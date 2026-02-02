SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    ¿Bad Bunny el nuevo Rey del Pop? el impacto por su noche histórica en los Grammy

    El puertorriqueño se llevó tres gramófonos dorados en la ceremonia de los Grammy 2026. Según los expertos, el premio mayor por su disco Debí tirar más fotos tiene un peso político e histórico. Además, marca un antes y un después en la carrera del artista.

    Por 
    Daniel Cañete

    El 1 de febrero, en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, Bad Bunny hizo historia en la entrega de los Premios Grammy 2026. Con su disco Debí tirar más fotos, el puertorriqueño se convirtió en el primer artista en ganar la categoría de Álbum del Año con una obra completamente en español.

    En la tarima de los premios, el artista tributaba a sus raíces latinas. Tras recibir el reconocimiento, Bad Bunny dijo su discurso de agradecimiento en español. “Gracias mami por parirme en Puerto Rico. Te amo”.

    Sobre la competencia por el premio, Rolling Stone señala que es una “categoría sumamente competitiva, pero los nominados se enfrentaron en una carrera particularmente reñida este año”, enuncia su nota sobre la jornada.

    Billboard destaca la importancia del premio en el contexto actual del país americano y los migrantes. “La victoria de Bunny en esta categoría con un álbum completamente en español llega en un momento crucial para la comunidad latinoamericana en la política estadounidense.”

    En esto coincide Camila Castillo, editora de LaJunta+, quien explica que el premio tiene un significado político. “Gran parte de la ceremonia de ayer se volcó a discursos por el tema del conflicto migrante en Estados Unidos. Más allá de lo que pueda significar para la música, es un mensaje para el resto del mundo”.

    Por qué la decisión de Bad Bunny de hablar contra el ICE fue una “decisión arriesgada”, según los comentaristas. Foto: Europapress

    Un punto de quiebre

    Marcelo Contreras, periodista y crítico de espectáculos, explica que este es un punto de quiebre para la industria. “Ya no todas las grandes estrellas provienen del mercado estadounidense o eventualmente del mercado británico (...) El Grammy está reflejando un escenario global”

    Para Don Lota, alías de Rodrigo Ruiz Garcés y director de la revista Alto en Flow, especializada en música urbana, el reconocimiento deja en evidencia el retraso histórico de la competencia. “El Álbum del Año funcionó como un bloqueo cultural: una barrera tácita, no escrita, pero aplicada con rigor”, señala.

    “No fue el artista el que se adaptó al centro; fue el centro el que tuvo que escuchar otra lengua. Por eso este Grammy no solo valida la música latina: expone algo más profundo: que la industria llevaba décadas midiéndola con parámetros sesgados. El premio llega tarde, pero llega con un mensaje claro.”, explica el periodista.

    Bad Bunny en Chile. Foto: Pedro Rodríguez.

    Antes y después

    Bad Bunny se llevó tres gramófonos dorados a su casa en esta edición de los Grammy. Pese a que en ediciones anteriores de la ceremonia el artista ya había ganado premios, recibir el reconocimiento mayor tiene un impacto especial en su carrera.

    Don Lota señala que este premio no es una meta final en la carrera del artista, sino que es un “punto de confirmación”. “El éxito ya estaba, lo que faltaba era la legitimación histórica, esa que saca a un artista de la conversación del fenómeno y lo instala en la del legado, sentado en la mesa de los grandes”, indica.

    En un sentido similar, Marcelo Contreras detalla que esto marca un antes y un después en su carrera. “El hecho de que un artista gane un Grammy significa que pasa a otra categoría, pasa a una élite”, sentencia.

    En una línea distinta, Camila Castillo explica que este reconocimiento posiciona su carrera. “Es un artista que ha sido sumamente estigmatizado. Se le ha dejado de reconocer el valor que tiene por cantar trap, por venir de abajo, por venir de Puerto Rico”.

