Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

Durante la noche del 1 de febrero, en el Teatro Oriente de Providencia se reunieron intérpretes y miembros de la industria audiovisual chilena para asistir a la décima edición de los Premios Caleuche. El evento, organizado por Chileactores y Fundación Gestionarte y transmitido por TVN, nuevamente sirvió para galardonar las actuaciones nacionales más destacadas en medios audiovisuales, con premios votados por grupos de jurados compuestos por actores, directores, periodistas y demás miembros de la industria chilena.

La ceremonia consideró categorías de Mejor Actor Protagónico, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actor de Soporte y Mejor Actriz de Soporte para selecciones separadas de Teleseries, Series y Cine. A esto se sumaron cuatro reconocimientos generales: Premio del Público, Premio Revelación, Mejor Comediante y Premio a la Trayectoria.

Extraída de TVN

Categorías de Cine

El evento empezó con Javiera Contador, presentadora de esta edición, ejecutando una breve rutina de comedia dedicada a sus colegas. Luego, los actores Jorge Zabaleta y María Elena Swett fueron los encargados de abrir la entrega de los premios ligados al cine, quienes también aprovecharon de promocionar la próxima película de Papi Ricky

Tras presentaciones individuales, hechas por compañeros de elenco que dedicaron palabras afectuosas a cada nominado, el premio de Mejor Actor Protagónico fue recibido por Daniel Muñoz, por su interpretación como Roberto Parra en Me Rompiste el corazón (2025), mientras que Carmen Gloria Bresky hizo lo mismo en la categoría de Mejor Actriz Protagónica por su rol como la negra Ester en la misma película.

Extraída de ADN Radio

En las demás nóminas, José Soza triunfó como Mejor Actor de Soporte por su papel en Los años salvajes (2024), recibiendo su segundo galardón en la misma categoría. Mejor Actriz de Soporte fue ganado por Paula Zúñiga por su rol en Las cenizas (2024).

Premios a la Trayectoria

Luego de la premiación de estas categorías, el actor Jaime Vadell fue el encargado de entregar el Premio a la Trayectoria. Vadell dedicó unas palabras cálidas y honrosas a la ganadora del primer galardón: Gloria Münchmeyer. La actriz fue ovacionada por el público y se mostró visiblemente conmovida.

“Tengo que agradecer a la gente que me ha convocado a estas películas; a este cine, a este movimiento maravilloso del cine chileno. Y haber representado a Chile en algunos festivales internacionales donde se han dado cuenta de la oferta que hay en este pequeño país haciendo cine, que es tan difícil“, dijo Münchmeyer tras recibir el premio.

El segundo Premio a la Trayectoria fue para el actor Hugo Medina, quien también se vio sorprendido y dedicó palabras de profundo agradecimiento por el galardón.

Extraídas de 24 Horas e Instagram @premioscaleuche

Categorías de Series

La apertura de la sección dedicada a las series destacó por sus guiños a otros show nacionales. Fernando Larraín y Fernando Godoy presentaron la sección, con la música de Casado con hijos sonando de fondo. A esto le siguieron las performances de Karla Melo, quien cantó Mi Verdad de Ana Tijoux, tema emblemático de El Reemplazante, y de Amaya Forch, quien interpretó El tiempo en las bastillas de Fernando Ubiergo, canción asociada popularmente a Los 80.

Esta parte de la ceremonia destacó por la emotiva recepción de Amparo Noguera al premio de Mejor Actriz Protagónica, gracias a su rol en Baby Bandito. La entrega marcó su reaparición pública luego de la millonaria estafa que sufrió hace unas semanas atrás.

La elogiada actriz le dedicó el reconocimiento a su padre, Héctor Noguera. “Está claro que este premio se lo dedico a mi papá (…) Se los agradezco profundamente y les agradezco también el cariño que he sentido de parte de ustedes. (...) Muchas gracias por el cariño, por el amor. Vamos para adelante, que el trabajo es lo que yo creo que nos salva harto y nos hace sentirnos útiles“, fueron las palabras de Amparo Noguera al recibir el premio.

Extraída de Instagram @premioscaleuche

Los demás triunfos en la categoría fueron para Gabriel Urzúa, como Mejor Actor Protagónico en I Love Robin, Jaime Omeñaca, como Mejor Actor de Soporte en Hasta el final, y Mariana Loyola, como Mejor Actriz de Soporte en Baby Bandito.

Paloma Salas y un chiste incómodo

Los Premios Caleuche 2026 tuvieron un momento viral en redes sociales, surgido por una broma polémica dicha por la comediante Paloma Salas durante una rutina cómica realizada a mediados del evento.

Salas ejecutó su rutina con el estilo de humor ácido que la caracteriza, esta vez incluyendo un chiste que apuntó directamente a los actores presentes en la ceremonia y su actitud pública en torno a las últimas elecciones presidenciales, lo que despertó aplausos tibios y algunas risas incómodas.

