Alfredo Alonso: “Este es un país que le gusta el chaqueteo y la funa cuando a alguien le va bien”

Alfredo Alonso (53) está en la mitad de la oficina que ocupa como director de entretenimiento de la compañía de conciertos Bizarro Live Entertainment, entre una decena de modelos de guitarras colgados en la pared, además de pedales de efectos, cables, conexiones y figuritas de músicos como Ozzy Osbourne y AC/DC: lo suyo se asemeja más a una sala de ensayo que al despacho de una de las productoras de música en vivo más importantes del país.

“Pero es donde me relajo cuando hay momentos intensos. Aquí toco y me desahogo”, argumenta el hombre también célebre por su militancia en el grupo Aleste. Es posible que, en los últimos meses, Alonso haya tenido que tomar una de sus tantas guitarras para ejercitar una tregua en mitad de la vorágine: al mando de su firma produjo dos de los eventos más mediáticos y expuestos del verano, el Festival de Olmué y, sobre todo, el Festival de Viña del Mar, ambos a cargo de Bizarro desde hace un par de años, además de los muchos conciertos que organiza en recintos como el Movistar Arena, reducto en el que ejerce como socio.

02/04/2025 - ALFREDO ALONSO - Mario Tellez / La Tercera

Ello la ha llevado a consagrarse como una de las figuras ineludibles de la cartelera de espectáculos en el país, en particular en lo relativo a su especialidad, la música hispanohablante, lo que le ha granjeado varios reconocimientos como ejecutivo destacado por parte de publicaciones regionales como Billboard en español o Pollstar.

Pero también ha enfrentado la otra cara: a diferencia de otros productores de conciertos que resguardan un mayor anonimato frente al escrutinio público, Alonso es un promotor mucho más conocido e identificable, por tanto su nombre aparece con recurrencia cuando la gente o los medios quieren apuntar su descontento hacia una situación en particular.

Por ejemplo, sucedió en 2022 con los shows de Daddy Yankee en el Estadio Nacional, acechados por graves desórdenes en las inmediaciones del coliseo. En redes sociales, Alonso se convirtió en tendencia y los dardos apuntaron hacia eventuales negligencias en su trabajo. Volvió a repetirse en febrero pasado, cuando el fracaso del comediante venezolano George Harris en la Quinta Vergara hizo que la culpa también se endosara al productor, por haber preferido un humorista extranjero en vez de representantes nacionales de consabido éxito, como Bombo Fica. Ahí incluso comenzó a circular la versión de que Alonso era “pinochetista”.

Vina del Mar, 24 de febrero 2025 Vista general del anfiteatro de la Quinta Vergara durante la segunda noche del Festival de Vina del Mar 2025 Sebastian Cisternas/Aton Chile

“No sé de dónde sale todo eso, yo jamás he dado una opinión política, no hay una sola prueba al respecto”, se defiende en esta entrevista con Culto.

En contraparte, el ejecutivo nacido en Uruguay cree que la marejada se debe al éxito que Bizarro ha tenido el último tiempo precisamente en experiencias como el Festival de Viña. “Chile es un país al que le gusta el chaqueteo”, califica.

Luego sigue: “Viña 2025 fue un festival con una sintonía altísima, fue el que más tickets ha vendido en los últimos 20 años, el que más ha recaudado en los últimos 20 años, y eso son cifras concretas. Quizás es uno de los festivales con mayor diferencia de rating entre el canal que lo emite versus los otros canales de la competencia, eso fue muy potente. Se consolida que Viña, junto con la Selección Chilena, son los eventos que mueven a la familia chilena, que hacen que todo se pare. En un mundo como hoy mantener una sintonía sobre 30, 40 o 35 puntos, es una responsabilidad”.

Alonso alza con cierto orgullo su celular para mostrar el rating conseguido por el humorista Pedro Ruminot en la noche final de Viña 2025: “Primera vez que yo veo el Festival en 37 puntos y los otros tres canales en cero punto, 0. 0, 0.2 y 0.6. Vamos a las plataformas sociales, Disney Plus marcó mucho, nos contó que fue un éxito rotundo también”.

Foto: Aton.

“¿Qué conlleva todo esto? La responsabilidad de que siga siendo así. Un festival tiene que ser para toda la familia. Es el único festival donde tú puedes ver un día a Bad Bunny, otro día a Bocelli y otro día a The Cult, no existe ningún otro en el mundo que sea tan ecléctico. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos que tratar de darle gusto a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Cuando traes a alguien que es muy antiguo, dicen: ‘¡ah, ha venido 100 veces!’. Cuando traes a alguien que es muy nuevo, ‘¡ah, pero a ese no lo conoce nadie!’ Y está bien, es parte de la esencia del Festival que la gente hable de él”.

