La Ley en su regreso: “Esto es una tregua”

“Esto será un regalo para todos nuestros fans y prometemos dejar el alma en el escenario " decía el único comunicado de prensa que cada uno de los miembros de La Ley, Beto Cuevas, Mauricio Clavería y Pedro Frugone publicaron por separado en sus respectivas cuentas de redes sociales anunciando su retorno a los escenarios luego de más de ocho años desde su último show en conjunto, tras una abrupta ruptura en la capital argentina. La declaración fue emitida en marzo de este año, fecha desde cuando el silencio de los integrantes respecto a la reunificación había reinado.

Si bien ha sido el distanciamiento emocional de los miembros de la banda, el que los ha llevado a separarse en dos periodos distintos, el primero desde el 2005 al 2013; y el segundo desde el 2016. Definitivamente la distancia física tampoco ha ayudado para una tercera reunificación de La Ley, mas allá de esta serie de dos conciertos en los Estados Unidos.

El baterista Mauricio “Clavito” Claveria, el único miembro que ha permanecido intacto desde el comienzo de La Ley en 1988, radica en Puebla, México y se encuentra realizando giras con bandas de covers de rock latino en el país del norte.

El guitarrista Pedro Frugone, quien tras integrar Anachena y Viena fuera sumado de abrupto a La Ley tras el fatal accidente de Andrés Bobe en 1994, reside en Austin, Texas, y desde el término de La Ley, dedicado a la producción musical.

Por su parte, Beto Cuevas, quien luego de finalizar el grupo se abocó a su carrera en solitario en Los Angeles, lleva lanzado dos discos solistas y se encuentra trabajando en la recreación en vivo del Unplugged aquel galardoneado disco de MTV, en donde Beto, por sobre otros álbumes del conjunto, hace alarde de su calidad vocal. Gracias a ello, los planes en solitario no le han sido esquivos. Y no sólo como jurado en el show de TV, La Voz en México y Chile. De hecho, su nuevo álbum, el tercero solo, Beto Cuevas Unplugged tiene fecha de lanzamiento para el 2024, así como la grabación de otro nuevo disco en solitario con temas inéditos que entrará a estudios en enero próximo .

Con estas más, o menos, ocupadas agendas de los músicos santiaguinos, difícil no solamente encajar en la creación de un proyecto en común, no solo por las diversas situaciones personales, sino más bien debido a las historias en conjunto que aún no han quedado atrás.

“Esto es una tregua” afirma Cuevas. Pero, ¿por qué juntarse en California y no en Chile?

“La verdad es que no teníamos planeado juntarnos. Fue el organizador de este festival, John Frías, quien nos lo propuso”. Y no es la primera vez que el empresario, casi como un mediador, ha sabido revivir bandas sepultadas. De hecho para este mismo evento, reunificó a Los Bukis de Marco Antonio Solís y a Caifanes. “Nos pareció que era una buena manera de terminar el año”, acota Cuevas.

“Además, de aquí se pueden desprender muchas cosas”, dice el líder de La Ley. Sin embargo, también añade: “no quiero salir de gira a hacer lo mismo. Necesitamos canciones nuevas. La idea es juntarnos a componer y grabar. De ahí podríamos hablar de una reunión oficial “.

Al igual que la primera, La segunda edición del Festival Besame Mucho agotó sus entradas en apenas un par de horas de lanzadas. Con una alineación muy similar al del año anterior, sus organizadores convocaron a La Ley para unirse para su primera edición. Sin embargo, debido a la incomunicación entre los miembros del conjunto, tuvieron que esperar hasta ahora para poder reunificarlos.

Los Bukis, Maná, Molotov, Enanitos Verdes, Hombres G, Café Tacvba y hasta Gloria Trevi y Emmanuel son sólo algunos de los nombres que participaron en los cuatro escenarios simultáneos del concierto. Una sola fecha para sesenta y cuatro artistas, quienes en su mayoría en cronometrados treinta minutos debían mostrar lo mejor de su repertorio.

Conforme caía la noche y llegaban los platos de fondo, el tiempo en el escenario se extendía. Para Maná a casi dos horas, y una para Caifanes y La Ley.

The Rockero Stage fue el escenario donde la Ley cerró la larga jornada. Luego de casi once horas de música ininterrumpida, los miembros de La Ley encontraron a un público cansado y frío. Sin embargo, los espectadores lentamente fueron seducidos por los encantos de Cuevas y compañía, sobre todo al interpretar sus grandes clásicos como Día Cero , Tejedores de Ilusión y Aquí.

En contraste con otros artistas en Bésame Mucho, la actuación de la Ley se vió prolija y esmerada. Con tres músicos de apoyo, incluyendo al hermano de Pedro, Archi Frugone en el bajo y dos coristas que no aportaron en lo musical, el trío sonó potente y afiatado donde la puesta escénica de Cuevas brilló magistralmente .

“Hasta nuestra próxima ruptura”, bromeó Cuevas antes de volver a un bis y culminar la fría noche en Los Angeles con El Duelo como canción culmine del extenso evento. Hasta marzo del próximo año, fecha en la que el festival Bésame Mucho se repetirá en Austin, Texas.