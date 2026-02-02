El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

La vida de Michael Jackson, el icónico intérprete tras éxitos globales como Thriller, Billie Jean, Smooth Criminal y Bad será representada en la película Michael, el primer biopic cinematográfico del artista con las licencias oficiales de sus canciones y vida. Durante la mañana de hoy, 2 de febrero, fue publicado el segundo tráiler de la cinta, mostrando un poco de la transformación de Jaafar Jackson, quien protagonizará el filme interpretando a su tío.

La cinta, producida por Universal Pictures y Lionsgate, “narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, recorriendo su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en un artista visionario cuya ambición creativa le impulsó a convertirse en el artista más grande del mundo”, según la sinopsis oficial del proyecto.

Créditos a Universal Pictures

El tráiler evidencia esa información, mostrando a Michael Jackson en sus orígenes musicales mientras debate consigo mismo la idea de dejar los Jackson Five para seguir un camino artístico independiente. Al mismo tiempo, se muestran diversas secuencias de Jaafar Jackson interpretando al rey del pop en su momento de mayor popularidad durante los años 80, mayormente en conciertos recreados donde canta y baila canciones famosas del intérprete.

La película está dirigida por Antoine Fuqua, reconocido por filmes como Día de entrenamiento (2001) y la franquicia El justiciero (2014), y escrita por John Logan, guionista tres veces nominado a los Premios Oscar por Gladiador (2001), El aviador (2005) y La invención de Hugo (2012).

Jaafar Jackson está acompañado en el elenco por Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller y Colman Domingo, quien, en este último caso, destaca por su transformación en Joe Jackson, el padre de Michael.

La cinta tendrá su estreno oficial en cines el jueves 23 de abril de 2026, misma fecha en Chile, según confirmaron desde la distribuidora Andes Films a Culto. Un hito cargado ante la expectación global que espera ver por primera vez en la pantalla grande la historia del rey del pop.

¿Qué se sabe de la película?

Michael empezó a encaminar su realización en 2019, cuando Deadline anunció que Graham King, productor de películas como Los infiltrados (2006) y Bohemian Rhapsody (2018), había conseguido los derechos necesarios para producir una película de Michael Jackson con guion de John Logan. En 2022 se confirmó que Lionsgate adquirió la distribución del proyecto y empezó el proceso de casting.

Un año después, se anunció a Antoine Fuqua como director del filme y a Jaafar Jackson como protagonista. Durante 2023 y 2024 se fueron anunciando nuevos miembros del elenco, con la producción confirmada a empezar en 2024 y supuestamente finalizada en mayo de ese año. Según cifras reportadas por diversos medios, la producción de Michael ha invertido hasta ahora una cantidad aproximada de 155 millones de dólares, lo que vuelve al filme uno de los biopics más caros de la historia dentro de su subgénero.

Créditos a Universal Pictures

Sin embargo, un gran problema legal atrasó la producción un año y obligó a reescrituras y nuevas grabaciones. Entre la controversia que despertó este biopic por cómo representa la imagen de Michael Jackson, “omitiendo” las partes más oscuras de la vida del artista (las denuncias por violación y abuso infantil), se confirmó que en la película habría referencias a una denuncia que sufrió el artista en 1993, según la web Puck, cuando esto legalmente no podía ocurrir.

Según informó el medio, originalmente en la cinta había escenas que incluían a uno de los menores que acusó a Jackson de abuso sexual infantil, pero se rodaron antes de conocerse que, en el acuerdo que la familia del menor firmó con el artista y su equipo legal para retirar la acusación, se contemplaba que el nombre del chico no aparecería en posibles dramatizaciones de la vida del cantante. Según Puck, los herederos tras la producción de Michael desconocían esta cláusula y su aparición influía todo el tercer acto de la película. Así, el biopic requirió nuevas escrituras y filmaciones adicionales que tuvieron lugar en 2025.

Según The Hollywood Reporter, la decisión de los productores de incluir los turbios últimos años de la vida de Michael Jackson ha despertado el rumor de que la historia se divida en dos películas: una para los orígenes del rey del pop y su inmenso éxito durante los años 80 y otra para la época que viene después. Si bien esto aún no se confirma, este primer tráiler solo muestra escenas ligadas al primer periodo de auge artístico de Jackson, por lo que la posibilidad no se ha desmentido.

Créditos a Universal Pictures

Bajo el terremoto de opiniones que sacuden la percepción popular del artista, influida por testimonios de abuso e hitos como el documental Leaving Neverland (2024), la propuesta de Michael despierta controversia y ha sido descrita por los sectores más críticos como “blanqueamiento de imagen”. Sin embargo, la influencia musical e impacto del artista todavía mantienen a Michael como uno de los estrenos más esperados de 2026.