El músico también da otro ejemplo para aludir a su huella reciente en el certamen de la Ciudad Jardín: “Nosotros nos dimos el gusto de traer a Bad Bunny en 2019, cuando todavía se podía traer a Bad Bunny al Festival de Viña, y nunca me voy a olvidar un titular, de una persona que dijo: ‘¿quién es Bad Bunny? Lo más seguro es que el día siguiente que toquen el Festival de Viña, nadie se acordará de él’. Lo tengo guardado y tengo el nombre de la persona que lo dijo y lo tengo en mi celular escrito. Y después de eso, Bad Bunny pasó a ser el artista más escuchado del planeta”.

-¿El público valora lo que usted está contando? ¿O es más bien crítico con Viña?

Que marque la sintonía que marca, 40 puntos, mientras los otros canales tienen cero, demuestra que la gente lo valora. Que pase todo lo que pasa, quiere decir que la gente lo valora. Lo que pasa es que también genera un cierto recelo y un cierto odio, porque los que quedan abajo, los que no están, los que no pudieron participar, los que sienten que debieran estar ahí pero no están, obviamente se quejan y critican. Pero la gran masa lo valora, porque si no, no lo vería, no compraría todos los tickets, no estaría ahí, no vería cada uno de los detalles.

“Algo puede ser brutalmente exitoso, pero si mil personas en una red social dicen que es malo, la gente dice ‘ah, ojo, es malo, porque mil personas en la red social dijeron que es malo’. A eso me refería también, en la red social hay mucha gente que critica el Festival, que se queda sólo con instancias como las de George Harris”.

-¿Les dolió que posteriormente George Harris saliera criticando el Festival, diciendo que ya no lo ve nadie, que no es un lugar para artistas internacionales?

Uno siempre tiene que entender desde dónde viene lo que viene. O sea, él estaba herido, golpeado, conmocionado. Pero él fue el primer artista en decir: ‘yo quiero estar en Viña’. Obviamente viene y pasó lo que pasó. Y como todo ser humano que tiene un corazoncito, tiene que haber quedado dolido, herido. Y habló desde la herida y no desde la razón. Y se entiende.

-Ustedes lo trajeron al Movistar Arena el año pasado. ¿Volverían a trabajar con él?

Él va a seguir viniendo y va a seguir vendiendo tickets. Y la próxima vez que venga va a vender el doble que esta. No tiene por qué venir con nosotros. Pero venga con quien venga, va a venir y va a vender el doble. Porque así es esto.

FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

-Al principio dijo que este Viña había sido el que más ha recaudado y el que más ha vendido entradas en 20 años. ¿Qué cifras puede mostrar al respecto?

Se vendieron el 98% de los tickets que se pusieron a la venta; o sea, eso no había pasado nunca. Vendidos, no regalados. Vendidos. Y bueno, eso también genera odio y gente enojada.

-¿Fue una buena medida no regalar tickets este año?

Es que esto es un evento que se tiene que financiar. Lo que nosotros no podemos permitir es que pase lo de 2008 o 2009, cuando los canales no querían participar porque era un pésimo negocio, porque se perdía plata.

“El Festival también fue inventado para que la ciudad de Viña del Mar tuviera un par de semanas más de turismo. Están llenos los hoteles, los restaurantes, las calles, los comercios. Ese es un ingreso que jamás la gente podrá dimensionar. Y ahí también vienen los mitos y leyendas. Cuando dicen ‘ah, es que ustedes se gastan la plata de la municipalidad’. No, la concesión le paga a la municipalidad un monto por hacer el Festival de Viña. Además de los beneficios que conlleva para la ciudad y la publicidad que se le hace a la ciudad”.

“No es que la municipalidad nos pague a nosotros. Entonces, cuando te dicen: ‘no, es que ustedes roban’. ¿Qué nos vamos a robar si nosotros somos los que ponemos la plata? Nosotros somos los que pagamos al municipio una concesión, o sea, un monto, más otras cosas, más pantalla para la ciudad, más todo”.

-¿Y este año el Festival ganó plata?

El Festival ha perdido plata históricamente muchos años. Y no es el Festival el que pierde plata, eso también es otro mito. No es que la ciudad de Viña del Mar pierda plata. Los que han perdido plata han sido los concesionarios. Sea Canal 13, TVN, Chilevisión, todos los canales que concesionaban el Festival fueron los que perdieron esa plata, no el municipio. Y este año, bueno, estamos cerrando los números. Pero esperamos que sean números azules y esperamos estar bien, contentos. No tengo las cifras acá y sería poco serio decirte si se ganó o se perdió. Yo creo que debiera andar bien, pero hay que esperar a que se hagan todos los cierres, que se bajen todas las cosas. Ojo, si llega a ser un festival en números azules, ya sería uno de los festivales más exitosos en el último tiempo. Hace muchos años que no hay un Festival con números azules.

