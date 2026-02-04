SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    Las noches del 23, 26 y 27 de febrero ya están agotadas, según detallan de la organización del Festival a Culto. La primera, con Pet Shop Boys como número fuerte, se vendió muy rápido, al igual que la del 27, cargado a la música urbana. Y ya están por venderse la del 24, con el debut del kpop en Viña, y la del 25, con Juanes y Ke Personajes.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    A capacidad completa estará la Quinta Vergara, en varias de las noches del Festival de Viña. El máximo evento del espectáculo criollo ha vendido la totalidad de los tickets para 3 de sus seis noches. Y ya avanza para las siguientes.

    Al respecto, Daniel Merino, el director ejecutivo del Festival, se muestra satisfecho por la demanda. "La evaluación es muy positiva. A esta altura del proceso estamos por sobre el ritmo de venta del año pasado, , con una respuesta del público muy fuerte desde el primer día“, cuenta a Culto.

    "Eso confirma que la parrilla ha generado interés transversal y que el Festival sigue siendo un evento prioritario para el público chileno y latinoamericano“, agrega Merino.

    PET SHOP BOYS EN MOVISTAR ARENA FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Según los datos proporcionados por la organización del certamen a este medio, ya están agotados los días 23, 26 y 27 de febrero. En estos hay un detalle. “Las noches que se agotaron más rápido, es decir en menos de 72 horas, fueron el lunes 23 y viernes 27″, comenta Merino.

    La del 23, es la que tiene al dúo Pet Shop Boys como número fuerte, por lo que es dable pensar que vendieron por sí mismos. Más, considerando el arrastre que han tenido sus últimas presentaciones en el país; en 2023 repletaron el Movistar Arena con una presentación cargada a los grandes éxitos.

    Mientras, la del viernes 27, es la noche que concentra a los cantantes urbanos, con las presentaciones de Pablo Chill-E además de los argentinos Paulo Londra y Milo J. Un modelo que se ha impuesto en los últimos años en Viña, con resultados en venta de tickets. En tanto, la noche del jueves 26 es la que tendrá a la chilena Mon Laferte como número principal y al espectáculo Yandel Sinfónico.

    Para Merino, el interés por las entradas tiene una explicación. “Lo atribuimos a una combinación muy potente: una programación muy atractiva, una alta expectativa del público y un arrastre importante desde el anuncio del resto de la parrilla. Hoy la audiencia decide rápido y cuando siente que una noche es imperdible, eso se refleja de inmediato en la venta”.

    Respecto al resto de los días de Festival, han ido avanzando. “Están vendidos al 98% los días 24 y 25″, apunta Merino. Es decir, los días que tienen a las coreanas NMIXX y a Juanes junto a Ke Personajes como números principales, respectivamente. A la vez, el día 22, la noche inaugural con Gloria Estefan, Matteo Bocelli y el humor de Stefan Kramer, lleva un 85% vendido.

    Lo del 24 de febrero marcará un hito con la presencia de NMIXX, quienes harán historia como el primer artista Kpop que se presentará en el Festival de Viña. De allí el esperable interés de su fanaticada local por asistir esa noche a la Quinta Vergara. “Ha sido una recepción muy significativa y, en muchos sentidos, histórica -apunta Merino-. Hemos visto un interés enorme, especialmente de públicos más jóvenes y de comunidades que no necesariamente compraban entradas para el Festival en años anteriores. El debut del K-pop en Viña no solo ha tenido un buen desempeño en ventas, sino que también ha ampliado el alcance del Festival y reafirma su capacidad de renovarse y dialogar con nuevas audiencias".

    Las entradas para asistir al Festival de Viña se pueden adquirir por el sistema Puntoticket.

    Lee también:

    Más sobre:Festival de Viña 2026La Tercera PMFestival de ViñaPet Shop BoysPablo Chill-EPaulo LondraMilo JMon LaferteYandel SinfónicoNMIXXJuanesKe PersonajesGloria EstefanStefan KramerMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    El nuevo Hospital del Salvador por dentro: así luce el recinto que está próximo a abrir tras 12 años de espera

    Ante la hostilidad comunista: socialistas invitan a Jeannette Jara a militar en el PS si decide abandonar el PC

    Lo más leído

    1.
    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa
    Chile

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año
    Negocios

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

    El lobby que activó Spotify ante el gobierno por la “Ley Tommy Rey”

    El fin de la ONU

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió