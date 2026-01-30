Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026
Este domingo tendrá lugar la edición número 68 de los Premios Grammy. En una ceremonia llena de música y expectación, Bad Bunny, Kendrick Lamar y Lady Gaga se perfilan como los principales favoritos en sus categorías.
El Crypto.com Arena de Los Ángeles recibirá este 1 de febrero al evento de galardones musicales más esperado del año: los Premios Grammy. Luego de 67 ediciones, la ceremonia organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (conocida como The Recording Academy) de este año podría traer consigo hitos sin precedentes en la historia de la premiación.
Los Grammy 2026 consideran grabaciones publicadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 para las nominaciones. Dentro de las más de 90 categorías que incluye el evento, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se impone como uno de los favoritos en las categorías principales, compitiendo con los hits de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Entre su competencia principal se hallan los estadounidenses Kendrick Lamar, Lady Gaga, Leon Thomas y Sabrina Carpenter, entre otros artistas.
La ceremonia, presentada nuevamente por el cómico Trevor Noah, también contará con un show homenaje a Ozzy Osbourne en que participarán Post Malone, Duff McKagan, Slash, Chad Smith y Andrew Watt, aunque todavía no se sabe qué canciones interpretarán. A las presentaciones en vivo confirmadas se suman las de Sabrina Carpenter, Pharrell Williams, Clipse y las de todos los nominados a la categoría de Mejor Nuevo Artista. Se espera que se confirmen más performances durante los próximos días.
Desde Chile se podrá ver el evento a través de la plataforma de streaming HBO Max y el canal TNT. La cobertura desde el pre-show empezará a las 21:00 de este domingo.
Categorías principales
Álbum del Año
Premio a artista(s) destacado(s), compositor(es) de material nuevo, productor(es), ingeniero(s) de grabación, mezclador(es) e ingeniero(s) de masterización acreditados con el 20% o más del tiempo de reproducción del álbum.
DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
SWAG - Justin Bieber
Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
MAYHEM - Lady Gaga
GNX - Kendrick Lamar
MUTT - Leon Thomas
CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
Según medios como Billboard y The Guardian, GNX y DeBÍ TiRAR MáS FOToS parten como los favoritos a ganar este premio. El álbum de Kendrick Lamar se impuso como un gran éxito en Estados Unidos y un paso firme en la carrera ascendente del rapero, quien ya cosechó en la edición pasada de los Grammy cinco premios (Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación de Rap, Mejor Canción de Rap y Mejor Video Musical) por su hit Not Like Us.
Además, Lamar ha sido nominado cuatro veces antes a esta categoría y aún no la ha ganado, lo que, sumado a que ningún álbum de Hip-Hop ha triunfado en esta nómina desde Speakerboxxx/The Love Below, hace 22 años, hace que en Estados Unidos se haya construido una narrativa de “deuda” con el músico y el género musical que interpreta.
Pese a esto, el disco de Bad Bunny se ha establecido como un éxito internacional que llega con fuerza a esta premiación, luego de ganar Álbum del Año en los últimos Latin Grammys. La Recording Academy ha sumado a más de 1.000 votantes nuevos provenientes de su filial latinoamericana (Latin Recording Academy), según declaró Harvey Mason Jr, su director ejecutivo, a una entrevista con Billboard. Esto, sumado al alcance que tiene el cantante puertorriqueño en Estados Unidos, reflejado en que presentará en vivo durante el show de entretiempo del próximo Super Bowl, potencia su candidatura a este premio.
Tampoco se puede dejar de lado el posible significado político de su triunfo. Si gana DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny se convertiría en el primer artista en ganar la categoría con un álbum totalmente en español. Esto, considerando el contenido crítico del álbum, que hace alusiones al “imperialismo estadounidense” ejercido hacia Latinoamérica y el contexto sociopolítico violento que vive Estados Unidos respecto a sus políticas migratorias, podría aumentar las posibilidades del cantante para conseguir el galardón.
Grabación del Año
Premio al artista, productor(es), ingeniero(s) de grabación, mezclador(es) e ingeniero(s) de masterización.
