Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

El Crypto.com Arena de Los Ángeles recibirá este 1 de febrero al evento de galardones musicales más esperado del año: los Premios Grammy. Luego de 67 ediciones, la ceremonia organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (conocida como The Recording Academy) de este año podría traer consigo hitos sin precedentes en la historia de la premiación.

Los Grammy 2026 consideran grabaciones publicadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 para las nominaciones. Dentro de las más de 90 categorías que incluye el evento, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se impone como uno de los favoritos en las categorías principales, compitiendo con los hits de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Entre su competencia principal se hallan los estadounidenses Kendrick Lamar, Lady Gaga, Leon Thomas y Sabrina Carpenter, entre otros artistas.

Extraída de Grammy.com

La ceremonia, presentada nuevamente por el cómico Trevor Noah, también contará con un show homenaje a Ozzy Osbourne en que participarán Post Malone, Duff McKagan, Slash, Chad Smith y Andrew Watt, aunque todavía no se sabe qué canciones interpretarán. A las presentaciones en vivo confirmadas se suman las de Sabrina Carpenter, Pharrell Williams, Clipse y las de todos los nominados a la categoría de Mejor Nuevo Artista. Se espera que se confirmen más performances durante los próximos días.

Desde Chile se podrá ver el evento a través de la plataforma de streaming HBO Max y el canal TNT. La cobertura desde el pre-show empezará a las 21:00 de este domingo.

Categorías principales

Álbum del Año

Premio a artista(s) destacado(s), compositor(es) de material nuevo, productor(es), ingeniero(s) de grabación, mezclador(es) e ingeniero(s) de masterización acreditados con el 20% o más del tiempo de reproducción del álbum.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

SWAG - Justin Bieber

Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

MUTT - Leon Thomas

CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

Según medios como Billboard y The Guardian, GNX y DeBÍ TiRAR MáS FOToS parten como los favoritos a ganar este premio. El álbum de Kendrick Lamar se impuso como un gran éxito en Estados Unidos y un paso firme en la carrera ascendente del rapero, quien ya cosechó en la edición pasada de los Grammy cinco premios (Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación de Rap, Mejor Canción de Rap y Mejor Video Musical) por su hit Not Like Us.

Además, Lamar ha sido nominado cuatro veces antes a esta categoría y aún no la ha ganado, lo que, sumado a que ningún álbum de Hip-Hop ha triunfado en esta nómina desde Speakerboxxx/The Love Below, hace 22 años, hace que en Estados Unidos se haya construido una narrativa de “deuda” con el músico y el género musical que interpreta.

Extraídas de Spotify y Weezer

Pese a esto, el disco de Bad Bunny se ha establecido como un éxito internacional que llega con fuerza a esta premiación, luego de ganar Álbum del Año en los últimos Latin Grammys. La Recording Academy ha sumado a más de 1.000 votantes nuevos provenientes de su filial latinoamericana (Latin Recording Academy), según declaró Harvey Mason Jr, su director ejecutivo, a una entrevista con Billboard. Esto, sumado al alcance que tiene el cantante puertorriqueño en Estados Unidos, reflejado en que presentará en vivo durante el show de entretiempo del próximo Super Bowl, potencia su candidatura a este premio.

Tampoco se puede dejar de lado el posible significado político de su triunfo. Si gana DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny se convertiría en el primer artista en ganar la categoría con un álbum totalmente en español. Esto, considerando el contenido crítico del álbum, que hace alusiones al “imperialismo estadounidense” ejercido hacia Latinoamérica y el contexto sociopolítico violento que vive Estados Unidos respecto a sus políticas migratorias, podría aumentar las posibilidades del cantante para conseguir el galardón.

Extraída de Spotify

Grabación del Año

Premio al artista, productor(es), ingeniero(s) de grabación, mezclador(es) e ingeniero(s) de masterización.

