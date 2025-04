Los Soprano: la última carta de amor a un coloso de la TV

Se ha dicho de todo sobre Los Soprano. Que revolucionó la televisión con su aproximación a la violencia y el espesor de sus personajes, que presentó y consolidó al antihéroe definitivo, que modificó para siempre el ADN de las historias de mafiosos, que la interpretación de James Gandolfini es una de las mejores actuaciones que se haya visto en una serie, que posee uno de los finales más analizados y discutidos de todos los tiempos.

El escritor y guionista Martín Sepúlveda suscribe todas esas ideas. Pero es enfático en subrayar que el grado de influencia de la creación de David Chase trasciende el ámbito de la TV, desplegándose en el cotidiano de todos los que han caído rendidos ante sus encantos.

“Ver Los Soprano no es solo eso, no es pasar rato frente a la tele, es entrar en una subcultura que ya no sale de ti nunca más”, anota en Los Soprano. Guía de campo, donde compara su efecto con el de Los Simpson, otro coloso de la pantalla chica. “Uno no puede evitar citarlos una y otra vez, volverlos memes, usarlos como comparativa para todo tipo de conversación. Sopranizarse no es algo que tenga vuelta atrás”.

“Sopranizado” desde que era adolescente, ahora presenta un libro en que le rinde tributo a la serie protagonizada por James Gandolfini. Editado por Santiago-Ander Editorial y disponible en librerías a partir de mediados de este mes, se compone de poco más de 100 páginas en que revisa a los personajes y los lugares que la convirtieron en un imprescindible de la cultura pop. No es una investigación periodística ni un trabajo académico, afirma, sino que una carta de amor a una obra monumental. Es una suerte de libro de bolsillo, engalanado con las ilustraciones de Fa Casol, responsable de la portada (que evoca a Satriale’s) y de diferentes imágenes desperdigadas a lo largo de su extensión.

El escritor nacional tenía unos seis años cuando HBO comenzó su emisión. Al principio Tony Soprano, la doctora Melfi y compañía eran apenas ruido de fondo en su casa, porque era una serie que su padre veía regularmente. “Lo molestábamos con que quería ser como Tony Soprano, en esos momentos empecé a querer verla. Cuando llegó la última temporada ya había visto mucho de la serie y quedé al día”, indica a Culto.

Sepúlveda, también autor de Los perros perdidos (2023), calcula que ya la ha visto por su cuenta unas siete veces. Decidió volver a estudiar algunos episodios y momentos específicos para escribir el que se transformaría en su segundo libro enfocado en una serie. El primero, publicado en 2024 a través de la misma editorial, es una aproximación a Twin Peaks. Tal como sugiere el título (Twin Peaks. Guía de campo), es un proyecto que tenía un fin similar: un repaso a los elementos que compusieron el fascinante universo imaginado por David Lynch y Mark Frost.

“Cuando escribí la guía de Twin Peaks, estaba buscando dilucidar todo el enredo y locura de la serie a través de sus personajes, entonces me parecía importante que todo se uniera y que estuviera bien explicado”, dice en relación a su trabajo publicado en 2024.

“Cuando empecé la de Los Soprano, estaba pensando de esa misma manera, y me di cuenta después de un rato que estaba yendo por el camino equivocado. Esta guía no tenía que ser para los que se pierden en el recorrido, tenía que ser un bello recuerdo de un camino que uno ya conoce y al cual le tiene cariño”.

Su nuevo libro abre con una pequeña introducción y luego da paso a la revisión de los diferentes elementos de la ficción, comenzando por Tony Soprano y terminando en gabagool, la palabra favorita del protagonista. Al patriarca lo define como “la roca que se agrieta” y como “dos caras de una moneda oxidada de la que dependen demasiadas vidas”. Así como la serie se sostiene sobre sus hombros, sobre su densidad dramática y sus fisuras, su guía también se sustentaba en las líneas que escogería para definirlo.

“Tony fue el primer personaje que tenía que escribir, y me demoré días en poder encontrar el tono del texto, porque eso iba a modelar el tono de todo el libro. Dándole muchas vueltas, revisando mis escenas favoritas y pensando en quién es Tony Soprano en mi vida, me encontré con que lo que más veía en él era su fragilidad. En la guía me refiero a él como ‘las dos caras de una moneda oxidada’, porque hasta en sus momentos más crudos, sus dolores, su cansancio y su tristeza son lo que más se ha quedado conmigo”, expone.