“El Festival tiene 15 mil personas que van por noche, y de esas, 7 mil van a galería. La galería cuesta 35 lucas. O sea, no es un precio caro para lo que se entrega. Entonces, la idea no es subir el precio de los boletos. Se han ido buscando otras vías de financiamiento, como por ejemplo se han logrado cerrar algunos deals con televisoras internacionales que quieren transmitir el Festival y por eso pagar. La señal del Festival hoy día vale plata, mucha gente la quiere comprar, muchos países la transmiten, muchas plataformas la quieren mostrar, y eso se ha empezado a comercializar para tratar de mejorar los números, para no tener que cargarle al ticket la responsabilidad de que el Festival se financie”.

-¿Cómo fue la relación con Mega, que es un partner nuevo para ustedes?

Fue una muy buena relación, aunque Mega ya ha hecho el Festival. Fue una buena relación, una muy buena dinámica de trabajo, se respetó el know-how de cada una de las partes, el know-how televisivo de una casa televisiva como Mega, el know-how de producción y técnica de una productora, y cuando se trabaja así con respeto y con buena onda en general, las cosas salen bien.

-Surgieron versiones de que existía una relación tensa entre Bizarro y Mega, e incluso existieron publicaciones de que se podía revisar la alianza entre ambos para las versiones que quedan. ¿Qué tan así fue?

Eso nunca pasó. De hecho, nosotros el día que salió eso, subimos un posteo todos. Subimos una foto y decía ‘aquí estamos todos felices comiéndonos un Club sándwich’.

02/04/2025 - ALFREDO ALONSO - Mario Tellez / La Tercera

-Y también sacaron un comunicado desmintiendo la información.

Ese mismo día que pasó recibí la llamada de Carlos Heller (presidente del directorio de Megamedia) O sea, un mensaje de Carlos Heller diciendo ‘oye, tenemos que hacer esto, saquemos comunicado’. Porque no pasó nada. Hay mucha gente queriendo meter leña al fuego. Y acá no hay fuego. Acá hay dos socios que nos juntamos, hicimos un festival del cual estamos muy contentos, muy orgullosos. Y nos quedan tres festivales con los cuales pretendemos hacerlo cada vez mejor. Pero ¿de dónde parten esos rumores también? ¿Dónde se perdió un poco esa ética de decir cuál es la fuente? ¿De dónde nace esto? ¿Quién dijo que estaban peleados? ¿Quién dijo que estaban enojados? ¿De dónde parte toda esta cuestión? Nadie sabe. Alguien lo dice por ahí en una columna de un diario o en un programa de televisión o en un sitio web o en un podcast. Y todo el mundo se tira encima de eso y lo transforma en una verdad.

-Ahora, ¿hubo diferencias con Mega? Es imaginable que en toda sociedad existan cosas que mejorar.

Pero obvio. Si uno no tuviera la capacidad de generar críticas constructivas, estaría absolutamente pegado en el tiempo. Las instancias de las críticas constructivas están. No solamente con Mega. Pero, obviamente, hay muchas cosas que mejorar. ¡Todo! Me encantaría que todo fuera un poco mejor. Que lo artístico fuera un poco mejor. Que lo técnico fuera un poco mejor. Que la transmisión fuera un poco mejor. Que los programas fueran un poco mejor. Todo un poco mejor.

-Cuando se critica Viña o a los shows en Chile, se ha personalizado mucho en usted la crítica. ¿Le duele?

No, no me duele. Uno entiende de dónde viene. Pero, ¿de dónde viene? Yo, por mi origen de haber sido músico, haber hecho telenovelas, haber hecho televisión, soy una persona medianamente conocida. Quizás si fuera un productor del Festival que no fuera conocido sería menos fácil apuntar con el dedo. Por otro lado, entiendo que hay muchas frustraciones, como te digo, del que quería ir y no fue, del que quería ver y no pudo ver, del que quería estar y no pudo estar. Y obviamente toda esa gente que se frustra te critica.