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

WILDFLOWER - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

luther - Kendrick Lamar y SZA

The Subway - Chappell Roan

APT - ROSÉ y Bruno Mars

Los medios mencionados anteriormente ponen a luther como la favorita a llevarse el premio, aunque es una categoría muy competida. Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Chappell Roan y Billie Eilish repiten presencia luego de ser nominadas el año pasado y ahora se suman grandes nombres como Bruno Mars y Lady Gaga.

Se pueden cumplir dos hitos sin precedentes con algunos ganadores. Si triunfa APT, Bruno Mars se convertiría en el primer artista que gana la categoría cuatro veces (actualmente está empatado con Paul Simon, con tres victorias cada uno). Además, su compañera ROSÉ se volvería la primera artista de K-Pop en llevarse un galardón por uno de los cuatro premios principales.

Extraída de Atwood Magazine

Por otro lado, si gana luther, Lamar se volvería el cuarto artista en la historia de los Grammy en ganar esta categoría durante dos años seguidos. Sumado a esto, se volvería el primer cantante hombre en solitario en conseguir esta hazaña.

Canción del Año

Premio a compositores. Una canción es elegible si se lanzó por primera vez o si alcanzó prominencia durante el año de elegibilidad. Solo sencillos o pistas.

Abracadabra - Lady Gaga. Compositores: Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt (Lady Gaga)

Anxiety - Doechii. Compositor: Jaylah Hickmon

APT - ROSÉ y Bruno Mars. Compositores: Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed,Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter.

DtMF - Bad Bunny. Compositores: Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Spry y Roberto José Rosado Torres.

Golden - Huntr/x (de la película Las guerreras K-Pop). Compositores: EJAE, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Mark Sonnenblick.

luther - Kendrick Lamar y SZA. Compositores: Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington.

Manchild - Sabrina Carpenter. Compositores: Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter.

WILDFLOWER - Billie Eilish. Compositores: Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell.

Las nominaciones son similares a las de la categoría anterior, pero hay una diferencia clave: la presencia de Golden. La canción del fenómeno global Las guerreras K-Pop se ha consolidado como uno de los hits más populares del año y ahora competirá por ser la primera canción de K-Pop en ganar este premio. Su popularidad, junto al precedente de What Was I Made For? ganando la categoría hace dos años, otra canción original de una película, la vuelven una favorita ineludible.

Extraída de Billboard. Créditos a Netflix

Mejor Nuevo Artista

Esta categoría reconoce a un artista cuyos lanzamientos en el año de elegibilidad lograron un gran avance en la conciencia pública y tuvieron un impacto notable en el panorama musical, según el sitio web de los Premios Grammy.

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Leon Thomas se presenta como el principal favorito a ganar la categoría. La presencia de MUTT, el disco de Thomas, en la nómina de Mejor Álbum del Año solidifican sus chances. De hecho, el cantante estadounidense, anteriormente conocido por actuar en la serie Victorious, suma seis nominaciones en total para esta edición de los Grammy, mientras que su competencia en esta lista tienen máximo dos cada uno.

Extraída de Motown Records

Dicho esto, la popularidad ascendente de Olivia Dean y Addison Rae las ponen en las predicciones de diversos medios especializados para levantar el Grammy.

Vendrán a Chile pronto

Chile no tuvo artistas elegidos para esta edición de los Premios Grammy, pero el Parque O’Higgins recibirá a varios cantantes nominados durante el Lollapalooza Chile 2026. A continuación dejamos una lista con los cantantes confirmados que podrán ver en nuestro país desde el 13 al 15 de marzo. Pueden comprar entradas al evento aquí.

Viernes 13

Sabrina Carpenter

Doechii

Deftones (nominados a Mejor Álbum de Rock)

Sábado 14

Tyler, the Creator

Turnstile (nominados a Mejor Interpretación de Rock, Mejor Interpretación de Metal, Mejor Interpretación de Música Alternativa, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Rock)

Katseye

Djo (nominado a Mejor Portada de Álbum)

Domingo 15