Foto: Fa Casol

En cambio, la elección de la portada fue un proceso más sencillo. Al igual que en Twin Peaks. Guía de campo, nuevamente trabajó junto a Fa Casol (su esposa), quien le volvió a proponer guardar a los personajes para el interior y mostrar en el exterior un lugar emblemático de la historia, en este caso Satriale’s, el principal punto de encuentro de los protagonistas. “Cuando pienso en Los Soprano, la gran imagen que hay en mi mente es la pandilla sentada afuera de Satriale’s asoleándose y tomando café”, cuenta.

Si se trata de recuerdos, el libro sirve como una compilación de grandes frases. Más que realizar una selección de sus favoritas, se limitó a elegir una por cada personaje ilustrado. “Hay una que encuentro hermosa y es la que elegí para la Dra. Melfi: ‘En tu familia, incluso la maternidad es debatible’. Siento que con una sola línea logra poner en perspectiva la gran paradoja que vive Tony en torno a sus lealtades y carencias. Aunque si tuviera que poner una frase en una polera sería: ‘El cunnilingus y la psiquiatría nos llevaron a esto’”.

Esa seguidilla de decisiones constituyen un libro profundamente personal y libre. Un trabajo muy distinto al que, por ejemplo, Matt Zoller Seitz y Alan Sepinwall facturaron en 2019 con The Sopranos sessions, que contenía reseñas y entrevistas a sus principales artífices.

Sepúlveda cree que profundizar en la gestación y trastienda de la serie es una labor que le corresponde a periodistas o investigadores. “Yo solo soy un escritor fascinado por estos personajes y quise hacer estos libros para mostrarlos de la manera en la que yo he podido sentirlos durante todos estos años. Estas guías de campo buscan más una aproximación emocional que informativa, o al menos así las veo yo”, plantea.

Se busca sucesor

Todos los personajes y lugares citados en Los Soprano. Guía de campo aparecen en los 86 episodios de la ficción. Hay una sola excepción: Dickie Moltisanti (interpretado por Alessandro Nivola). Mencionado varias veces en la serie debido a que es el fallecido padre de Christopher Moltisanti (Michael Imperioli), el público recién lo conoció en propiedad 14 años después del final de la producción, cuando se estrenó la película The many saints of Newark (2021), la primera precuela del mundo creado por David Chase.

“Solo existe por nombre y por leyenda, pero es recordado y querido por todos”, apunta Sepúlveda en el libro. Eso sí, excluye cualquier juicio de valor en torno a la cinta ambientada en Nueva Jersey en los 70, un largometraje escrito por Chase y dirigido por Alan Taylor que en general dejó con gusto a poco a los fanáticos.

“La verdad es que me pareció un esfuerzo bastante innecesario, y que no supo ser congruente con la serie”, señala ahora. Si bien rescata que el filme otorgó la oportunidad de conocer a Dickie, piensa que “es de esos ejercicios que le hacen más sentido al creador que al espectador. Encuentro que está bien si quisieron hacerla, pero prefiero que siga pasando desapercibida, porque no alcanza a dañar lo que ya existía de antes”.

Y lo que había antes es un trabajo magistral de escritura, actuación y ejecución. Una obra que, desde la óptica del escritor, no tiene parangón en la industria televisiva. En efecto, Sepúlveda es parte de quienes creen que Los Soprano es la más brillante de todas las joyas que definieron la identidad de HBO entre fines de los 90 y comienzos de los 2000, una era que ensanchó las fronteras del medio.

“Si bien The wire y Six feet under retratan genialmente las dinámicas criminales y familiares, respectivamente, Los Soprano amalgama ambas de forma que se vuelven inseparables, creando así una visión única que se sostiene maravillosamente con el paso del tiempo. Quizás otros grandes hitos televisivos como Breaking bad o Boardwalk Empire se han acercado (tributando mucho), pero no siento que haya todavía un sucesor de lo que fue Los Soprano, y tampoco se necesita, porque siguen ahí, como si no hubiesen pasado 25 años desde que esos patos volaron de la piscina de Tony Soprano”.

Una de esas referencias es particularmente pertinente: Sepúlveda y Santiago-Ander Editorial preparan una guía sobre Breaking bad, quizás la serie de los 2000 y 2010 que ha estado más cerca de asomarse al olimpo al que pertenece Los Soprano. Según adelanta, llegará a las librerías entre fines de 2025 e inicios de 2026. Por lo pronto, el evento de lanzamiento de Los Soprano. Guía de campo se realizará el viernes 25 de abril en el Nodo Tajamar del Instituto Internacional de Filosofía y Estudios Sociales (Miguel Claro 070, oficina 33, Providencia).