DtMF - Bad Bunny
Manchild - Sabrina Carpenter
Anxiety - Doechii
WILDFLOWER - Billie Eilish
Abracadabra - Lady Gaga
luther - Kendrick Lamar y SZA
The Subway - Chappell Roan
APT - ROSÉ y Bruno Mars
Los medios mencionados anteriormente ponen a luther como la favorita a llevarse el premio, aunque es una categoría muy competida. Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Chappell Roan y Billie Eilish repiten presencia luego de ser nominadas el año pasado y ahora se suman grandes nombres como Bruno Mars y Lady Gaga.
Se pueden cumplir dos hitos sin precedentes con algunos ganadores. Si triunfa APT, Bruno Mars se convertiría en el primer artista que gana la categoría cuatro veces (actualmente está empatado con Paul Simon, con tres victorias cada uno). Además, su compañera ROSÉ se volvería la primera artista de K-Pop en llevarse un galardón por uno de los cuatro premios principales.
Por otro lado, si gana luther, Lamar se volvería el cuarto artista en la historia de los Grammy en ganar esta categoría durante dos años seguidos. Sumado a esto, se volvería el primer cantante hombre en solitario en conseguir esta hazaña.
Canción del Año
Premio a compositores. Una canción es elegible si se lanzó por primera vez o si alcanzó prominencia durante el año de elegibilidad. Solo sencillos o pistas.
Abracadabra - Lady Gaga. Compositores: Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt (Lady Gaga)
Anxiety - Doechii. Compositor: Jaylah Hickmon
APT - ROSÉ y Bruno Mars. Compositores: Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed,Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter.
DtMF - Bad Bunny. Compositores: Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Spry y Roberto José Rosado Torres.
Golden - Huntr/x (de la película Las guerreras K-Pop). Compositores: EJAE, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Mark Sonnenblick.
luther - Kendrick Lamar y SZA. Compositores: Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington.
Manchild - Sabrina Carpenter. Compositores: Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter.
WILDFLOWER - Billie Eilish. Compositores: Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell.
Las nominaciones son similares a las de la categoría anterior, pero hay una diferencia clave: la presencia de Golden. La canción del fenómeno global Las guerreras K-Pop se ha consolidado como uno de los hits más populares del año y ahora competirá por ser la primera canción de K-Pop en ganar este premio. Su popularidad, junto al precedente de What Was I Made For? ganando la categoría hace dos años, otra canción original de una película, la vuelven una favorita ineludible.
Mejor Nuevo Artista
Esta categoría reconoce a un artista cuyos lanzamientos en el año de elegibilidad lograron un gran avance en la conciencia pública y tuvieron un impacto notable en el panorama musical, según el sitio web de los Premios Grammy.
Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Leon Thomas se presenta como el principal favorito a ganar la categoría. La presencia de MUTT, el disco de Thomas, en la nómina de Mejor Álbum del Año solidifican sus chances. De hecho, el cantante estadounidense, anteriormente conocido por actuar en la serie Victorious, suma seis nominaciones en total para esta edición de los Grammy, mientras que su competencia en esta lista tienen máximo dos cada uno.
Dicho esto, la popularidad ascendente de Olivia Dean y Addison Rae las ponen en las predicciones de diversos medios especializados para levantar el Grammy.
Vendrán a Chile pronto
Chile no tuvo artistas elegidos para esta edición de los Premios Grammy, pero el Parque O’Higgins recibirá a varios cantantes nominados durante el Lollapalooza Chile 2026. A continuación dejamos una lista con los cantantes confirmados que podrán ver en nuestro país desde el 13 al 15 de marzo. Pueden comprar entradas al evento aquí.
Viernes 13
- Sabrina Carpenter
- Doechii
- Deftones (nominados a Mejor Álbum de Rock)
Sábado 14
- Tyler, the Creator
- Turnstile (nominados a Mejor Interpretación de Rock, Mejor Interpretación de Metal, Mejor Interpretación de Música Alternativa, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Rock)
- Katseye
- Djo (nominado a Mejor Portada de Álbum)
Domingo 15
- Chappell Roan
- Skrillex (nominado a Mejor Grabación de Música Electrónica y Mejor Álbum de Música Electrónica)
- Addison Rae
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.