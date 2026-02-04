Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

El 1 de febrero se celebró la 68° edición de los Grammy en la Crypto.com Arena de Los Ángeles. En sus más de 60 años de historia, la premiación ha tenido numerosos ganadores. Algunos de ellos, han sido personajes inesperados fuera del rubro musical. Expresidentes, lideres espirituales, cineastas e incluso marionetas.

Dalai Lama

Tenzin Gyatso, 14° dalai lama, es el primer líder espiritual del budismo tibetano en obtener un premio Grammy. La obra que lo coronó en la categoría de Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Storytelling fue Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama.

Para la confección de la pieza, el productor Kabir Sehgal tuvo que escuchar más de 100 horas de conversaciones y discursos del lider espiritual. Además, el disco cuenta con influencias de la música clásica indostánica. También tiene colaboraciones con artistas relacionados a la espiritualidad, uno de ellos es la cantautora Maggie Rogers, quien fue nominada a Mejor Nuevo Artista en 2020.

Sin embargo, China ha criticado la victoria del Dalai Lama en los premios Grammy. El país oriental gobierna el Tíbet como una región autónoma. El lider espiritual ha sido visto como un rostro de lucha por la independencia tibetana.

En este contexto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, lo calificó de “un exiliado político involucrado en actividades separatistas anti-China bajo el disfraz de la religión”.

Barack y Michelle Obama

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama ha sido nominado en tres ocasiones a los premios Grammy. Todas sus participaciones en la competencia fueron en la categoría de Mejor Álbum de Palabra Hablada.

La primera victoria del exmandatario estadounidense fue en 2006 con la edición de audiolibro de Los sueños de mi padre, cuando todavía era senador por Illinois. Dos años después sumó un segundo gramófono dorado con La audacia de la esperanza. Su última nominación fue en la 64° edición de los Grammy con Una tierra prometida. Sin embargo, no logró sumar un nuevo trofeo.

Algo curioso es que su esposa Michelle Obama también tiene la misma cantidad de premios y está invicta en la competencia. Su primer reconocimiento fue en 2020 por el audiolibro Becoming. Su segunda nominación y victoria fue en la edición 66° de la premiación con The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times.

Joaquin Phoenix

La película Walk in the line es un clásico de los biopic y retrata la vida del cantante de country Johnny Cash, interpretado por Joaquin Phoenix. El largometraje tiene un apartado visual y musical destacable. Tanto así que, The Guardian escribió en una reseña que “Se necesitaría un corazón de piedra para no amarla, y pies de piedra para no seguir el ritmo de la fuerza impulsora de la música”.

Las nominaciones del largometraje no se limitaron al rubro cinematográfico, donde Joaquin Phoenix consiguió una candidatura al Oscar. Sino que también traspasaron a la mayor competencia de la industria musical, los Grammy.

Según The Seattle Times, el actor tuvo clases de guitarra y canto con el productor musical T-Bone Burnett para la cinta. Finalmente, los creadores de la película decidieron que Joaquin Phoenix cantara para el film porque tenía la esencia de las vocales de Johnny Cash. En 2007, el intérprete de Johnny Cash ganó el Grammy en la categoría de Mejor Recopilación de Banda Sonora.

Orson Welles

El ciudadano Kane es una de las películas más aclamadas de la historia del cine. Sin embargo, un dato poco conocido es que el largometraje ganó un Grammy por la Mejor Grabación Hablada. Un premio que llegó más de 30 años después del estreno de la cinta.

El actor y director de la película, Orson Welles, tiene una carrera destacada en la historia de los premios. El cineasta tiene en total ocho nominaciones a los Grammy. De ellos, ha llegado a ganar en tres ocasiones.

Su primera victoria llegó en la edición número 19 de los premios Grammy. Se coronó en la competencia por la Mejor Grabación Hablada con una lectura dramática de la Declaración de Independencia. El audio actualmente se encuentra en plataformas de streaming como Spotify.

Por último, también ganó el Mejor Álbum Hablado en 1982 con la versión en audio de las adaptaciones radiofónicas de El cerebro de Donovan. Si bien la obra se emitió entre 1944 y 1948, conquistó el Grammy casi cuatro décadas después con el lanzamiento del álbum.

Plaza Sésamo

Los Muppets y Plaza Sésamo

Los personajes icónicos de muchas infancias también han ganado Grammys a lo largo de su historia. Los Muppets y Plaza Sésamo son dos de los shows que han estado nominados por sus álbumes infantiles.

Los Muppets recibieron su primera victoria en el año 1979 por su serie y al año siguiente ganaron otra vez por la película estrenada en 1980. La mente detrás de ambos premios fue el titiritero y creador de los personajes, Jim Henson, quien produjo las dos obras.

Por su lado, Plaza Sésamo ha tenido un recorrido largo por los Grammy ganando en más de 10 ocasiones. Sin embargo, uno de sus títeres más importantes, Elmo, ha ganado tres galardones de la categoría de Mejor Álbum Musical para Niños. Entre los artistas respondables de la producción están John Boylan y Andy Hill.