Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

En el Hollywood actual, una industria en la que prima la reiteración y escasea el riesgo, Sam Raimi se ha acostumbrado a producir muchas más películas de las que ha dirigido. ¡Ayuda!, su estreno más reciente (ya disponible en los cines chilenos), podría haber engrosado esa lista.

Sin embargo, el realizador de la saga Evil dead y la primera trilogía de Spider-Man olfateó algo que lo hizo cambiar de opinión: la posibilidad de darle su impronta a una historia concebida por realizadores que le inspiraban confianza, en este caso los guionistas Damian Shannon y Mark Swift.

“Creo que lo que necesito es enamorarme de los personajes, conocerlos, entender por qué toman decisiones. De hecho, necesitas saber qué es lo que quieren los personajes para dirigir cualquier escena. No sabría cómo dirigir una escena ni dónde poner la cámara si no supiera qué quieren los personajes”, explica en entrevista con Culto.

Así, tras empezar a desarrollar los primeros storyboards a partir de la idea presentada por Shannon y Swift, y generar un vínculo con los protagonistas, resolvió que sentarse en la silla de director era la decisión correcta. Algo que no le ocurría con un largometraje extraído de un concepto original desde Arrástrame al infierno (2009), su deliciosa cinta de terror sobre una joven maldecida por una anciana a la que le negó la ayuda.

Tras unirse a Marvel en la superproducción Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022), el cineasta vuelve a sus orígenes para presentar la historia de Linda Liddle (Rachel McAdams), la torpe y extrovertida ejecutiva de Estrategia y Planificación en una consultora. Fanática del programa de televisión Survivor, se enfurece cuando se entera que Bradley Preston (Dylan O’Brien), el nuevo y arrogante CEO de la compañía, no le dará el ascenso que su difunto padre le había prometido.

Pero el destino a veces da revanchas. Para desgracia del flamante director ejecutivo (y para entusiasmo de Linda), el avión en el que viajan a Tailandia se estrella producto de una tormenta y ambos terminan naufragando en una isla perdida en medio de la nada. Bradley, maltrecho pero aún habituado a sus privilegios, queda a merced de una empleada a la que quería despedir y cuyo orgullo está herido.

El director de Por amor al juego (1999) se divierte sumergiéndose en esa trama mediante el humor, la acción, la sangre y fluidos varios. Debido a un esfuerzo deliberado del texto, el espectador comienza sintiendo simpatía por Linda, pero luego la dinámica de poder se retuerce hasta el punto en que es difícil saber con precisión con quién mantener la lealtad, si con la trabajadora ninguneada que brilla en un entorno de sobrevivencia o con el jefe engreído y repentinamente vulnerable.

“Los actores, Zainab (Azizi, productora), los guionistas y yo trabajamos para probar este experimento y comprometernos con él, con el fin de cambiar la identificación del público de un lado a otro”, plantea Raimi.

Azizi, presidenta de Raimi Productions, considera que “el filme en sí mismo da la sensación de ser un experimento social. Creo que todos tenemos demonios contra los que luchamos, y en esta película no hay héroe ni villano... O podrías ser ambos. Es el juego que jugamos”.

¿Eso tenía un objetivo mayor? No exactamente, afirma el responsable de Darkman (1990). “Ni siquiera sé el propósito de este experimento, salvo que yo no lo había visto antes. Pensé que sería una historia en la que no sabes qué va a pasar después. Un ingrediente clave interesante y lleno de sabor”, sostiene.

Honesta en sus pretensiones y efectiva en la aplicación de sus recursos, ¡Ayuda! se erige como una de las sorpresas del cine de género del último tiempo. Un recordatorio de que a veces todo lo que necesita el espectador es un director a gusto con el material que tiene a disposición y con la habilidad para saber entretener al público.

-¿En qué momento se involucró Rachel McAdams en la película? ¿De qué manera influyó en la producción?

Después de hacer una película con ella (Doctor Strange en el multiverso de la locura), estaba seguro de que quería volver a trabajar con ella. Era una actriz brillante y estaba tan dispuesta a involucrarse y a trabajar duro que pensé: esta es la clase de mujer con la que necesito trabajar. Así que cuando Zainab me presentó esta historia y la desarrollamos, sólo teníamos a una persona en mente. Siempre fue ella, Rachel McAdams. Y cuando le ofrecimos el papel, dijo que no. Eso fue lo que dijo. No sé por qué. Fue desgarrador. Tuvimos que hablar con otras actrices. Pero de alguna manera volvió a contactarnos y nos dijo: aceptaré el papel. No sé muy bien por qué, pero así empezó todo. Ella fue fundamental en la creación de este personaje (...) Es una auténtica experta en muchos elementos del set, desde los decorados hasta la utilería, para expresar a un personaje. Es brillante en todo esto. Y reúne a todos los departamentos (de la producción) para crear a esta persona.

-¿Qué parte de ¡Ayuda! cree que conecta directamente con el momento que vivimos como sociedad?

Cuando estábamos haciendo la película, no pensábamos en un comentario social sobre el presente. De hecho, empezamos a trabajar en el guión con (Damian) Shannon y (Mark) Swift, los dos guionistas, en 2019, por lo que ha tenido la forma de una historia y un guión durante muchísimos años. Es la vieja historia sobre el desvalido al que quieres apoyar y cómo, con el tiempo, el poder corrompe, que yo pienso que es el tema de la película.

-En sus películas suele encontrar el humor en las situaciones más desesperadas. ¿Es algo que practique en su vida?

Me encanta el humor y me encanta rodearme de gente con buen sentido del humor. Me mantiene animado y esa es la verdadera razón de vivir: reír. ¿Por qué no plasmarlo en películas? Aunque hago películas de terror, nadie me dijo que no podía. Así que sí, bastante humor termina dentro del terror, que suele considerarse un género más directo.

-El terror es uno de los géneros que sigue siendo rentable en los cines. ¿Por qué cree que este tipo de películas no ha sufrido el declive que, por ejemplo, han sufrido los filmes de superhéroes?

Creo que las películas de terror van y vienen en ciclos. También debes tener en cuenta que a veces hay unos 16 meses en los que el terror está de moda y luego desaparece durante años, y luego surge una nueva perspectiva que de repente reaviva el género. Creo que eso es lo que los fanáticos del terror quieren ver, quieren ver algo nuevo. Es decir, lo inesperado (...) Cuando empieza a ser repetitivo, con secuelas... Eso funciona para otro tipo de películas, pero no para el terror. Una vez que te familiarizas con el terror, pierde su efectividad en comparación con algunas de esas secuelas en las que puedes seguir desarrollando al personaje.

“¿Las comparabas con las historias de superhéroes? Bueno, también puede que esten atravesando un ciclo de tendencias. Puede que cuando dejen de ser lo suficientemente frescas, originales, lo suficientemente inspiradoras, y hagan las cosas que las historias de héroes deberían hacer por nosotros, entonces creo que esa tendencia se suavizará hasta que un nuevo narrador aparezca y revitalice la imaginación del público”.