    El nuevo Rey del Pop

    En noviembre de 2023, la revista Forbes catalogó al artista puertorriqueño como el nuevo Rey del Pop. Algo de lo que Benito ha hecho eco en sus canciones: “¿Cómo Bad Bunny va a ser Rey del Pop? Con reggaettón y dembow”. En esto, los expertos no están de acuerdo.

    Por un lado, Camila Castillo señala que el título corresponde porque no es solo para el canta baladas pop, sino para el que ocupa un foco principal de la industria. “Es el que está en boca de todos en el fondo”.

    Don Lota adhiere a este punto y explica que Bad Bunny redefinió lo que es el pop. “Ya no es un sonido ni un idioma: es un espacio cultural donde confluye gran parte del planeta que consume música y se ciñe a un estilo de vida”.

    En contraposición, Marcelo Contreras argumenta que, debido a la cantidad de contenido que se produce día a día, es imposible que actualmente exista un Rey del Pop. “Cuesta identificar una gran estrella que todo el mundo conozca, más allá de lo que ha sido el fenómeno de Taylor Swift”, fundamenta.

    Latinos presentes en los Grammy

    Otro de los artistas latinos que fueron la edición número 68 de los Grammys 2026 fue Gloria Estefan con Raíces. La cantante, que vendrá a Chile para el Festival de Viña del Mar 2026, ganó la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical.

    Por su lado, el dúo argentino Catriel y Paco Amoroso también consiguieron un galardón con su disco Papota. Los artistas se llevaron la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa.

    También hubo dos premios más para la música latina. Natalia Lafourcade ganó el premio Mejor Álbum de Pop Latino con Cancionera. Asimismo, Carín León se coronó con el Mejor Álbum de Música Mexicana por su disco Palabra de to’s (seca). Sin embargo, ninguno de los dos se presentó a la ceremonia celebrada en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

    Lee también:

    Más sobre:Bad BunnyLa Tercera PMGrammy 2026Debí tirar más fotosGloria EstefanCatriel y Paco AmorosoNatalia LafourcadeCarín LeónMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clayton Walker, ejecutivo de la gigante minera Rio Tinto: “Queremos crecer en Chile“

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    Roban celulares desde tienda de telefonía en San Miguel: avalúo de las especies superaría los $50 millones

    Diputados electos del PDG critican dichos de Lautaro Carmona (PC) por su apoyo al régimen cubano

    Lo más leído

    1.
    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    ¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026

    ¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar
    Chile

    DPP afina estrategia de defensa del exyerno de Chuñil e imputado no ha vuelto a declarar

    Contraloría advierte que pacientes de urgencia de Hospital San José pueden esperar hasta 18 horas para ser atendidos

    Roban celulares desde tienda de telefonía en San Miguel: avalúo de las especies superaría los $50 millones

    Mantoverde retoma operaciones y afirma que espera producir entre 50% y 75% de lo normal
    Negocios

    Mantoverde retoma operaciones y afirma que espera producir entre 50% y 75% de lo normal

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes
    Tendencias

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica

    ¿Peligra la localía de la U en el Estadio Nacional? La firme postura del IND sobre los actos de violencia ante Audax
    El Deportivo

    ¿Peligra la localía de la U en el Estadio Nacional? La firme postura del IND sobre los actos de violencia ante Audax

    “Le di vuelta la mano al técnico”: el mensaje de Paulo Díaz a Marcelo Gallardo en su retorno a la titularidad en River

    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026
    Cultura y entretención

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    ¿Bad Bunny el nuevo Rey del Pop? el impacto por su noche histórica en los Grammy

    Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine: “El ministro Francisco Undurraga llega en un excelente momento para el cine chileno”

    “Un espíritu pionero”: Lula destaca logros de Bachelet y celebra su su candidatura a la ONU
    Mundo

    “Un espíritu pionero”: Lula destaca logros de Bachelet y celebra su su candidatura a la ONU

    Triunfo de Laura Fernández consolida giro a la derecha de Costa Rica: ¿Qué sigue tras su anuncio de “cambio profundo”?

    Los detalles y temas clave del viaje de Petro a EE.UU. para reunirse con Trump en la Casa Blanca

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”