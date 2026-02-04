Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

A capacidad completa estará la Quinta Vergara, en varias de las noches del Festival de Viña. El máximo evento del espectáculo criollo ha vendido la totalidad de los tickets para 3 de sus seis noches. Y ya avanza para las siguientes.

Al respecto, Daniel Merino, el director ejecutivo del Festival, se muestra satisfecho por la demanda. "La evaluación es muy positiva. A esta altura del proceso estamos por sobre el ritmo de venta del año pasado, , con una respuesta del público muy fuerte desde el primer día“, cuenta a Culto.

"Eso confirma que la parrilla ha generado interés transversal y que el Festival sigue siendo un evento prioritario para el público chileno y latinoamericano“, agrega Merino.

PET SHOP BOYS EN MOVISTAR ARENA FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Según los datos proporcionados por la organización del certamen a este medio, ya están agotados los días 23, 26 y 27 de febrero. En estos hay un detalle. “Las noches que se agotaron más rápido, es decir en menos de 72 horas, fueron el lunes 23 y viernes 27″, comenta Merino.

La del 23, es la que tiene al dúo Pet Shop Boys como número fuerte, por lo que es dable pensar que vendieron por sí mismos. Más, considerando el arrastre que han tenido sus últimas presentaciones en el país; en 2023 repletaron el Movistar Arena con una presentación cargada a los grandes éxitos.

Mientras, la del viernes 27, es la noche que concentra a los cantantes urbanos, con las presentaciones de Pablo Chill-E además de los argentinos Paulo Londra y Milo J. Un modelo que se ha impuesto en los últimos años en Viña, con resultados en venta de tickets. En tanto, la noche del jueves 26 es la que tendrá a la chilena Mon Laferte como número principal y al espectáculo Yandel Sinfónico.

Para Merino, el interés por las entradas tiene una explicación. “Lo atribuimos a una combinación muy potente: una programación muy atractiva, una alta expectativa del público y un arrastre importante desde el anuncio del resto de la parrilla. Hoy la audiencia decide rápido y cuando siente que una noche es imperdible, eso se refleja de inmediato en la venta”.

Respecto al resto de los días de Festival, han ido avanzando. “Están vendidos al 98% los días 24 y 25″, apunta Merino. Es decir, los días que tienen a las coreanas NMIXX y a Juanes junto a Ke Personajes como números principales, respectivamente. A la vez, el día 22, la noche inaugural con Gloria Estefan, Matteo Bocelli y el humor de Stefan Kramer, lleva un 85% vendido.

Lo del 24 de febrero marcará un hito con la presencia de NMIXX, quienes harán historia como el primer artista Kpop que se presentará en el Festival de Viña. De allí el esperable interés de su fanaticada local por asistir esa noche a la Quinta Vergara. “Ha sido una recepción muy significativa y, en muchos sentidos, histórica -apunta Merino-. Hemos visto un interés enorme, especialmente de públicos más jóvenes y de comunidades que no necesariamente compraban entradas para el Festival en años anteriores. El debut del K-pop en Viña no solo ha tenido un buen desempeño en ventas, sino que también ha ampliado el alcance del Festival y reafirma su capacidad de renovarse y dialogar con nuevas audiencias".

Las entradas para asistir al Festival de Viña se pueden adquirir por el sistema Puntoticket.