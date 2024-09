Zoom a los 25 años de Los Soprano: “Quise asegurarme de que la voz de James Gandolfini estuviera presente”

El entrevistado cuenta que creció en el seno de una familia de inmigrantes italianos que evitaban hablar en inglés durante las cenas de sábado por la noche. Se recuerda a sí mismo como un chico miedoso y nervioso que durante su crianza en Nueva Jersey nunca sintió la aprobación de sus padres, dos personas que poseían una ferretería a la que nunca le fue demasiado bien y que parecían infelices con sus vidas.

“Ella tenía tantas cosas negativas que decir sobre mí. Mi padre también”, indica. Con la misma soltura, después confiesa que se enamoró del cine mientras estaba en la universidad y que la primera vez que pensó en serio en dedicarse a hacer películas fue durante una noche de octubre de 1965 en que había consumido ácido y estaba a orillas del río Hudson.

El diálogo se interrumpe. El entrevistado parece molesto: no imaginaba que recibiría tantas preguntas sobre su vida personal y parece irritado consigo mismo por haberlas contestado y por haberse explayado en extenso sobre su biografía. Antes de amenazar con pararse e irse, parafrasea una línea de Tony Soprano, su creación más preciada: “Recordar el pasado es la forma más baja de una conversación”. Las mismas palabras que el mafioso pronuncia durante una comida con Paulie y Beansie en un capítulo de la sexta y última temporada de Los Soprano.

Ese instante constituye uno de los momentos más vertiginosos de Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano, el absorbente documental de dos partes que se adentra en la gestación de la serie que revolucionó la televisión estadounidense hace 25 años. Su director, Alex Gibney, concluyó que ejecutar esa misión era imposible sin proponerse escudriñar en la historia de vida de su cerebro, David Chase.

“Sabía que no quería hacer una especie de película promocional sobre Los Soprano. Algo como: recuerda este episodio, recuerda este otro, realicemos una entrevista con este actor sobre lo genial que fue. No quería hacer eso. Estaba mucho más interesado en el proceso creativo. En ese sentido, sabía que quería centrarme en David, pero no sabía exactamente a dónde me llevaría eso”, detalla a Culto a través de Zoom.

Gibney, quien antes ha perfilado a figuras tan connotadas como Steve Jobs, Frank Sinatra y Paul Simon, decidió construir un espacio especialmente para la ocasión: un set que se asemeja a la consulta de la doctora Melfi (Lorraine Bracco), la psiquiatra a la que el personaje interpretado por James Gandolfini acude después de sufrir un ataque de pánico en el primer capítulo. Chase mira con atención sus detalles en el momento en que amenaza con retirarse y parece encontrarla tan parecida a la original que se convence de que es mejor permanecer en su asiento.

“Yo observaba a mi productor, que había reunido todos los recursos para reconstruir el set, y de repente nuestro personaje principal estaba a punto de irse y no regresar”, indica sobre ese instante en que el proyecto corrió peligro. “Esa entrevista de dos días fue lo que dio fundamento a todo. Fue a partir de ahí que todo surgió”.

El documental muestra un viaje en auto en que Gibney y Chase recorren lugares de Nueva Jersey que son esenciales para él y para Los Soprano, que en este caso son una unidad inseparable. En una breve toma aparece el cine al que el guionista acudía de joven, Allwood Cinemas. Son esos detalles los que acentúan el foco de la cinta que se estrena el próximo sábado 7 en HBO (a las 21 horas) y en la plataforma Max.

“Todo el mundo me decía que debía escribir algo sobre mi madre. Ella era inusual y graciosa”, relata el creador en la primera parte del filme, donde se retrata a su singular familia, sus primeros pasos en Hollywood y la concepción de Los Soprano como resultado del miedo que sentía hacia su progenitora, Norma Bucco, una “mujer aterrorizada y enfadada con todo el mundo”, según sus palabras.

Chase, cinéfilo hasta la médula desde que descubrió a Godard, Fellini y Bergman, no tuvo suerte en sus intentos de iniciar una carrera como director de películas (aunque dirigió un largometraje en 1972) y se convirtió en un experimentado guionista de televisión porque en ese medio encontró una forma de sustento económico.

Quizás por eso pensó en Los Soprano como una película y no como una serie. Su sueño era contar con Robert De Niro y Anne Brancroft en los roles principales. Sin embargo, la idea nunca alcanzó impulso. Luego optó por transformar el proyecto en una ficción televisiva y lo ofreció a las grandes cadenas de Estados Unidos, pero nadie se convenció en ordenar el piloto.

La historia de un mafioso que asiste al psiquiatra despertó interés en los ejecutivos de HBO, un canal que en los 90 basaba su programación en películas y boxeo y no lidiaba con la presión de competir con los gigantes de la industria. Oz y Sex and the city, ambas estrenadas en 1997, eran la primera señal de que estaban confiando en creadores para hacer series que se salieran del molde, por lo que Chase tocó su puerta en el momento correcto.

Los Soprano se transformó en un éxito desde el lanzamiento de su primer ciclo, en enero de 1999. Motivó elogios la manera en que desplazaba los límites de lo que era posible para una serie de televisión, con una propuesta audiovisual sin temor al riesgo y un personaje protagónico contradictorio y ambiguo moralmente. Tony Soprano fue el primero de los grandes antihéroes que el medio produjo en los años posteriores.

