconocimiento del artista argentino y el respeto a sus letras. Ignacio Molina enfatiza que “No es un cameo ornamental. Es admitir que el rap chileno tiene historia y nombres propios. Que existe una línea anterior al trap y al algoritmo.”

    Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Camila Castillo valora la participación de Ana Tijoux, tanto por el simbolismo que sea invitada por otro artista, como por la apertura de una puerta para otros raperos. “Abre la puerta para que generaciones antiguas como la de la Ana puedan llegar al festival. Y también que generaciones más nuevas como ChysteMC, Jonas Sanche o Audigier puedan entrar”, precisa.

    Lee también:

    Más sobre:Pablo Chill-EAna TijouxFestival de Viña del Mar 2026Viña 2026Paulo LondraMilo JKidd VoodooPolimá WestcoastPaloma MamiQuinta VergaraIgnacio MolinaCamila CastilloDon LotaMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio

    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Lo más leído

    1.
    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    2.
    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    3.
    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    4.
    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio
    Chile

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio

    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento
    Negocios

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

    Incendios en Ñuble y Biobío: más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?
    Cultura y entretención

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers