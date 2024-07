Los 600 discos de Latinoamérica: cómo se hizo la lista que festeja a un continente

Parecía nada más un intercambio de opiniones entre dos amantes de la música en la red social X (antes conocida como Twitter) respecto a una canción, pero se volvió algo mucho más grande. El profesor y magister en Historia, Cristofer Rodríguez, había compartido la versión de Pedro Aznar para la legendaria Construção de Chico Buarque. Ahí le replicó el periodista Jorge Cárcamo. “Yo le respondí que a mí no me gustaba mucho -recuerda a Culto- Nos pasamos a hablar de la canción y luego nos saltamos al disco (original de 1971). Ahí empezamos a imaginar que si hubiera una lista de discos esenciales de Latinoamérica, seguramente estaría ese”.

Entusiasmados, Rodríguez y Cárcamo trazaron una lista inicial de 10 que luego ampliaron a 20, en un hilo que publicaron en la misma red social. El ejercicio los motivó a trabajar en una lista total de discos latinoamericanos, a la manera de los creados por medios como Rolling Stone, habitualmente acotados solo al mercado anglo. Aquel fue el origen del proyecto Los 600 de Latinoamérica, que finalmente se publicó este año.

Chico Buarque

Rodríguez lanzó una convocatoria para reunir colaboradores. Así llegó gente desde otros rincones de Latinoamérica, como México, Perú, Venezuela, Colombia, incluso de El Salvador. Juntos se dieron a la tarea de recopilar discos facturados en la zona, desde los inicios de la industria musical, hacia los años 20, hasta el 2022. “Una de nuestras intenciones con la lista era que abarcara todos los países de Latinoamérica y que incluyera todos los géneros musicales posible. Conscientemente, nosotros tratamos de que en el Top 100 estuvieran todos los países representados, esa fue una definición”, explica el mexicano José Juan Zapata a Culto. Por eso es que se incluyen trabajos originarios de países mucho menos conocidos por su música, como Paraguay, Guatemala, Honduras, Panamá, entre otros.

El núcleo inicial (que tuvo idas y venidas de sus integrantes) tuvo tres reuniones iniciales vía Zoom. También se articuló en un grupo de WhatsApp y comenzó a generar una gigantesca base de datos en una planilla excel que se compartió en un drive abierto para que cada cual sumara sus aportes. En total, llegaron a la friolera de 2.200 discos, sin orden específico. Ahí tuvieron que tomar una primera definición. “Cada uno tuvo que votar por 500 discos -detalla el peruano José Luis Mercado-. Luego, empezamos a reevaluar y volver a votar”. Solo 18 discos fueron votados por todos los del grupo, como Mi Tierra, de Gloria Estefan, El amor después del amor, de Fito Páez, A lo cubano, de Orishas, entre otros. Las votaciones las hicieron en encuestas de la aplicación WhatsApp y en el mismo excel.

“Empezamos a votar hasta hasta llegar a 500, ese fue el primer objetivo”, explica Cárcamo. “Después empezamos a ver qué nos faltaba, algún país, algún género, y ahí acordamos llegar a 600. Así que volvimos a revisar, cada uno propuso un par de discos y ahí tuvimos más votaciones para ver si aceptábamos esos cambios”.

En el caso de los discos chilenos, el listado considera a ineludibles como Las últimas composiciones de Violeta Parra (de hecho es el número 2), La voz de los 80′ de Los Prisioneros o Alturas de Macchu Picchu de Los Jaivas, pero se sumaron otros más recientes como Música, gramática, gimnasia de Dënver, Juventud Americana de Ases Falsos y hasta una mirada al pop con Myriam Hernández II. En total son 46 los nacionales. La selección local estuvo a cargo de Cristofer Rodriguez, quien antes ha trabajado en ejercicios similares como el libro 200 discos de rock chileno. “Chile debía proyectar discos que se hicieran cargo de tres criterios, su diversidad estética, su desarrollo musical histórico y su aporte musical al resto del continente. Esa lupa hizo que tuviéramos en cuenta aquellos hitos chilenos que no pueden faltar, como la cueca tradicional y chilenera, la cumbia chilena, la Nueva Canción Chilena y el nuevo pop, así como los ejercicios de música popular venidos del rock y la balada que fueron éxito de ventas y críticas”, dice a Culto.

Violeta Parra

Hubo que sortear otra dificultad: el tipo de lista que se iba a construir. Así surgieron dos posturas, la de quienes defendían una lista del tipo enciclopedia, no necesariamente jerarquizada, mientras que otros optaban por un ranking al estilo de lo que hacen medios como Rolling Stone. Esta última postura fue la que acabó por imponerse. “Al final, yo creo que un poquito de polémica y discusión también es lo que atrae mucho a este tipo de listas”, apunta José Luis Mercado. Pero sí acordaron una definición, la lista no sería de “la mejor música latinoamericana de todos los tiempos”. “No lo pusimos justamente porque nosotros también tenemos una suerte de crítica a ese tipos de títulos, que sabemos, obviamente, que son para atraer público, pero obviamente no es lista de todos los tiempos. No vas a encontrar música del siglo XIX ahí. Entonces, nosotros sí queremos ser más precisos”, añade el peruano.

Desde ahí entraron de lleno a acordar el Top 100. “Eso se hizo base a mucho consenso. Es decir, no necesariamente uno votó por todos, pero obviamente respetamos cierto nivel de representatividad de determinados artistas”, explica Mercado. Ahí entraron discos tan diversos como El dorado de Aterciopelados, Transa de Caetano Veloso, La Voz de Héctor Lavoe, y así varios más. Para el Top 10, cada uno hizo su propio listado, el que luego se votó y se sometió discusión, posición por posición. Lo más difícil fue acordar el primer lugar. “Para ese puesto todos teníamos un disco distinto -dice José Juan Zapata-. Después de mucho discutir en el WhatsApp, de proponer visiones de lo que queríamos mostrar con el número uno de la lista, llegamos a un consenso con Siembra de Willie Colón y Rubén Blades”.

Willie Colón y Rubén Blades

Publicado en 1978, aquel es un disco clásico de la salsa, e incluye cortes emblemáticos como Pedro Navaja y Buscando Guayaba. “Toma las dos patas de Latinoamérica: el baile y la canción social. Es decir, tiene letras que hablan de las cosas que pasan en el día a día, que que es súper fundamental en la música latinoamericana, pero además tenía el baile, que también es clave. Ese disco lo aglutinaba todo y aparte es musicalmente perfecto”, explica Jorge Cárcamo.

Entre el grupo se repartieron las reseñas de cada disco y luego fue José Juan Zapata quien diseñó y armó el sitio web del proyecto (www.600discoslatam.com), el que presenta cada disco e incluso suma un botón que sugiere al visitante un disco al azar. “Yo tenía experiencia diseñando sitios web, les presenté un diseño y les encantó”, dice.

El listado se comenzó a publicar en abril, en que se liberaron los discos del 600 al 500, para luego avanzar por centena cada dos semanas. Una vez publicada, generó una reacción y un esperado debate en las redes sociales. Incluso artistas como Andrés Calamaro, Gepe, y hasta Rubén Blades, han generado alguna reacción, sea desde comentarios o hasta un like. Los autores tienen en mente un paso evidente. “Nos gustaría muchísimo aplicarlo en libro, pero necesitamos primero sentarnos a ver esa opción y ver cómo podemos pasar a esa fase”, dicen.

El Top 10

10. Shakira - ¿Dónde están los ladrones?

9. Juan Gabriel - Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes

8. Celia Cruz - Son con Guaguancó

7. João Gilberto - Chega de saudade

6. Charly García - Clics Modernos

5. Chico Buarque - Construção

4. Silvio Rodríguez - Al final de este viaje

3. Café Tacvba - Re

2. Violeta Parra - Las últimas composiciones de Violeta Parra

1. Willie Colón y Rubén Blades - Siembra