The Cardigans: “No descartamos grabar un nuevo disco, pero requiere compromiso”

Pese al transcurso de los años, The Cardigans se mantiene vigente. La banda, conocida por éxitos como Lovefool. Step On Me, My Favourite Game, Erase / Rewind y Carnival, se mantiene como una referencia del rock alternativo y pop rock, traspasando las fronteras de su país de origen, Suecia, y los cambios en la vida de sus integrantes.

Su último disco no recopilatorio, Super Extra Gravity, fue lanzado en 2005, hace más de dos décadas. Desde entonces, la banda se ha tomado pausas de varios años, aunque sin dejar de encaminarse en giras internacionales para tocar su repertorio más famoso. La cantante Nina Persson dice a Culto, que el paso del tiempo hizo que cada miembro hiciera su propia vida con familias, estudio y trabajos. Debido a esto, por ejemplo, el guitarrista Peter Svensson ya no forma parte del grupo y, según la vocalista, no volverá.

The Cardigans llega a Chile para un concierto de grandes éxitos en el Teatro Caupolicán que tendrá lugar el martes 10 de febrero a las 21:00. Relacionado con esto, Nina Persson habló con Culto sobre su vínculo con Chile, qué mantiene a The Cardigans unido y cómo es la realidad del grupo actualmente.

-The Cardigans ya ha venido a Chile varias veces. ¿Cómo describirías tu relación con nuestro país?

Al parecer es buena porque nos siguen invitando (risas). Siempre es agradable visitar un país por primera vez y luego regresar, porque uno lo comprende y se relaciona mejor con él.

Hemos estado en un par de lugares diferentes de Chile, no solo en Santiago. Una vez dimos un concierto y luego algunos miembros de la banda y yo viajamos a Pichilemu, porque tenemos un amigo que tiene una casa allí. En otro viaje, Magnus Sveningsson (bajista de The Cardigans) y yo fuimos a la Isla de Pascua. Ha sido maravilloso poder recorrer el país. También deseo ir algún día al sur.

-¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable en Chile?

Estar en Santiago, en general. Recuerdo un día libre que tuvimos y pude pasarlo en Santiago de Chile. Fui a un restaurante fantástico. Su temática era de comida tradicional chilena. Disfruté mucho de eso y de pasear por las calles.

Por supuesto, ir a la Isla de Pascua también fue fantástico y muy exótico para nosotros. También me encanta la cerámica y estuve trabajando en ella durante mucho tiempo, así que cerca de Pichilemu, cuando fuimos para allá, pudimos visitar talleres de cerámica. Para mí fue realmente encantador simplemente ver los hornos y cómo trabajaba la gente. He tenido la suerte de tener muchas experiencias buenas en Chile.

Una trayectoria cambiante

-Quiero preguntarte sobre los cambios en el público que asiste a los conciertos de The Cardigans. ¿Cómo ha evolucionado desde sus inicios hasta ahora?

Cuando empezamos, el público eran jóvenes de más o menos nuestra misma edad. Siempre tuve la sensación de que era así: que nos seguían en edad. Ahora los años 90 son muy populares entre los jóvenes. Vemos a muchos adolescentes y gente de entre 20 y 30 años en nuestros shows. Además, la gente que venía a nuestros conciertos cuando teníamos 20 años ahora viene con sus hijos. Es genial. Hay una gran variedad de edades en nuestros conciertos, lo cual es muy divertido.

-¿Cuál es la clave para mantener a la banda unida durante tantos años?

Creo que algo clave para nosotros, que quizá no siempre pareció una gran idea pero nos ha salvado, es que hemos estado tomando descansos. Cuando tienes un concierto, y sobre todo cuando sacas un disco, haces un trabajo muy duro a nivel personal, porque viajas constantemente, dejas a tu familia y estás muy expuesto. Vivimos juntos en un autobús de gira durante muchas temporadas. Al principio es como estar de viaje con tus amigos, lo que es genial, pero ahora puede ser agotador. Creo que nos ha ayudado el hecho de tomarnos descansos cuando sentíamos que los necesitábamos.

A veces las discográficas decían: “¿Están locos? ¿No podrán sacar otro disco inmediatamente?”, pero nosotros respondíamos: “Espera, primero tenemos que recuperarnos para que el material funcione”. Eso también ha hecho que siempre haya sentido auténtica emoción por volver a grabar o dar otra tanda de conciertos. Somos muy buenos amigos en The Cardigans; crecimos juntos, pero creo que pasar tiempo juntos como cuando trabajábamos todo el tiempo no funcionaría en ninguna relación. Ahora siempre nos alegra mucho vernos cuando llega el momento de volver a tocar. Creo que es una buena manera de cuidar tu relación y tu carrera.

-Esos cambios en su estilo de vida, ¿cómo dirías que se reflejaron en la música que hacen? ¿Cuáles son las principales diferencias que notas, respecto a sus shows en vivo y sus composiciones, entre cuando empezaron como The Cardigans y ahora, en 2026?

Una gran diferencia es que, mientras todavía grabábamos los discos, algunos empezamos a tener hijos. Era una época en la que podíamos prácticamente vivir en un estudio mientras grabábamos y eso, con los cambios de vida, fue más difícil hacerlo después, porque a ninguno de nosotros nos interesa mucho separarnos de nuestras familias por tanto tiempo. Simplemente no hemos encontrado la manera de ser The Cardigans como un trabajo fijo.

También hemos visto otros cambios. Por ejemplo, cuando grabamos Gran Turismo (1998), hicimos un disco rápido después de una gira muy intensa. Aún no nos habíamos recuperado, así que estábamos muy agotados y no estábamos en un buen momento. Ese álbum, en cierto modo, es producto de no sentirnos bien, aunque eso también lo convirtió en una buena obra de arte. El producto que creas siempre refleja tu momento como persona y como banda. Ese agotamiento no nos pasa ahora.

-Dijiste en otras entrevistas que Peter Svensson ya no está en The Cardigans y probablemente no volverá, según tus palabras, porque está componiendo para otros artistas. También dijiste que la banda no volverá sin él. Considerando eso, ¿hay una parte de ti que extraña componer nuevos álbumes como The Cardigans?

Sí. Es una decisión muy difícil de tomar porque echo mucho de menos la experiencia de vez en cuando, pero también, tal como son nuestras vidas ahora, grabar otro disco supone un gran compromiso. Escribirlo, grabarlo y liberar el espacio mental necesario para componerlo es mucho. Todavía no hemos resuelto la logística, porque ahora tenemos miembros de la banda que están estudiando, trabajando y con familias.

Dicho esto, tampoco descartamos del todo la posibilidad de grabar un disco, ya que esto cambia constantemente. Aún podríamos descubrir cómo hacerlo. No es por falta de ganas, porque sería fantástico volver, pero sé el compromiso que requiere.

-¿Han hablado alguna vez con Peter sobre la idea de grabar música nueva?

Sí. Hemos hablado con él varias veces, tanto para tocar en directo juntos como para volver a componer. No quiere. Ha seguido adelante. Creo que ni siquiera está haciendo música actualmente. Nosotros estamos bien, así que no tenemos que volver a pedírselo. Ha dicho claramente que esto ya no forma parte de su vida.

The Cardigans se presenta en Chile el 10 de febrero en el Teatro Caupolicán. Entradas vía Puntoticket.