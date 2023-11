Cargados a los hits y con una imponente puesta en escena Pet Shop Boys se reencuentran con Chile

Los colores de la bandera de Ucrania, país devastado por la guerra, se lucían en la pantalla gigante tras el escenario. Era la bienvenida a la noche de Pet Shop Boys en Movistar Arena; un reencuentro tras 8 años con el público chileno que repletó el recinto hasta las aposentadurías más altas.

Estaba fresco el antecedente del show que el dúo ofreció el domingo pasado en Argentina en el marco de Primavera Sound. Y aunque en principio a los ingleses se les sondeó para un festival, la posibilidad de un show en solitario permitió extender el potencial de la gira Dreamworld The Greatest Hits Live Tour, en la que han estado girando desde el primer semestre de 2022. Una salida a la carretera basada en los hits que la dupla ha sumado a lo largo de cuatro décadas, aunque el set está concentrado en los primeros cuatro discos, y algunos singles noventeros.

Casi 10 minutos pasadas las 21.00 horas comenzó el espectáculo. Un juego de luces y una introducción musical que generó ambiente, recibió a Neil Tennant y Chris Lowe. El respetable (adulto y sub 40) rugió. Apenas Neil cantó la primera línea de Suburbia, un corte del álbum debut Please (1986), el público le respondió con un masivo karaoke. Tennant y Lowe (que arribaron el lunes a Chile) no se dejan ver y lucen sendas máscaras, con su habitual misterio.

Misterio que mantuvieron durante las primeras canciones. Neil y Chris (en una estación de trabajo casi al estilo Kraftwerk), apenas se movían. Pero en el guión del show, es Opportunities la que marca el quiebre. Tennant se quita la máscara y recibe el rugido del público. “Buenas noches Santiago”, saluda.

Un par de músicos de apoyo se suman al siempre inexpresivo Lowe en una sección musical que le da tiempo a Tennant para ejecutar un cambio de vestuario. Esta vez con chaqueta negra de solapa blanca y sombrero a tono.

Al estilo de una discoteca, el show tiene ritmo de pista. Pasan de una canción a otra, pese a ser ambos ya adultos mayores de 60 años (Tennant es el mayor por cinco años). “Hay discoteca por aquí” pregunta, juguetón, Neil.

El guión del show entrega la posibilidad de retocar algunas canciones para adaptarlas al formato: por ejemplo, la alegre Se a vida é, un hit noventero, sonó con algunos cambios, en función de hacerla mas fluida. En los 90″, Tennant hacía de esta canción un momento más íntimo, hasta con guitarra. Los tiempos han cambiado. Ahora se inserta en el repertorio como si fuera parte de una larga playlist.

Incluso suman al set la clásica New York City Boy, del álbum Nightlife (1999) que no había sonado hasta ahora en el tramo Latinoamericano. Otro momento notable fue el hit You were always on my mind, fiel a la original. Las melodías machacantes al estilo house, empaquetadas en una canción pop, resume la exitosa fórmula del dúo. Por cierto le sigue otro cambio de vestuario de Tennant, esta vez con un chaquetón plateado y lentes oscuros. El tramo final, en que pasan temas como It’s a sinm, West end girls y Go West, marcó un punto alto en un show que mantuvo hasta el final la sensación de fiesta.

El regreso a Chile de Pet Shop Boys fue contundente como su extensa lista de hits. El duo celebra su historia a tono con los grandes shows que han caracterizado su carrera (los que empezaron de manera tardía, en 1989), con un espectáculo sostenido en la puesta en escena, el carisma de Tennant y el ritmo de pista que le imprime Lowe a las canciones, como sus principales ejes. Probablemente no tuvo ese relato específico que contienen habitualmente las giras, al ser esta acotada a los hits, pero no deja de mantenerse como uno de los espectáculos imperdibles del pop.