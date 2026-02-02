¿Bad Bunny el nuevo Rey del Pop? el impacto por su noche histórica en los Grammy

El 1 de febrero, en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, Bad Bunny hizo historia en la entrega de los Premios Grammy 2026. Con su disco Debí tirar más fotos, el puertorriqueño se convirtió en el primer artista en ganar la categoría de Álbum del Año con una obra completamente en español.

En la tarima de los premios, el artista tributaba a sus raíces latinas. Tras recibir el reconocimiento, Bad Bunny dijo su discurso de agradecimiento en español. “Gracias mami por parirme en Puerto Rico. Te amo”.

Sobre la competencia por el premio, Rolling Stone señala que es una “categoría sumamente competitiva, pero los nominados se enfrentaron en una carrera particularmente reñida este año”, enuncia su nota sobre la jornada.

Billboard destaca la importancia del premio en el contexto actual del país americano y los migrantes. “La victoria de Bunny en esta categoría con un álbum completamente en español llega en un momento crucial para la comunidad latinoamericana en la política estadounidense.”

En esto coincide Camila Castillo, editora de LaJunta+, quien explica que el premio tiene un significado político. “Gran parte de la ceremonia de ayer se volcó a discursos por el tema del conflicto migrante en Estados Unidos. Más allá de lo que pueda significar para la música, es un mensaje para el resto del mundo”.

Por qué la decisión de Bad Bunny de hablar contra el ICE fue una “decisión arriesgada”, según los comentaristas. Foto: Europapress

Un punto de quiebre

Marcelo Contreras, periodista y crítico de espectáculos, explica que este es un punto de quiebre para la industria. “Ya no todas las grandes estrellas provienen del mercado estadounidense o eventualmente del mercado británico (...) El Grammy está reflejando un escenario global”

Para Don Lota, alías de Rodrigo Ruiz Garcés y director de la revista Alto en Flow, especializada en música urbana, el reconocimiento deja en evidencia el retraso histórico de la competencia. “El Álbum del Año funcionó como un bloqueo cultural: una barrera tácita, no escrita, pero aplicada con rigor”, señala.

“No fue el artista el que se adaptó al centro; fue el centro el que tuvo que escuchar otra lengua. Por eso este Grammy no solo valida la música latina: expone algo más profundo: que la industria llevaba décadas midiéndola con parámetros sesgados. El premio llega tarde, pero llega con un mensaje claro.”, explica el periodista.

Bad Bunny en Chile. Foto: Pedro Rodríguez.

Antes y después

Bad Bunny se llevó tres gramófonos dorados a su casa en esta edición de los Grammy. Pese a que en ediciones anteriores de la ceremonia el artista ya había ganado premios, recibir el reconocimiento mayor tiene un impacto especial en su carrera.

Don Lota señala que este premio no es una meta final en la carrera del artista, sino que es un “punto de confirmación”. “El éxito ya estaba, lo que faltaba era la legitimación histórica, esa que saca a un artista de la conversación del fenómeno y lo instala en la del legado, sentado en la mesa de los grandes”, indica.

En un sentido similar, Marcelo Contreras detalla que esto marca un antes y un después en su carrera. “El hecho de que un artista gane un Grammy significa que pasa a otra categoría, pasa a una élite”, sentencia.

En una línea distinta, Camila Castillo explica que este reconocimiento posiciona su carrera. “Es un artista que ha sido sumamente estigmatizado. Se le ha dejado de reconocer el valor que tiene por cantar trap, por venir de abajo, por venir de Puerto Rico”.

El nuevo Rey del Pop

En noviembre de 2023, la revista Forbes catalogó al artista puertorriqueño como el nuevo Rey del Pop. Algo de lo que Benito ha hecho eco en sus canciones: “¿Cómo Bad Bunny va a ser Rey del Pop? Con reggaettón y dembow”. En esto, los expertos no están de acuerdo.

Por un lado, Camila Castillo señala que el título corresponde porque no es solo para el canta baladas pop, sino para el que ocupa un foco principal de la industria. “Es el que está en boca de todos en el fondo”.

Don Lota adhiere a este punto y explica que Bad Bunny redefinió lo que es el pop. “Ya no es un sonido ni un idioma: es un espacio cultural donde confluye gran parte del planeta que consume música y se ciñe a un estilo de vida”.

En contraposición, Marcelo Contreras argumenta que, debido a la cantidad de contenido que se produce día a día, es imposible que actualmente exista un Rey del Pop. “Cuesta identificar una gran estrella que todo el mundo conozca, más allá de lo que ha sido el fenómeno de Taylor Swift”, fundamenta.

Latinos presentes en los Grammy

Otro de los artistas latinos que fueron la edición número 68 de los Grammys 2026 fue Gloria Estefan con Raíces. La cantante, que vendrá a Chile para el Festival de Viña del Mar 2026, ganó la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical.

Por su lado, el dúo argentino Catriel y Paco Amoroso también consiguieron un galardón con su disco Papota. Los artistas se llevaron la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa.

También hubo dos premios más para la música latina. Natalia Lafourcade ganó el premio Mejor Álbum de Pop Latino con Cancionera. Asimismo, Carín León se coronó con el Mejor Álbum de Música Mexicana por su disco Palabra de to’s (seca). Sin embargo, ninguno de los dos se presentó a la ceremonia celebrada en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.