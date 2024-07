Mánager de Beto Cuevas desmiente a ex miembros de La Ley por reunión del grupo: “Es un comentario de gente trasnochada”

Beto Cuevas y su manager y ex mujer, Estela Mora, se encontraban pintando la terraza de su casa en Sherman Oaks, en California, cuando el teléfono empezó a sonar insistentemente tras la entrevista que Pedro Frugone diera a Culto el pasado domingo.

En ella, el ex guitarrista de La Ley aseguró que existiría una avanzada posibilidad que La Ley, con su formación original, regrese.

“Eso no va a suceder”, afirma Mora en conversación también con Culto. “Eso es un comentario de gente trasnochada”.

La ex modelo, que siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua tanto en su vida personal, como en su faceta de estrella de reality en la serie televisiva Rica, Famosa, Latina, tras ser consultada sobre la opinión del cantante, declara: “Beto no va a hablar. El no se va a ensuciar con esto. El no tiene nada que desmentir. Para eso tiene representante”, puntualiza la argentina, quien ha manejado a La Ley desde que se radicaron en Estados Unidos y que en la actualidad direcciona la carrera de solista de su ex marido desde que abandonó su banda madre.

Por su parte, el productor Alfredo Alonso, quien representó al baterista Mauricio Clavería y al guitarrista Pedro Frugone en su actuación como La Ley en el Festival Bésame Mucho en California a finales del año pasado y también a comienzos de este 2024 en Texas, tras ser mencionado como el supuesto gestor de una nueva gira del conjunto que incluso los podría llevar al Festival de Viña del Mar, señala:”Tengo un nombre en la industria que lo he construido a base de trabajo serio y no de polémicas. Solo me gustaría aclarar que a mí nadie de ningún medio me ha contactado por este tema ni siquiera para consultar mi opinión”, explica el productor .

“Me tocó trabajar con los muchachos para los conciertos de Los Ángeles y Austin. Los respeto mucho personal y artísticamente. Nada más”.

Precisamente para estos dos shows de reunificación de diciembre, el vocalista de La Ley, Beto Cuevas, afirmó a Culto que se trataba sólo de “una tregua” puntual, y que para una reunión más permanente, deberían tener material nuevo, el mismo que no han estado trabajando por el momento.

La idea era ver como andaban los ánimos en esos shows, a ver si existía la energía que necesita una banda para hacer una gira , pero “lamentablemente no la hubo”, según cuenta Estela Mora.

Como dueño de la marca de La Ley, Cuevas podría utilizarla sin la necesidad de convocar a sus antiguos miembros de grupo. Sin embargo, el ex líder del conjunto no lo ha hecho, en pos de desarrollar su carrera solista y últimamente su faceta como artista visual.

Mientras tanto en Chile, el tecladista Rodrigo “Coti” Aboitiz y el bajista Luciano Rojas -que formaron parte histórica del grupo y que consultados por este medio manifestaron su entusiasmo por una eventual reunión- se encuentran trabajando en las remezclas de reedición de los dos primeros álbumes del conjunto, proyecto en el que Germán Bobe, hermano del fallecido Andrés Bobe, está actualmente abocado.

“Claro que nos gustaría contar con Beto Cuevas para el lanzamiento de estos discos. Lo hemos conversado, pero no hay nada confirmado”, dice Bobe. Más avanzadas estarían las conversaciones con la primera vocalista del conjunto, Shía Arbulú, quien junto a Aboitiz y Rojas como invitado en las guitarras -en vez del bajo-, realizarían un tributo al desaparecido músico en el lanzamiento en vivo del disco debut homónimo del ese entonces trío, pronosticado para finales de este año.

“Frugone no tiene nada que ver en esto. No tiene ni el sonido ni el estilo de la primera época de La Ley. Es un homenaje a Andrés”, afirma Bobe. De ahí que sea su mejor amigo, Luciano Rojas, utilizando las mismas guitarras y pedaleras de Bobe, quien le rinda honores.

Consultado sobre las declaraciones de Pedro Frugone en Culto -quien por lo demás reemplazó a Andrés Bobe en la banda- en las que tildaba de “ultra socialista, casi comunista” al propio Bobe, Germán se ríe y dice: “Así fuese un marciano, no tiene nada que hablar de Andrés”.