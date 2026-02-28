Paulo Londra abre la noche final de Viña cantando sobre un cubo gigante y sorprende con la presencia de Ana Tijoux

Los chicos con collares de brillos, aros, camisetas de fútbol y corte de pelo al estilo de Sinaka, se hacían notar a poco menos de una hora de la jornada final del Festival de Viña.

Tal como detalló Culto, esta jornada prometía una respuesta masiva de público. Junto a la del lunes 23, en que se presentó Pet Shop Boys, agotó sus tickets en menos de 72 horas. Seguro por la presencia de astros de la escena urbana de alcance latinoamericano, como Milo J y Pablo Chill-E.

De hecho, estos últimos dos, que además integran el jurado del Festival, fueron ovacionados cada noche cuando eran presentados por los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Antes, vino la obertura. El grupo A los 4 vientos, ganadores de la competencia folclórica representando a Chile, se presentaron ante la Quinta para interpretar Valoración, su tema sobre amor propio. Su bien trabajada puesta en escena y su propuesta de cueca pop fue bien recibida por la audiencia. Misma cosa con el español Antoñito Molina, ganador de la competencia internacional, quien interpretó Me prometo.

Paulo Londra Foto: Dedvi Missene/La Tercera.

A pesar de que no hay competencias y se presentan 3 números musicales, el show arrancó casi a las 22.00 horas. Tras el habitual video introductorio en que se caracterizó como boxeador-a tono por su gusto por el deporte-, Londra apareció desde la platea y caminó hacia el escenario, precisamente como un púgil entrando al ring.

El argentino no escatimó en recursos y exigió traer a la Quinta Vergara su espectáculo de Arena. Se trata de un cubo de luces LED, al que se accede desde arriba. Como detalló a este medio, el director técnico del Festival, Jaime Laval, el desafío obligó al equipo técnico a crear una infraestructura grande, con tarimas y pantallas adosadas.

Londra canta desde arriba del cubo. Las tramas de colores en las pantallas a su espalda y los costados, sugieren una sensación inmersiva. Hace temas cono la reggaetonera Por eso vine, la rockera y despachada Plan A. A diferencia de otros exponentes del género, Londra prefiere tener una banda en vivo, de guitarra, bajo, batería, teclado y DJ. La combinación empuja los temas y muestra la paleta musical del trasandino.

27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El cantante Paulo Londra se presenta junto a Anita Tijoux en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

El juvenil “Monstruo” también coreó, cuando pasaron temas como Y yo no sé, Chica Paranormal, Mujer Maravilla, varios armados en una estructura más cercana a una playlist. Las visuales de apoyo permiten una sensación envolvente, mientras Londra dispara sus rimas caminando por el escenario. Su flow, rápido, suena con una cuota precisa de efecto para no enmascarar las letras.

Y a tono con el género la Quinta ovaciona con la entrada de Ana Tijoux para cantar parte de la clásica La Rosa de los Vientos, siguiendo con la autobiográfica 1977. Un debut absoluto, pues se ha negado por años a presentarse en el contexto del Festival. Como sea, su incomparable rapeo no pierde el filo y es interesante escuchar sus temas en un contexto de banda diferente. Acaso como una reinterpretación del tema, Londra se suma para cantar sus versos con “1998″, su año de nacimiento. “La mejor rapera es chilena”, sentenció, como un merecido tributo.

La presentación no bajó la sensación de vértigo. “Lo que se viene es un temón, gente”, dijo antes de lanzarse con Tal vez. La gente encendió las linternas de los teléfonos y coreó a rabiar. El tema destila una estructura pop que se acomoda al fraseo de Londra. Un poco siguiendo la ruta de Bad Bunny trazando el camino del trap al pop de estadios.

Llegó la habitual entrada de los animadores. El “Monstruo” levantó la manos para hacer el símbolo de la Gaviota. Se llevó plata y oro. Premio para un show bien preparado, con los temas esperados por el público y el sorpresivo hito de la invitación a Tijoux, que salda una deuda de la música chilena para su máxima estrella del género.