“Me pone muy feliz celebrar todo el trabajo que hicieron el año pasado. Se sacaron la cresta realmente, pero pa’ las elecciones como que se lo tomaron más con calma igual. Como que se subieron a la relajaneta (haciendo alusión a Jeannette Jara y su campaña). Bueno, nunca vamos a saber si fue para mejor o para peor”, fueron los dichos de la humorista.

Extraída de La Cuarta

Bromeando sobre la “falta de pronunciamiento político” de los actores chilenos, Paloma Salas deslizó un comentario que despertó debate en redes sociales sobre qué tanto influyen en la opinión pública las posturas de los intérpretes nacionales.

Categorías de Teleseries

En las categorías de teleseries, Mega fue el canal más ganador del segmento, con El jardín de Olivia y Nuevo Amores de Mercado llevándose dos premios actorales cada una.

Mejor Actriz Protagónica y Mejor Actor Protagónico fueron entregados a Nicole Espinoza y Alejandro Trejo, respectivamente, ambos por sus papeles en El Jardín de Olivia.

Extraída de Teleseries.cl

Por otra parte, Gastón Salgado y Amparo Noguera recibieron los galardones de actuación de soporte por sus roles en Nuevo Amores de Mercado. Esto convirtió a Noguera en la actriz con más premios Caleuche en la historia del certamen, con cinco trofeos (dos en esta edición).

Otras Categorías

El resto del evento también contó con momentos emotivos, como la entrega del Premio del Público a la actriz y comediante Paola Troncoso por sus interpretaciones cómicas en el programa Detrás del muro. Este galardón, definido por votación popular, emocionó mucho a la ganadora, quien expresó entre lágrimas: “Me siento súper orgullosa de todos los años en los que me he mantenido en pantalla, cosa que es muy difícil”.

Otro reconocimiento entregado fue el premio a Mejor Comediante, en que el ganador fue Juan Pablo López por su rutina en el Festival de Viña del Mar 2025. Sus primeras palabras tras recibir el premio fueron “Muchas gracias, no lo puedo creer. Primera vez que gano algo”, lo que generó risas en la audiencia.

Extraída de SoyChile.cl

“Yo quiero decirles algo: yo no soy actor, así que siento que me estoy robando este premio... soy ingeniero, pero fracasé como ingeniero, no sé si sirve eso para ganarme este premio. Fracasé como ingeniero y lo agradezco, porque eso me sirvió para hacer comedia (...). Muchas gracias, siento que en ningún lugar del mundo se disfruta la comedia como en este país”, concluyó el comediante, entre bromas y aplausos.

Una categoría que fue criticada en redes sociales por cómo fue organizada su entrega fue la del Premio Revelación. El galardón, recibido finalmente por Tamara Cortés Meza, actriz de 12 años que destacó por su papel protagónico en el largometraje La misteriosa mirada del flamenco (2025), fue afectado por un chascarro protagonizado por las intérpretes Coca Guazzini y Patricia Rivadeneira, quienes debían anunciar a la ganadora del premio.

Tras un inicio pausado y errático, las presentadoras se dieron cuenta de que no había nominados establecidos, que las pantallas no mostraban los rostros de los posibles ganadores, y que, además, no tenían ningún sobre que dijera quién se había llevado el premio. “Nadie nos pasó sobre… Bueno, mientras la Patricia trae el sobre yo voy a improvisar”, dijo Coca en un momento inmediatamente empeoradp porque Rivadeneira volvió con un sobre completamente vacío.

Extraída de El País

Al final, ante la desorganización, una voz en off anunció que la ganadora era Tamara Cortés, quien se levantó de su asiento para recibir el premio, aunque con una mirada de confusión.

Más allá de este blooper, otro de los momentos destacados de los Premios Caleuche 2026 fue el segmento in memoriam. Durante este homenaje, el pianista Valentín Trujillo interpretó en vivo Gracias a la vida de Violeta Parra, mientras se recordó con respeto a figuras nacionales relevantes como Teresita Reyes, Vicente Ruiz, Guillermo Benítez y Héctor Noguera.

Palabras de Esperanza Silva

Por último, una de las declaraciones más difundidas de la noche fue la de Esperanza Silva, presidente de Chileactores, quien compartió un extenso discurso ligado a la ceremonia y cuestionó el enfoque cultural del presidente electo José Antonio Kast y su futuro gobierno.

“Vivimos tiempos en que todo parece medirse por la inmediatez o la rentabilidad, pero hoy elegimos otra lógica, que es detenernos a sentir y comprender, porque la cultura no es un adorno", fue parte de las palabras de Silva.

Extraída de La Cuarta

“Esta noche no es sólo una celebración, es la confirmación de una comunidad que persevera unida. (...) Nuestro trabajo impacta vidas, genera valor. Aquí hay trabajo, estudio y compromiso, por eso llevamos 32 años defendiendo los derechos de las actrices y los actores. 32 años cuidándonos, sosteniéndonos y cuidándonos. Eso es lo que hacemos en Chileactores”, cerró.