02/04/2025 - ALFREDO ALONSO - Mario Tellez / La Tercera

“Lo que no se entiende es cuando parten algunas cosas desde una mentira. Y tú dices, ¿de dónde salió esta mentira? Y vas a la fuente y la fuente tampoco lo sabe y se pierde todo. Entonces te dicen: ‘este gallo robó’. ¿Qué robé? ¿Y de dónde sale que robé algo? ¿Quién dijo que robé algo? Nadie, pero es que lo dice la gente. Pero ¿por qué lo dice la gente? Y yo creo que los medios, no todos obviamente, han ido perdiendo una cierta ética. Antes los medios necesitaban una fuente fidedigna para hacer una acusación. Hoy día, con todo este tema de las funas y todo eso, ya no se necesita una fuente fidedigna para hacer una acusación. Ya cualquier funa se transforma en una fuente. Y cuando tú haces que cualquier funa o cualquier cosa, cualquier persona se transforma automáticamente en una fuente fidedigna, se pierde la capacidad de investigar, de analizar, de revisar. Entonces, como dice un dicho muy cierto, no hay almohada más blanda que la conciencia tranquila”.

“Uno tiene que seguir avanzando haciendo las cosas que tiene que hacer, con la gente que la tiene que hacer y no dar crédito a esto. Cuando aparezca una acusación o una cosa así que tenga un fundamento, que tenga una base, obviamente, hay que poner la atención y ver de dónde viene y qué pasó y por qué pasó. Pero, por mientras, sentarse a ver lo que cada persona quiere decir en una red social es un desgaste que no permite que uno pueda seguir trabajando”.

“Entonces, hay que tener un poquito más de cuidado. Y si quieres investigar algo, investígalo de verdad, y si quieres entrar en algo, entra de verdad, y no hay problema en eso, eso es lo que hay que hacer. Pero no basarse en cualquier persona para tratar de generar ruido, eso es lo que molesta un poco”.

-En su caso, hay publicaciones que circularon en los días de Viña 2025 que hablaban de lavado de activos, de corrupción, de malos tratos.

Sí, ha salido lavado de activos, ha salido de narcotráfico, ha salido de que soy pinochetista, ha salido un millón de cosas. Ninguna, nadie ha logrado decirme de dónde salió, quién fue la primera persona que lo dijo o de dónde nace esa cuestión. Pero, sabemos perfectamente bien que este es un país que le gusta el chaqueteo, le gusta la funa, le gusta tratar de disparar torpedos cuando alguien está navegando. Nosotros vamos a ir navegando igual. Cuando a alguien le va bien, pasa eso.

02/04/2025 - ALFREDO ALONSO - Mario Tellez / La Tercera

“Nos pasó hace poco, todo el mundo decía: ‘si yo pudiera hacer el Festival, lo haría muy distinto’. Se abrió una licitación y no se presentó nadie, nos presentamos sólo nosotros y Mega. Entonces, todo eso que decían ‘si yo lo hiciera, si me dieran la oportunidad de hacerlo, si yo pudiera’, no pasó nada. No se presentó nadie”.

-¿Qué le parece cuando se critica que Bizarro tiene un monopolio con el Festival de Viña, sin dejar espacio a otras productoras, y que los mismos artistas con los que trabaja durante el año son los que trae al certamen?

Te voy a poner un ejemplo súper simple: Lotus hace Lollapalooza y no le compra artistas a ninguna otra productora. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos tienen que tratar de ordenar y ver cómo se maneja el negocio. O sea, cuando nosotros hemos requerido a un artista que trabaja con otro productor, se lo hemos comprado, pero al final el presupuesto es acotado y no podemos pagarlo en todas las comisiones que significa comprar artistas de otros productores. Lo que pasa es que antes no había una productora que fuera socia del proyecto Viña, era un canal de televisión, y como el canal no tenía contacto con artistas, tenía que llamar a distintos productores para contratar artistas, el mecanismo era distinto. Y una de las razones por las que para los canales no podía ser rentable el Festival era por eso, tenían que estar comprando en muchas partes y pagando en muchas partes.

-¿Están viendo artistas para Viña 2026?

Desde que el sábado se terminó Viña, el domingo ya empezamos a ver artistas para 2026

-¿Existe alguna posibilidad que la formación original de La Ley se reúna para 2026? Usted eventualmente sería el promotor de aquel hito.

Son ellos los que tienen que decidir hacerlo. Lo logramos hacer en el festival Bésame Mucho en Los Ángeles y después en Austin y fue un exitazo rotundo, se juntaron arriba del escenario y la química fluyó. Pero los únicos que pueden decir si eso puede pasar o no, son ellos, y yo espero que algún día sea así, porque es una banda tremendamente importante y a mí que me toca viajar mucho, es una banda que llena en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en México, en Argentina. No hay bandas tan importantes a nivel global como lo que logró La Ley; o sea, hay tremendas bandas como Los Bunkers o Los Tres, pero no sé si han tenido la penetración en todos los mercados de Latinoamérica que si tuvo La Ley. Sería maravilloso verlos de vuelta, pero depende de ellos.