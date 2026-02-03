Una mirada al uso del Pase Cultural en tiendas (y cómo podría afectar la posible eliminación del beneficio)

El pase cultural, un beneficio entregado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ha estado en la discusión. Todo, a partir de un reportaje de T13 en que detalló que algunos jóvenes comentaban una forma de darle un uso irregular. La nota mostraba que algunas personas comentaban por redes sociales la posibilidad de comprar un producto cultural y después pedir el reembolso.

De allí que Francisco Undurraga (Evópoli), futuro ministro de las Culturas, expresara en una publicación en redes sociales que, a partir del 11 de marzo “se suspenderá este pase y desde ya le solicito a la @Contraloriacl que inicie de oficio la auditoría que se requiera".

El Ministerio de las Culturas responde que, frente a la situación denunciada, han dispuesto la información pertinente al Consejo de Defensa del Estado para esclarecer situaciones que se aparten de fines culturales. “Es importante señalar que los casos puntuales no representan el funcionamiento general del programa, que ha demostrado un uso mayoritariamente adecuado y alineado con sus objetivos”, detallan a Culto.

El beneficio se entregó por primera vez en 2025 y consta de 50 mil pesos que se depositan en la CuentaRut de la persona. El monto se le concede a jóvenes de 18 o 19 años que estén en el 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares. También, pueden acceder al pase cultural los mayores de 65 años que tengan asignada la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El financiamiento de este beneficio es entregado directamente por el Estado y estuvo dentro de la discusión de la partida presupuestaria de este año. Este apartado tiene un presupuesto de aproximadamente de 8.890 millones de pesos.

Según datos que el Ministerio de las Culturas proporcionó a Culto, hasta el 2 de febrero de 2026, se han registrado 126 mil activaciones del pase cultural. Siendo los beneficiados mayoritariamente del segmento juvenil. Asimismo, los usos se han concentrado en librerías (41,3%) y salas de cine (40,4%). Solo en enero de este año, se han registrado más de 21 mil compras con el beneficio.

Más jóvenes en las tiendas

¿Cómo se ha llevado adelante el uso del pase cultural en comercios del rubro? La dueña de Librería Ulises, Elena Bahrs, comenta que el pase ha sido beneficioso para su negocio. Se dan cuenta que es debido al beneficio social porque preguntan directamente si aceptan ese tipo de pago. “Siempre hay gente joven, vienen bastantes. Ahora están viniendo cada vez más por el pase cultural”, comentan.

Rubén Alviña, encargado administrativo de la librería Contrapunto ubicada en Providencia 2124, relata que no han tenido más visitantes por el pase cultural. Pero que muchos jóvenes preguntan por mail y WhatsApp si aceptan el beneficio. “Semanalmente dos o tres personas”, precisa.

También señala que tienen gustos específicos y que hay objetos que se han vendido más que otros gracias al pase. “Los libros de moda. Nosotros tenemos una colección de moda de la editorial Blume, que es de casas de moda y se llevan mucho esa colección”, puntualiza.

Algo similar relata Carmele Ruiz, encargada de librería Catalonia en su sucursal de Providencia. El pase no se ha traducido en una afluencia mucho mayor. “Yo creo que habrá supuesto 20 ventas como mucho o algo así”, indica.

También hay cines que aceptan el pago con el pase cultural. Uno de ellos es Cinemark. En conversación con Culto, la empresa señaló que han “tenido mucha gente que ha disfrutado de su beneficio viniendo al cine”. Sin embargo, decidieron no entregar mayores detalles sobre cuánta gente se ha visto beneficiada.

El rubro cultural también contempla la venta de música. En este caso, las disquerías son uno de los grandes centros donde se puede comprar álbumes de manera presencial.

Para Víctor Vega, dueño de la disquería Sonar, explica que se han visto beneficiados por el pase cultural. “Tres o cuatro personas a la semana ocupando el beneficio, muchos preguntan igual, pero muchas veces no tenemos productos de su interés”, señala.

Sin embargo, los locales de libros y música comentan que no tienen un registro de cuánta gente ocupa el pase cultural para comprar sus productos. El único indicativo es que los jóvenes preguntan si se puede ocupar el pase cultural en la tienda y después pagan con su CuentaRut.

Un punto importante que han señalado las tiendas de literatura y música es que la mayoría de los visitantes son jóvenes. Es decir, son las personas con pase cultural entre 18 y 19 años. De los adultos mayores señalan que no han tenido muchos compradores con el beneficio.

Posible término del pase

El anuncio del futuro ministro Francisco Undurraga ha hecho eco en los negocios relacionados al rubro. Los entrevistados para este reportaje lamentan la posible decisión del futuro secretario de estado.

Desde su punto de vista, Elena Bahrs explica que con el incentivo las personas beneficiadas dejan el celular y leen. “Me parece pésimo, porque la gente joven está leyendo bastante. (...) Entonces, que le quiten un beneficio, super malo me parece”, enfatiza.

En otra línea, Carmele Ruiz critica la medida porque la eliminación del pase no resuelve el problema. “Lo que hay que hacer es corregir el mecanismo. El problema no es el pase, es el mecanismo del pase”, enfatiza.

Víctor Vega, desde su disquería de larga trayectoria en el Paseo Las Palmas, expresa que “siempre es una pena que se corten los beneficios a la cultura”.