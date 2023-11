Una salida a comer y un equipo de 25 personas: las claves del regreso a Chile de Pet Shop Boys

Un inesperado diálogo en las calles de Madrid con un fan chileno, confirmó la visita de Pet Shop Boys al país. Se trata del esperado regreso del dúo de Neil Tennant y Chris Lowe, tras siete años, en el marco de una gira mundial Dreamworld: The Greatest Hits Live, que celebra lo mejor de su carrera y llega esta noche al escenario del Movistar Arena.

La visita de la banda se estuvo negociando durante meses. Según fuentes de la industria consultadas por Culto, en un primer momento fueron sondeados para participar en algún festival, como lo hicieron en Corona Capital, en México, o el Primavera Sound en Buenos Aires. Sin embargo, la arremetida de la productora que finalmente se adjudicó el show (Bizarro), con la oferta de un espectáculo propio, fue decisivo para cerrarlo.

Pet Shop Boys vuelve a Chile.

Tras su show en Argentina, el domingo 26, los ingleses cruzaron de inmediato hacia Chile. Fuentes de la industria detallaron a Culto, que Pet Shop Boys están en Santiago desde el lunes. Los acompaña un equipo de 25 personas que los apoya en su espectáculo. Hasta ahora, dicen las mismas fuentes a este medio, su única actividad fue una salida a comer a un restorán.

Pet Shop Boys llegan a Sudamérica con un tour que por primera vez se articula en torno a sus hits. Originalmente se había pensado para el verano boreal de 2020, pero la pandemia del Covid 19 obligó a postergarla y finalmente arrancó en mayo de 2022 en Milán, Italia. Tras unas fechas en Europa, pasaron a Reino Unido.

La gira también ha pasado por festivales de renombre. En junio de 2022 estuvieron en Glastonbury y en mayo de este año pasaron por Primavera Sound en Barcelona. Luego de su visita a Chile, Pet Shop Boys seguirán el tramo latinoamericano con presentaciones en Brasil (en el marco del Primavera Sound de São Paulo, donde también tendrán un show en solitario), Perú y Colombia.

Pet Shop Boys

El show que el duo trae a Chile es un espectáculo de alto nivel. A tono con su despliegue habitual de coreografías, cambios de vestuario y uso de pantallas y juegos de luces, Tennant y el siempre inexpresivo Lowe lanzan lo mejor de su discografía. Suelen abrir con Suburbia, el sencillo de 1986 (cuando apenas se presentaban en vivo), y siguen con temas como Can You Forgive Her, Opportunities (Let’s Make Lots of Money), Where the Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You), Rent, Paninaro, Go West, You were always on my mind, entre otros.

También hay un repaso a temas más recientes, de sus discos Hotspot (2020) y Electric (2013), pero el fuerte del set está concentrado en sus trabajos más clásicos, como Please (1986), Actually (1987), Introspective (1988) y Behaviour (1990).

Entre los medios internacionales, la gira ha gozado de buenos comentarios. El NME detalló sobre su show en Hull: “La infalible colección de grandes éxitos de la banda y su capacidad para mantenerse constantemente a la vanguardia. [El concierto] muestra la variedad de estilos y temas abordados en su canon, y es una alegre celebración de dos horas de sus décadas de llevar el pop a un nivel más alto”.

Por su lado, El País reseñó la presentación en el marco de Primavera Sound. “El concierto de Pet Shop Boys, cuatro décadas de carrera y actuales, como mínimo en sus temas más logrados, como el primer día, fue estupendo. Mayormente consagrado a recuperar sus éxitos, tal y como acabaron el año pasado, sacudieron a la audiencia hasta el primer remanso con la delicada Love Comes Quickly”. En suma, se espera que sea un espectáculo de pop de alto vuelo.