La intensa noche de The Hives en el Caupolicán: “¿Te gusta el rock and roll?”

“¿¡Cómo están chilenooos!?”, gritó Howlin’ Pelle Almqvist, el carismático cantante de The Hives a la enfervorizada audiencia que llegó hasta el Teatro Caupolicán. A pesar de un fin de semana de imperdibles conciertos en la capital, el público respondió y ocupó buena parte de las aposentadurías del recinto. Y los suecos cumplieron con lo suyo al ofrecer un show intenso, eléctrico y de alto volumen.

Solo habían tocado una canción cuando Pelle Almqvist saludó al público. Ahí quedó claro su papel en el show; un frontman que dirige el espectáculo, canta con una muy trabajada intensidad sin apenas desafinar y hasta habla casi a los gritos. No se mueve como Jagger, pero agita los brazos, lanza besos, le pide a la gente que levante las manos y hasta da vuelta uno de los monitores de retorno para subirse arriba a cantar.

25 DE NOVIEMBRE 2023 THE HIVES EN EL TEATRO CAUPOLICAN FOTO PEDRO RODRIGUEZ

“¡¡¿Te gusta el rock and roll?!!” preguntó al público con un español algo tropezado que mezclaba con inglés. Daba lo mismo, el respetable (concentrado en adultos sub 30 y 40) le responde con alaridos y el tradicional mosh en la cancha frente al escenario. Almqvist se mueve de un costado a otro, le choca las manos al que se le ponga al frente, salta y lanza una patada al aire pese a sus 45 años. Comprende que ante todo, el rock and roll es un espectáculo. “Buen play, buen play”, les dice a sus compañeros de grupo.

En su regreso al país The Hives ofrecieron un set intenso y concentrado en defender las canciones de The death of the Randy Fitzsimmons, el nuevo álbum lanzado esta temporada, tras poco más de una década sin novedades discográficas. Por ello su interés es mostrar su nuevo material (fueron 7 de las 15 canciones del show). Así la noche arrancó con Bogus Operandi, un efectivo sencillo que recuerda a los días de su muy garajero Vini Vidi Vicious (2000).

El fuerte de The Hives es su directo, como los Yardbirds. En vivo su material suena mucho más apretado y atronador, sumado a la adrenalina propia de la interpretación que los hace tocar a un pulso más acelerado. Al arranque sigue con un doblete de temas del pasado, Main offender (de Veni Vidi Vicious) y Walk idiot Walk (del álbum Tyrannosaurus Hives). Pero desde ahí alternan con temas del nuevo disco. No todos los conocen, pero no fue problema; son temas cortos, directos, rápidos. No hay tiempo para asimilar, solo para mover el pie y seguir el ritmo marcado por el eficiente Chris Dangerous en la batería; un músico de golpes fuertes, pero precisos, que maneja con aplomo los cambios de dinámica.

25 DE NOVIEMBRE 2023 THE HIVES EN EL TEATRO CAUPOLICAN FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Mientras, el simpático Howlin’ Pelle Almqvist mantiene la atención del respetable; se cuelga una bandera chilena que alguien le lanza y camina fanfarrón por el escenario. Conoce a la perfección el manual del rock and roll: se da tiempo para presentar los temas, pide los clásicos gritos de mujeres y hombres, pregunta al público el nombre del nuevo disco y lanza expresiones locales a destajo. “¿Están listos culi...?”, pregunta al respetable. Populismo rockero.

Pasan temas clásicos como Hate to say I told you so, que generó uno de los momentos más intensos de la noche. El set principal cierra con Countdown to Shutdown, el segundo sencillo de The death of the Randy Fitzsimmons que se encamina a nuevo ineludible en el repertorio de directo del grupo. A ese punto el show ha transcurrido casi en una hora, que apenas se notó. Al cierre llega el bis con el doblete de Come On! y Tick Tick Boom, tocadas sin pausa, de una sola lanzada. Como para dejarlo todo en el recinto de calle San Diego. Howlin’ Pelle Almqvist maneja los tiempos, hace sentarse al público para luego hacerlos saltar en el estribillo de Tick Tick Boom. Promete que regresarán y bromea con que los Hives se quedan en Chile y “tocan concierto todas los días”. El público brama.

El show de The Hives estuvo a la altura de su reputación de directo. Un espectáculo que no da tregua al espectador, ofrece volumen atronador, canciones de tres minutos y guitarras saturadas sin concesiones. Es cierto que no inventaron nada; apelan al manual clásico del show de rock and roll. Pero lo ejecutan con precisión y una naturalidad que les fluye y no se siente del todo forzado. Lo suyo es rock directo. “Buen play”.