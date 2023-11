“Que se haga un buen desembarco” y “le va a tocar al próximo gobierno”: las reacciones a Chile en la Feria de Frankfurt 2027

Con optimismo se ha recibido en el mundo editorial la noticia que llegó este lunes en la tarde, revelada por Culto. Tras el rechazo a postular a la versión 2025, finalmente Chile será el país invitado de honor en la versión 2027 de la Feria del Libro de Frankfurt, el certamen literario más importante del mundo. Esto según confirmaron fuentes conocedoras de la materia a este medio. La información se oficializará de manera inminente.

La noticia, por supuesto, no pasa desapercibida. Desde el barrio Bellas Artes, donde se encuentra su librería Metales Pesados, el libero Sergio Parra comenta al teléfono con Culto: “Después del bochorno anterior de no haber participado, me parece bien. Lo importante es que estén las condiciones, que se haga un buen equipo de trabajo para organizar esa visita a Frankfurt. Que se invierta todo lo que corresponda en traducciones para hacer un buen desembarco editorial y hacer un programa contundente para esa fecha”.

“Ahora, para el 2027 va a haber otro gobierno y para ellos capaz que las prioridades sean otras. Pueden direccionar la participación en la feria en otro sentido. Va a estar por verse qué va a ocurrir”.

12/04/2023 FOTOGRAFIAS A SERGIO PARRA, LIBRERO LIBRERIA METALES PESADOS FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La presidenta de la Sociedad de Derechos de las Letras (SADEL), Vivian Lavín, señaló: “Los grandes tropiezos pueden ser grandes aprendizajes. Rescato que a partir de esto, tendremos el 2027 a la comunidad nacional, no sólo la que es parte del ecosistema del libro y la lectura, sensibilizada y consciente de la importancia de ser País invitado de Honor en Frankfurt. Que los autores y la escena editorial chilena lleguemos orgullosos y preparados para exhibir y comercializar, porque la venta de derechos es el corazón de esa feria y para ello hay que prepararse de manera profesional”.

“No basta el entusiasmo. Y en este sentido, el MINCAP, Prochile y Dirac han hecho un trabajo profesional desde hace muchos años que agradecemos. Y los autores, editores y todos los que somos parte del ecosistema del libro, estaremos a la altura de un desafío tan importante”.

El poeta y director de Ediciones UDP, Matías Rivas, señala: “Me parece que es una muy buena noticia. Le va a tocar al próximo gobierno, ojalá se empiece a preparar desde ahora y que se lleve a cabo con la mayor prolijidad. Me alegro que se hayan hecho los esfuerzos, que el gobierno tenga la capacidad de darse cuenta de que cometió un error, y enmendarlo habla bien de ellos. Es una noticia para celebrar. Implica traducir libros, una serie de gestiones mayores. Espero que se organice bien, que sea inclusivo”.

“Esto da a entender que el ministerio de las Culturas tiene que funcionar mas allá del gobierno de turno, porque eventos como este requieren de un trabajo a largo plazo. Eso requiere tener un ministerio instalado, tener todo para que funcione. Se cumplió al final lo que dijo el Presidente de la República, que quería ir. Es un aliento para el ministerio de las Culturas que estas cosas resulten, significa que todavía hay tiempo para hacer una buena gestión”.

Por su lado, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, también se refirió al tema en conversación con radio Cooperativa. Ahí dijo que “estamos en gestiones” para que la inclusión de Chile en Frankfurt suceda, argumentando que “son esfuerzos de todos y quizás esto no le va a tocar a este gobierno. Pero son esfuerzos transversales, que superan a un gobierno en particular”.

Carolina Arredondo Marzán, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Foto: Manuel Lema Olguín / Agencia Uno.

La Feria del Libro de Frankfurt tuvo su primera edición en 1949, en la Alemania dividida y desecha de postguerra; la del Plan Marshall y la intervención de las potencias aliadas en la entonces República Federal alemana. Hoy es un boyante polo que reúne anualmente a 7.000 expositores de cien países y a 300 mil visitantes, entre editores, libreros, escritores, agentes literarios, ilustradores y hasta productores cinematográficos. ¿A qué van? Principalmente a hacer negocios en torno a los derechos de publicación.

En una entrevista de 2017 con el sitio WMagazin, el mismo director de la Feria, el alemán Juergen Boss, definió así al evento “La Feria de Fráncfort no es una feria tradicional porque aquí nunca se han vendido libros. Es un punto de encuentro que trata sobre el comercio y los derechos internacionales de los libros. Se trata de la distribución a nivel internacional donde el tema de derechos ha crecido bastante. Antes el autor cedía los derechos a la feria y la feria los cedía a las editoriales. Hoy las cosas son diferentes”.