    Culto

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Lejos del escenario, estrellas como The Who, Rolling Stones, Oasis, Kiss y Ozzy Osbourne protagonizaron episodios tan extremos como legendarios, que hoy forman parte de la historia oral del rock.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Un Lincoln Continental en la piscina

    The Who

    Si hubo uno que no perdonaba una noche de juerga durante las giras, era Keith Moon. El legendario baterista de The Who, que vivió sus 32 años de vida con alta intensidad.

    Una de sus historias más célebres fue cuando decidió celebrar, a su estilo, su cumpleaños número 21 en 1967. El hito sorprendió a los Who alojados en un hotel Holiday Inn. Según contó años después, comenzó a beber a las 10 de la mañana en una fiesta alrededor de la piscina. Ahí recibió una gran torta de cumpleaños, pero no tardó en iniciar una guerra de trozos con los invitados.

    Todo el alboroto provocó reclamos. La policía llegó al hotel. Ebrio como estaba, Moon intentó huir y se subió a un auto que vio estacionado, un flamante Lincoln Continental. “Al quitar el freno de mano, empezó a rodar y se estrelló contra la valla de la piscina”, recordó a Rolling Stone en 1972. Así el auto terminó sumergido. A Moon lo vetaron de por vida en la cadena.

    Los Stones en la mansión Playboy

    Keith Richards

    La gira de los Rolling Stones por Norteamérica en el verano boreal de 1972, estuvo marcada por las noches salvajes. Aún así, en el escenario desplegaban su eléctrica combinación de guitarras, entre el virtuosismo de Mick Taylor y el estilo muy personal de Keith Richards.

    Pero un grupo como los Stones tenía que alojar en un lugar a la altura de su mito. Fue así como llegaron a la afamada mansión Playboy. Por supuesto no faltó la jarana. Y entre drogas y alcohol, casi queman la casa.

    Así lo recordó Keith Richards en su autobiografía. “[El saxofonista] Bobby [Keys] y yo nos pasamos un poco al prender fuego al baño”, apuntó. “Bueno, no lo hicimos nosotros, sino la droga. No fue culpa nuestra. Bobby y yo estábamos sentados en el baño, un baño cómodo y agradable, en el suelo, con el maletín del médico, y simplemente estábamos de fiesta”.

    Oasis, cigarros y alcohol en un ferry

    Noel y Liam Gallagher de Oasis

    Lo que prometía ser la primera gira europea de Oasis se frustró antes de empezar. En 1994, el grupo tomó el ferry para cruzar a Amsterdam e iniciar una serie de fechas en el continente. La idea era mostrar su rock arrogante, sudoroso y orgullosamente retro, a nuevos públicos.

    Además de los músicos, en el mismo ferry iba un grupo de hinchas del Chelsea F.C. Entre los tragos de de champán y Jack Daniels, los ánimos pronto se caldearon. Liam Gallagher, por entonces muy explosivo, no eludió la oportunidad. “Cuando estalló la pelea, solo recuerdo que era un poco a lo Benny Hill”, dijo en el documental Oasis: Supersonic. “Fue un caos total, me encantó”.

    Todo el embrollo provocó la llegada de la policía y el arresto de los revoltosos. Oasis fueron deportados a Gran Bretaña. Noel debió llamar al mánager Allan McGee para contarle la situación. “Nunca lo olvidaré, y esta es otra razón por la que adoro a McGee. Le dije: ‘¿Están sentados? Tengo noticias; han arrestado a todos’. Lo único que dijo fue ‘¡Genial!’”.

    El perfume de Ace Frehley

    Ace Frehley, pareció tomarse en serio su maquillaje de hombre del espacio. Además de guitarrista de Kiss, era un salvaje empedernido que supo hacerse notar en los días más arrojados de la banda.

    Si algo caracterizó a Kiss fue su exigente calendario de giras. Con tanto tiempo en la carretera, Frehley no perdía chance de involucrarse en un lío. “Me metí en apuros de los que no estaba seguro de poder salir. Pero tuve suerte”, contó en alguna entrevista.

    Frehley salió del grupo en en 2002. Tiempo después, en 2014, Gene Simmons y Paul Stanley recordaron a Rolling Stone una vieja historia. En una ocasión, Ace alegaba que necesitaba un trago fuerte. Uno de los músicos comentó sobre el alto porcentaje de alcohol que tiene el perfume. Rápido, el guitarrista se bebió una botella completa de perfume de un trago.

    Las hormigas de Ozzy

    Ozzy Osbourne

    Al borde entre la excentricidad y el riesgo, el fallecido Ozzy Osbourne no eludía cualquier oportunidad para consumir algún estimulante. Ni siquiera cuando se trataba de uno que puede calificar como “natural”.

    Durante una gira con Mötley Crüe en 1984, el “Príncipe de las tinieblas” supuestamente inhaló una línea de hormigas. “Le di la pajita a Ozzy, y él caminó hasta una grieta en la acera y se inclinó sobre ella”, recordó Nikki Sixx.

    Entonces el bajista quedó estupefacto. “Vi una larga columna de hormigas marchando hacia una pequeña cueva construida donde el pavimento se unía a la tierra. Y mientras pensaba: ‘No, no lo haría’, lo hizo.