Las enormes dimensiones de su protagonista y el balance de introspección, violencia y poder respondían a las inquietudes de David Chase, a quien Gibney describe como “alguien que está dispuesto a aceptar la contradicción y un tipo muy poderoso que puede ser muy intimidante”. “Pero para mí también fue interesante descubrir que gran parte de su psique emocional, y obviamente gran parte de su vida terapéutica, consistió en tratar de reconocer el miedo que le tenía de su madre. Eso lo volvió muy humano”.

El documental reúne a miembros del elenco: Lorraine Bracco, Edie Falco, Steven Van Zandt, Michael Imperioli y Drea de Matteo son entrevistados, y a través de archivo aparecen los fallecidos James Gandolfini, Tony Sirico y Nancy Marchand.

Lejos de quedarse sólo con las estrellas, también presenta a algunos de sus más estrechos colaboradores en la escritura de las seis temporadas: Robin Green, Terence Winter y Frank Renzulli, todos guionistas y productores de la serie. Gibney cuenta que los contactó después de su reveladora conversación de dos días con Chase y de confirmar que el filme tendría como ángulo el proceso creativo de la ficción.

El realizador cree que Los Soprano ha perdurado en el tiempo, porque “los propios guionistas se permitieron llegar a lugares muy profundos en términos de sus propias vidas. Evocaron emociones que pudieron salir de maneras muy verdaderas a través de los personajes. Creo que esa es una de las cosas que la gente apreció tanto de la serie, tanto en ese entonces como hoy”.

Las sombras

Chris Albrecht, expresidente y director ejecutivo de HBO, desempolva una historia amarga. Una vez juntó en su departamento a David Chase, la hermana de James Gandolfini y otros miembros de la serie , con el objetivo de intentar convencer al actor para que aceptara entrar a un centro de rehabilitación por su adicción al alcohol y las drogas. Ensayaron la instancia el día anterior, pero Gandolfini apenas los vio reunidos estalló y abandonó el lugar, no sin antes decirle al ejecutivo que lo despidiera.

Es una de las anécdotas que ilustran el lado menos alegre de la estadía del intérprete en Los Soprano. Una arista que, si bien no era prioritaria, Alex Gibney sintió que era imposible ignorar. “Evolucionó orgánicamente. Cuando empecé no estaba seguro de cuánto iba a profundizar en ella”, explica.

“Él era una figura tan imponente, había quedado tan asociado con la serie, se había vuelto increíblemente famoso. Y también claramente era una especie de musa para David. Y hay elementos de Tony en David y de David en Tony, y de Jim en David y Tony, por lo que a medida que avanzaba el proceso sentí que tenía que adentrarme cada vez más en ese territorio. No dediqué tanto tiempo a algunas de las cosas sobre el abuso de sustancias que se han escrito en otros libros, excepto para señalar que tenía problemas. Tenía un problema con la bebida, hasta cierto punto tenía un problema con las drogas. Y eso, más la presión a la que estaba sometido, creo que provocó que algunas veces se extraviara y en ocasiones se comportara de forma errática. Eso debía decirse. Al mismo tiempo, también era generoso con la gente, era amable”.

Los demonios del propio Chase también son parte del largometraje. Una guionista y amiga revive el momento en que la despidió de la producción. Steven Van Zandt lo describe como “inflexible”, aunque empatiza con él. El propio showrunner admite que su experiencia se volvió cada más sombría conforme pasaron los años y que en algún punto cree que se fusionó con Tony Soprano.

Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano incluye imágenes inéditas sobre la etapa de casting y las grabaciones, además de material que pertenece al archivo personal del realizador.

Gibney extrajo nuevas ideas a partir de la revisión del registro de la ceremonia que se desarrolló en la Catedral de San Juan el Divino (Nueva York) tras la muerte de Gandolfini, en junio de 2013. Durante su panegírico Chase le dedica sentidas palabras al actor y expresa que “estábamos tú y yo y este tercer tipo”. El guiño a Tony Soprano como una tercera parte de su vínculo le pareció “muy conmovedor, pero fue inesperado. No era algo que supiera al principio”.

“Lamentablemente no pude hablar con Jim, pero mis conversaciones con David me hicieron querer realmente profundizar en algunas de las entrevistas que Jim había hecho y asegurarme de que su voz estuviera presente”.

Gibey sugiere que, de haber tenido la posibilidad de mantener una conversación con Gandolfini, “le habría hecho algunas de las preguntas que respondió sobre la dificultad del trabajo. Pero creo que también le preguntaría sobre su relación con David y hasta qué punto al encarnar a Tony estaba interpretando ciertas partes de David y el personaje estaba liberando partes de su propio carácter”.

Según su análisis, esa compleja relación fue determinante en que la serie se convirtiera en un fenómeno tan venerado. “Hay algo en Jim y Tony, y en las contradicciones de sus personajes, que generó que Los Soprano tuviera éxito. Porque no se puede decir que Jim o Tony fueran una sola cosa, eran muchas cosas. Y estaban luchando entre sí. Eso es lo que hizo que la serie fuera tan interesante”.

Gibney, una mente que frente a cada nuevo documental se enfrenta a su propia oleada de interrogantes y dilemas, identifica qué fue lo que más le conmovió de indagar en el proceso creativo de Chase.

“Cómo tomó algo personal y se mantuvo firme e insistió en su visión personal, incluso cuando la serie se volvió muy grande y enormemente exitosa… Eso fue algo inspirador para mí. Alguien estaba obsesionado por su relación con su peculiar madre y se las arregló para superarlo haciendo una de las mejores series de todos los tiempos. Eso me parece fascinante”.